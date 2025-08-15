PM Modi Semiconductor: దేశవ్యాప్తంగా నేడు పంద్రాగస్టు వేడుకలు అంబరాన్నంటాయి. 79వ భారత స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఈ ఏడాది కూడా మన దేశ రాజధాని దిల్లీలోని ఎర్రకోటలో ప్రధాని త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేశారు. అనంతరం ప్రధానమంత్రి మోదీ జాతినుద్దేశించి ప్రసంగించారు. ఈ క్రమంలో ఆయన కొన్ని కీలక టెక్ ప్రకటనలు చేశారు.
వాటిలో సెమీకండక్టర్ చిప్ లాంఛ్కు సంబంధించిన ప్రకటన ఒకటి. ఈ ఏడాది చివరి నాటికి భారత్లో మొట్టమొదటి మేడ్ ఇన్ ఇండియా సెమీకండక్టర్ చిప్ను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నట్లు ప్రధానమంత్రి ప్రకటించారు. మన దేశంలో ఇప్పటికే ఆరు సెమీకండక్టర్ యూనిట్లు పనిచేస్తున్నాయని, కొత్తగా మరో నాలుగు యూనిట్లకు కూడా ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపినట్లు వివరించారు.
#WATCH | PM Narendra Modi says, " when we speak of different aspects of technology, i draw your attention to semiconductors, as an example. i am not at the red fort to criticise any government; i do not want to do it. but the youth of the country should know about it. file work on… pic.twitter.com/Kvzf1Ml6NB— ANI (@ANI) August 15, 2025
ఈ సెమీకండక్టర్ టెక్నాలజీ ఆలోచన భారతదేశంలో 50-60 సంవత్సరాల క్రితమే ప్రారంభమైందన్న ఆయన అది ఫైళ్ల వరకు మాత్రమే పరిమితమైందని పేర్కొన్నారు. అయితే చాలా దేశాలు ఈ టెక్నాలజీలో ప్రావీణ్యం సంపాదించి నేడు ప్రపంచ స్థాయిలో ఆధిపత్యం చెలాయిస్తున్నాయని అన్నారు.
"ఈ ఏడాది చివరి నాటికి భారతదేశంలో భారత ప్రజలు రూపొందించిన మేడ్ ఇన్ ఇండియా చిప్ మార్కెట్లోకి వస్తుంది. సెమీకండక్టర్ టెక్నాలజీ ఆలోచన భారతదేశంలో 50-60 సంవత్సరాల క్రితం ప్రారంభమైంది. కానీ అది ఫైళ్లలో చిక్కుపోయింది. అయితే చాలా దేశాలు ఇప్పటికే ఈ టెక్నాలజీలో ప్రావీణ్యం సంపాదించి నేడు ప్రపంచ స్థాయిలో ఆధిపత్యాన్ని పొందాయి." - ప్రధాని మోదీ
సెమీకండక్టర్ ప్రాముఖ్యత: ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను తయారు చేయాలంటే సెమీకండక్టర్ చిప్లు అవసరం. ఈ సెమీకండక్టర్ చిప్లు పరికరాలకు ఆత్మ లాంటివి. ఇవి లేకుండా ఎలక్ట్రానిక్ డివైజ్లు తయారు చేయడం అసాధ్యం. మొబైల్ ఫోన్లు, కంప్యూటర్లు, స్మార్ట్వాచ్లు, స్మార్ట్ టీవీలు, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు సహా అన్ని ఎలక్ట్రానిక్ ఉత్పత్తులలో వీటిని ఉపయోగిస్తారు.
Chip by chip, India’s semiconductor mission gains momentum!— Digital India (@_DigitalIndia) August 14, 2025
The Government has approved 10 cutting-edge projects under the Semicon India Programme, accelerating the nation’s semiconductor manufacturing capabilities.
" this small chip is doing big things to ensure last-mile… pic.twitter.com/YbptaqwKcL
ప్రభుత్వ డేటా ప్రకారం భారతదేశ సెమీకండక్టర్ మార్కెట్ 2024-25లో దాదాపు $45-50 బిలియన్లు. ఇది 2030 నాటికి $100-110 బిలియన్లకు చేరుకుంటుంది. ఇటీవల భారత ప్రభుత్వం నాలుగు కొత్త సెమీకండక్టర్ ప్రాజెక్టులను ఆమోదించింది. వీటిని ప్రధాని మోదీ ఇవాళ తన ప్రసంగంలో కూడా ప్రస్తావించారు. నాలుగు కొత్త ప్రాజెక్టుల వివరాలు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:
- 3D గ్లాస్ సెమీకండక్టర్ ప్యాకేజింగ్ యూనిట్: 3D గ్లాస్ సొల్యూషన్స్ ఇంక్ ద్వారా రూ. 1,943 కోట్ల పెట్టుబడితో, వార్షిక ఉత్పత్తి సామర్థ్యం 5 కోట్ల యూనిట్లు.
- SiCsem కాంపౌండ్ ఫ్యాబ్రికేషన్ యూనిట్: భువనేశ్వర్లో రూ. 2,066 కోట్ల పెట్టుబడితో, వార్షిక ఉత్పత్తి సామర్థ్యం 9.6 కోట్ల చిప్లు.
- అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్ ఇన్ ప్యాకేజీ టెక్నాలజీస్: ఆంధ్రప్రదేశ్లో రూ. 468 కోట్ల పెట్టుబడితో, వార్షిక ఉత్పత్తి సామర్థ్యం 9.6 కోట్ల చిప్లు.
- CDIL యూనిట్: పంజాబ్లో రూ. 117 కోట్ల పెట్టుబడితో, వార్షిక ఉత్పత్తి సామర్థ్యం 15.8 కోట్ల యూనిట్లు.
ఆరు పాత సెమీకండక్టర్ ప్రాజెక్టులు, ప్లాంట్లు: భారతదేశంలో పైన పేర్కొన్న ఈ నాలుగు కొత్త సెమీకండక్టర్ ప్లాంట్లతో మొత్తం ప్లాంట్ల సంఖ్య ఇప్పుడు 10కి పెరిగింది. వీటన్నింటికీ మొత్తం ₹1.6 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడి ప్రతిపాదించారు. ఇకపోతే 6 పాత సెమీకండక్టర్ ప్లాంట్ల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:
- టాటా ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ PSMC (తైవాన్)- రూ. 91,000 కోట్లు
- మైక్రాన్ టెక్నాలజీ (US)- రూ. 22,516 కోట్లు
- CG పవర్ & రెనెసాస్- రూ. 7,600 కోట్లు
- టాటా సెమీకండక్టర్ అసెంబ్లీ & టెస్ట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (TSAT)- రూ. 27,000 కోట్లు
- కేన్స్ సెమికాన్- రూ. 3,307 కోట్లు
- HCL-Foxconn JV- రూ. 3,700 కోట్లు
|Company / Project
|Location
|Investment amount
|Production Capacity (Per Year)
|3D Glass Solutions Inc (backed by Intel, Lockheed)
|Bhubaneswar, Odisha
|₹1,943 crore
|5 crore units
|SiCsem – Compound Fabrication Unit
|Bhubaneswar, Odisha
|₹2,066 crore
|9.6 crore chips
|Advanced System in Package Technologies
|Andhra Pradesh
|₹468 crore
|9.6 crore chips
|CDIL – Electronic Component Manufacturer
|Punjab
|₹117 crore
|15.8 crore units
|Tata Electronics + PSMC (Taiwan)
|Dholera, Gujarat
|₹91,000 crore
|Wafer manufacturing
|Micron Technology (US)
|Sainand, Gujarat
|₹22,516 crore
|Chip packaging
|CG Power & Renesas
|Sainand, Gujarat
|₹7,600 crore
|Chip packaging
|TSAT – Tata Semiconductor Assembly & Test Pvt Ltd
|Morigaon, Assam
|₹27,000 crore
|Chip packaging
|Kaynes Semicon
|Sainand, Gujarat
|₹3,307 crore
|Chip packaging
|HCL-Foxconn JV
|Noida , Uttar Pradesh
|₹3,700 crore
|Chip packaging