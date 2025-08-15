ETV Bharat / technology

మన దేశ విధిని మార్చేందుకు అంతా కలిసి రావాలి: యువతకు ప్రధాని పిలుపు

'అంతరిక్ష రంగం సాధించిన విజయాలు మొత్తం దేశాన్ని గర్వించేలా చేస్తున్నాయి'

PM Modi Independence Day Speech on Shubhanshu Shukla Gaganyaan and Space Mission
PM Modi Independence Day Speech on Shubhanshu Shukla Gaganyaan and Space Mission (Photo Credit- IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 15, 2025 at 5:30 PM IST

PM Modi Speech: నేడు ఎర్రకోటలో పంద్రాగస్టు వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. జాతీయ పతాక ఆవిష్కరణ అనంతరం ప్రధాని మోదీ జాతినుద్దేశించి ప్రసంగించారు. ఈ క్రమంలో అంతరిక్ష రంగంలో భారతదేశం సాధించిన పురోగతిని ప్రస్తావిస్తూ గగన్‌యాన్ మిషన్, భారత అంతరిక్ష కేంద్రం నిర్మాణం గురించి మాట్లాడారు. స్వదేశీ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అభివృద్ధికి తోడ్పడాలని యువ శాస్త్రవేత్తలు, ఇంజనీర్లు, ఐటీ నిపుణులకు ఆయన పిలుపునిచ్చారు.

"గగన్‌యాన్ మిషన్‌పై భారతదేశం చురుకుగా పనిచేస్తోంది. సొంత అంతరిక్ష కేంద్రాన్ని కూడా ప్లాన్ చేస్తోంది. మన దేశ విధిని మార్చడానికి మనమంతా కలిసి రావాలి. యువతకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను: ముందుకు సాగండి, జాతీయ పరివర్తన అనే ఈ లక్ష్యానికి దోహదపడండి." - ప్రధాని మోదీ

అంతరిక్ష రంగం సాధించిన విజయాలు మొత్తం దేశాన్ని గర్వించేలా చేస్తున్నాయని ప్రధానమంత్రి పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలో అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం (ISS)లో అడుగుపెట్టి చారిత్రాత్మక మిషన్ పూర్తి చేసిన భారత వైమానిక దళ గ్రూప్ కెప్టెన్ శుభాంశు శుక్లాను అభినందించారు. తన అంతరిక్ష యాత్రను దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసుకున్న శుక్లా ఐఎస్​ఎస్​ నుంచి క్షేమంగా తిరిగి వచ్చారని, త్వరలోనే భారత్​కూ విచ్చేయనున్నారని జోడించారు.

ఇటీవలి కాలంలో తీసుకువచ్చిన సంస్కరణలు అంతరిక్ష రంగంలో ప్రవేశానికి 300కి పైగా స్టార్టప్‌లకు వీలు కల్పించాయని ప్రధాని తెలిపారు. "దేశంలోని 300కి పైగా స్టార్టప్‌లు కేవలం అంతరిక్ష రంగంలో మాత్రమే పనిచేస్తున్నందుకు చాలా గర్వంగా ఉంది. ఆ 300 స్టార్టప్‌లలో వేలాది మంది యువత పూర్తి సామర్థ్యంతో పనిచేస్తున్నారు. ఇది మన దేశ యువత బలం, ఇది మన దేశ యువతపై మాకున్న నమ్మకం" అని ఆయన అన్నారు.

ఇదిలా ఉండగా స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా జాతినుద్దేశించి ప్రసంగించిన రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము, శుక్లా అంతరిక్ష ప్రయాణం విజయవంతం కావడంపై ప్రశంసలు కురిపించారు. ఇది భారతదేశం అప్​కమింగ్ హ్యూమన్ స్పేస్ ఫ్లైట్ ప్రోగ్రాం అంటే గగన్‌యాన్‌కు సహాయకారిగా ఉంటుందని అన్నారు. శుక్లా అంతరిక్ష ప్రయాణం "ఒక తరాన్ని పెద్ద కలలు కనేలా ప్రేరేపించిందని" ఆమె వ్యాఖ్యానించారు.

ఏంటీ గగన్​యాన్?: గగన్‌యాన్​ అనేది భారత్‌ ప్రతిష్టాత్మకంగా తలపెట్టిన తొలి మానవసహిత అంతరిక్ష మిషన్. ఈ మిషన్​ ద్వారా ముగ్గురు వ్యోమగాములను 400 కి.మీ భూమి అత్యల్ప కక్ష్య (LEO) కు పంపించడమే ఇస్రో లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో 'గగన్‌యాన్' మిషన్‌కు ముందుగా శుక్లా చేసిన 'యాక్సియం మిషన్ 4' ప్రయాణం ఒక ముఖ్యమైన ఎక్స్​పీరియన్స్​ను అందించడంలో తోడ్పడుతుంది.

యాక్సియమ్ మిషన్​లో శుక్లా పాత్ర: నాసా చేపట్టిన 'యాక్సియమ్ మిషన్ 4' ప్రయోగంలో భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ(ఇస్రో) సైతం భాగస్వామిగా మారింది. శుభాంశు శుక్లా ఈ అంతరిక్షయానం భారత అంతరిక్ష ప్రయాణంలో కీలక మైలురాయిని సూచిస్తుంది. ఇస్రో 'గగన్​యాన్' మిషన్​లో భాగంగా భాగంగా శుక్లా 'యాక్సియమ్ మిషన్ 4'కు ఎంపికయ్యారు. ఈ మిషన్​లో భాగంగా స్పేస్‌ఎక్స్‌ సంస్థ అభివృద్ధి చేసిన డ్రాగన్‌ స్పేస్‌క్రాఫ్ట్‌కు పైలట్‌గా వ్యవహరించారు.

