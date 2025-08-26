Maruti Suzuki eVitara: దేశీయ దిగ్గజం మారుతి సుజుకీ ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న తన తొలి ఎలక్ట్రిక్ వాహనం "ఇ-విటారా"ను ఎట్టకేలకూ ఇవాళ ఆవిష్కరించింది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గుజరాత్లోని హన్సల్పూర్ తయారీ కేంద్రం వద్ద జెండా ఊపి ఈ తొలి మేడ్-ఇన్-ఇండియా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాన్ని (BEV) ప్రారంభించారు. గుజరాత్లో రెండో రోజు పర్యటనలో ఉన్న ఆయన దీనితో పాటు సుజుకీ, తొషిబా, దెన్షో సంస్థలు సంయుక్తంగా నిర్మించిన లిథియం అయాన్ బ్యాటరీ తయారీ యూనిట్నూ ప్రారంభించారు.
ఇక "ఇ-విటారా" విషయానికి వస్తే దీనిలో 7 ఎయిర్బ్యాగ్లు, లెవల్ 2 ADAS సహా ప్రీమియం ఫీచర్లను అందించారు. దేశీయంగా రూపొందించిన ఈ "ఇ-విటారా"ను జపాన్ సహా 100కుపైగా దేశాలకు ఎగుమతి చేస్తామని మారుతీ చెబుతోంది. కంపెనీ తొలిసారిగా ఈ ఈవీని ఐరోపాలో జరిగిన "2025 భారత్ మొబిలిటీ గ్లోబల్ ఎక్స్పో"లో ప్రదర్శించింది. అప్పటి నుంచి ఈ వాహనానికి సంబంధించిన అనేక వివరాలను క్రమంగా వెల్లడిస్తూ వస్తోంది. ఇది కస్టమర్లలో మరింత ఉత్సాహాన్ని పెంచింది. తద్వారా ఈ ఎలక్ట్రిక్ SUV దేశంలో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న మోడళ్లలో ఒకటిగా నిలిచింది. ఈ సందర్భంగా దీనిపై ఇప్పటి వరకూ ఉన్న సమాచారంపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.
మారుతి సుజుకి ఇ-విటారా బ్యాటరీ ఆప్షన్స్: ఈ మారుతి సుజుకీ "ఇ-విటారా" రెండు బ్యాటరీ ఆప్షన్లతో వస్తుంది. అవి:
- 49 kWh
- 61 kWh
ఇ-విటారా పెర్ఫార్మెన్స్:
- దీని 49 kWh బ్యాటరీ WLTP ప్రమాణాల ప్రకారం 346km రేంజ్ను అందిస్తుంది.
- అయితే 61 kWh బ్యాటరీ సింగిల్-మోటార్ వెర్షన్లో 428km రేంజ్ను ఇస్తుంది.
- అదే సమయంలో 61 kWh బ్యాటరీతో కూడిన డ్యూయల్-మోటార్ వెర్షన్ 412km రేంజ్ను అందిస్తుంది.
మారుతి సుజుకి ఇ-విటారా డిజైన్: మారుతి సుజుకి "ఇ-విటారా" ఆకర్షణీయమైన డిజైన్, అధునాత టెక్నాలజీతో వస్తుంది. ఈ ఎలక్ట్రిక్ SUV ఎక్స్టీరియర్ డిజైన్ విషయానికి వస్తే ఇందులో త్రీ-పాయింట్ మ్యాట్రిక్ LED డేటైమ్ రన్నింగ్ లైట్లు హెడ్లైట్లతో ఇంటిగ్రేటై వస్తాయి. హెడ్లైట్ల మధ్యలో ఉన్న పియానో బ్లాక్ యాక్సెంట్లు కస్టమర్ల దృష్టిని ఆకర్షిస్తాయి. వెనక భాగంలో రియర్ విండ్షీల్డ్పై నెక్సా బ్రాండింగ్ కనిపిస్తుంది. దీనితో పాటు 18-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్, బలమైన C-పిల్లర్, కొత్తగా రూపొందించిన LED టెయిల్లైట్లు ఈ కారును మరింత ఆకర్షణీయంగా చేస్తాయి.
మారుతి సుజుకి ఇ-విటారా ఇంటీరియర్: "ఇ-విటారా" లోపలి భాగంలో బ్రౌన్, బ్లాక్ రంగులలో డ్యూయల్-టోన్ ఇంటీరియర్తో వస్తుంది. దీనికి కొత్త టూ-స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్ లభిస్తుంది. టెక్నాలజీ పరంగా దీనికి 10.1-అంగుళాల ఇన్ఫోటైన్మెంట్ డిస్ప్లే, 10.25-అంగుళాల ఇన్స్ట్రుమెంట్ ప్యానెల్ లభిస్తాయి. వీటితో పాటు లెథరెట్ సీట్లు, ఫిక్స్డ్ గ్లాస్ రూఫ్ ఇంటీరియర్ను మరింత ప్రీమియంగా చేస్తాయి.
మారుతి సుజుకి ఇ-విటారా ఫీచర్లు: మారుతి సుజుకి ఇ-విటారా అనేక అధునాతన ఫీచర్లతో వస్తుంది. వీటిలో వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, 10-వే అడ్జస్టబుల్ డ్రైవర్ సీటు, స్లైడింగ్ అండ్ రిక్లైనింగ్ వెనుక సీట్లు, 7 ఎయిర్బ్యాగ్లు, లెవల్-2 ADAS, 360-డిగ్రీ కెమెరా, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ప్యాడ్, కీలెస్ ఎంట్రీ, రైడ్-బై-వైర్ సిస్టమ్, యాంబియంట్ లైటింగ్ ఉన్నాయి. ఈ ఫీచర్లు డ్రైవింగ్ అనుభవాన్ని సురక్షితంగా, మరింత సౌకర్యవంతంగా చేస్తాయి.