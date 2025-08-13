ETV Bharat / technology

7,000mAh బ్యాటరీతో పోకో కొత్త ఫోన్- రూ. 12,999లకే! - POCO M7 PLUS 5G LAUNCHED

మార్కెట్​లోకి "పోకో M7 ప్లస్ 5G" స్మార్ట్​ఫోన్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!

Poco M7 Plus 5G Launched in India
Poco M7 Plus 5G Launched in India (Photo Credit- Poco)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 13, 2025 at 2:29 PM IST

3 Min Read

Poco M7 Plus 5G Launched: భారత మార్కెట్​లో "పోకో M7 ప్లస్ 5G" స్మార్ట్​ఫోన్ లాంఛ్ అయింది. ఇందులో 7,000mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 33W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది. అలాగే ఇది ఇతర ఫోన్‌లు, యాక్సెసరీలకూ రివర్స్ ఛార్జింగ్‌ను కూడా అందిస్తుంది. కంపెనీ ఈ ఫోన్​ను రూ. 13,999 ప్రారంభ ధరతో తీసుకొచ్చింది. ఆఫర్​లో ఇది రూ.12,999కే లభిస్తుంది. ఈ ధర రేంజ్​లో ఇంతపెద్ద బ్యాటరీతో వచ్చిన తొలి ఫోన్ ఇదేనని కంపెనీ చెబుతోంది. ఇకపోతే ఇప్పుడు ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ మన దేశంలో ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్న "పోకో M7 5G", "పోకో M7 ప్రో 5G" వేరియంట్‌లతో చేరింది.

పోకో M7 ప్లస్ 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

డిస్​ప్లే: ఇందులో 6.9-అంగుళాల ఫుల్-HD+ (1,080×2,340 పిక్సెల్స్) స్క్రీన్‌ ఉంటుంది. ఇది 144Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్, 288Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్, 850 nits పీక్ బ్రైట్‌నెస్​ను అందిస్తుంది. దీని డిస్​ప్లే లో-బ్లూ లైట్, ఫ్లికర్-ఫ్రీ, సిర్కాడియన్ స్టాండర్డ్స్ కోసం ట్రిపుల్ TÜV రీన్‌ల్యాండ్ సర్టిఫికేషన్‌లను కలిగి ఉంది.

బ్యాటరీ: ఈ ఫోన్ 7,000mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఇది 33W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 18W రివర్స్ వైర్డు ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది.

ప్రాసెసర్: కంపెనీ ప్రాసెసర్ కోసం ఈ ఫోన్​లో స్నాప్‌డ్రాగన్ 6s Gen 3 చిప్‌సెట్‌ను అందించింది. ఇది 8GB వరకు LPDDR4x RAMతో వస్తుంది. దీని RAMని వర్చువల్‌గా 16GB వరకు విస్తరించవచ్చు. ఇది 128GB వరకు UFS 2.2 ఆన్‌బోర్డ్ స్టోరేజ్​కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.

కెమెరా సెటప్: ఆప్టిక్స్ విషయానికొస్తే ఈ కొత్త "పోకో M7 ప్లస్ 5G"లో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ రియర్ కెమెరాతో పాటు సెకండరీ కెమెరా ఉంది. అయితే దీని సెకండరీ కెమెరా గురించి కంపెనీ ఇంకా ఎటువంటి సమాచారం అందించలేదు. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం ఇందులో 8-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా ఉంది. దీని కెమెరాలు 1080p/ 30fps వరకు వీడియో రికార్డింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తాయి.

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ ఫోన్ Android 15-ఆధారిత HyperOS 2.0పై రన్ అవుతుంది. దీనికి రెండు సంవత్సరాల మేజర్ OS అప్‌గ్రేడ్‌లు, నాలుగు సంవత్సరాల పాటు సెక్యూరిటీ అప్డేట్​లను అందిస్తామని కంపెనీ హామీ ఇస్తోంది.

కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: ఫోన్ కనెక్టివిటీ ఎంపికలలో 5G, 4G, బ్లూటూత్ 5.1, Wi-Fi, GPS, USB టైప్-C పోర్ట్ ఉన్నాయి.

సెక్యూరిటీ ఫీచర్లు: భద్రత కోసం ఇందులో సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్‌ప్రింట్ సెన్సార్ ఉంది. ఇది డస్ట్, స్ప్లాష్ నిరోధకత కోసం IP64 రేటింగ్‌ను కలిగి ఉంది.

కొలతలు, బరువు: ఈ ఫోన్ 169.48×80.45×8.40mm కొలతలతో 217g బరువు ఉంటుంది.

వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ ఫోన్​ను రెండు వేరియంట్లలో తీసుకొచ్చింది.

  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్

వేరియంట్లవారీగా దీని ధరలు:

  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 13,999
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 14,999

కలర్ ఆప్షన్స్: ఈ "పోకో M7 ప్లస్ 5G" ఫోన్ మూడు కలర్ ఆప్షన్స్​లో అందుబాటులో ఉంటుంది.

Poco M7 Plus 5G Colour Options
Poco M7 Plus 5G Colour Options (Photo Credit- Poco)
  • ఆక్వా బ్లూ
  • కార్బన్ బ్లాక్
  • క్రోమ్ సిల్వర్

ఆఫర్లు, సేల్​ వివరాలు: దీని సేల్స్ ఆగస్టు 19 మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఇది భారత మార్కెట్​లో ఫ్లిప్‌కార్ట్ ద్వారా కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ ఫోన్​ను HDFC, SBI, ICICI బ్యాంక్ కార్డులతో కొనుగోలు చేయడం ద్వారా రూ. 1,000 ఇన్​స్టంట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. లేదా లాంఛ్ ఆఫర్‌లో భాగంగా అర్హత కలిగిన డివైజ్​లపై అదనంగా రూ. 1,000 ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్‌ను పొందవచ్చు.

