ETV Bharat / technology

న్యూక్లియర్​ ఎనర్జీలో కీలక అడుగు- 10రెట్లు పెంచే పనిలో భారత్: మోదీ - PM MODI SPEECH

'100వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం నాటికి భారత్​లో 10 కొత్త అణుశక్తి రియాక్టర్లు'

PM Modi announced plans to boost India’s nuclear energy capacity tenfold by 2047
PM Modi announced plans to boost India’s nuclear energy capacity tenfold by 2047 (Photo Credit: ANI)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 15, 2025 at 1:38 PM IST

2 Min Read

India Plans Big Leap in Nuclear Energy: భారత్​ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీలో కీలక అడుగు వేసేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది. ఈ మేరకు భారత అణుశక్తి సామర్థ్యాన్ని పదిరెట్లు పెంచేందుకు 10 కొత్త రియాక్టర్లపై పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. ఇవాళ 79వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఎర్రకోటలో నిర్వహించిన పంద్రాగస్టు వేడుకల్లో ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు.

భారతదేశం 100 సంవత్సరాల స్వాతంత్ర్యాన్ని జరుపుకొనే నాటికి అంటే 2047 నాటికి అణు విద్యుత్ సామర్థ్యాన్ని పది రెట్లు పెంచడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యం అని తెలిపారు. పెట్రోల్, డీజిల్, సహజ వాయువు వంటి ఇంధనాల దిగుమతిపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడంతో పాటు దేశ భవిష్యత్తు ఇంధన అవసరాలను తీర్చడానికి ఈ దశ చాలా కీలకమని ఆయన అన్నారు. భారతదేశం ప్రస్తుతం ఇతర దేశాల నుంచి ఈ ఇంధనాలను కొనుగోలు చేయడానికి ఏటా బిలియన్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తోంది.

ఇంధనాల దిగుమతిపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడం: ఇంధన రంగంలో భారతదేశం స్వయం సమృద్ధి సాధించాలని మోదీ అన్నారు. అణుశక్తితో దిగుమతులపై ఆధారపడకుండా దేశం పెద్ద మొత్తంలో స్వచ్ఛమైన విద్యుత్తును ఉత్పత్తి చేయగలదు. "ఇది సాధ్యం కావడానికి అణు రంగంలో ప్రధాన సంస్కరణలను తీసుకువస్తున్నాం" అని ప్రధాని అన్నారు.

ఈ క్రమంలో మాట్లాడిన ఆయన గత 11 ఏళ్లలో భారతదేశ సౌర విద్యుత్ సామర్థ్యం 30 రెట్లు పెరిగిందని గుర్తుచేశారు. భవిష్యత్తులో స్వచ్ఛమైన, స్థిరమైన ఎనర్జీ కోసం మరింత జల విద్యుత్తును ఉత్పత్తి చేసేందుకు ప్రభుత్వం కొత్త ఆనకట్టలను కూడా నిర్మిస్తోందని పేర్కొన్నారు.

క్లీన్ ఎనర్జీ మిక్స్​పై ఫోకస్: అణు, సౌర, జల విద్యుత్తుతో పాటు ప్రధానమంత్రి జాతీయ హైడ్రోజన్ మిషన్‌నూ హైలైట్ చేశారు. పర్యావరణాన్ని కలుషితం చేయకుండా పరిశ్రమలు, వాహనాలకు శక్తినిచ్చే క్లీన్ హైడ్రోజన్ ఇంధనాన్ని ఉత్పత్తి చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న ఈ ప్రాజెక్టుపై ప్రభుత్వం వేల కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడి పెడుతోంది.

ఈ చర్యలు భారతదేశ ఇంధన భద్రతను బలోపేతం చేయడమే కాకుండా వాతావరణ మార్పులను ఎదుర్కోవడానికి, గ్రీన్ ఎనర్జీ రంగంలో కొత్త అవకాశాలను సృష్టించడానికి కూడా సహాయపడతాయని ప్రధాని మోదీ అన్నారు.

India Plans Big Leap in Nuclear Energy: భారత్​ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీలో కీలక అడుగు వేసేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది. ఈ మేరకు భారత అణుశక్తి సామర్థ్యాన్ని పదిరెట్లు పెంచేందుకు 10 కొత్త రియాక్టర్లపై పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. ఇవాళ 79వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఎర్రకోటలో నిర్వహించిన పంద్రాగస్టు వేడుకల్లో ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు.

భారతదేశం 100 సంవత్సరాల స్వాతంత్ర్యాన్ని జరుపుకొనే నాటికి అంటే 2047 నాటికి అణు విద్యుత్ సామర్థ్యాన్ని పది రెట్లు పెంచడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యం అని తెలిపారు. పెట్రోల్, డీజిల్, సహజ వాయువు వంటి ఇంధనాల దిగుమతిపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడంతో పాటు దేశ భవిష్యత్తు ఇంధన అవసరాలను తీర్చడానికి ఈ దశ చాలా కీలకమని ఆయన అన్నారు. భారతదేశం ప్రస్తుతం ఇతర దేశాల నుంచి ఈ ఇంధనాలను కొనుగోలు చేయడానికి ఏటా బిలియన్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తోంది.

ఇంధనాల దిగుమతిపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడం: ఇంధన రంగంలో భారతదేశం స్వయం సమృద్ధి సాధించాలని మోదీ అన్నారు. అణుశక్తితో దిగుమతులపై ఆధారపడకుండా దేశం పెద్ద మొత్తంలో స్వచ్ఛమైన విద్యుత్తును ఉత్పత్తి చేయగలదు. "ఇది సాధ్యం కావడానికి అణు రంగంలో ప్రధాన సంస్కరణలను తీసుకువస్తున్నాం" అని ప్రధాని అన్నారు.

ఈ క్రమంలో మాట్లాడిన ఆయన గత 11 ఏళ్లలో భారతదేశ సౌర విద్యుత్ సామర్థ్యం 30 రెట్లు పెరిగిందని గుర్తుచేశారు. భవిష్యత్తులో స్వచ్ఛమైన, స్థిరమైన ఎనర్జీ కోసం మరింత జల విద్యుత్తును ఉత్పత్తి చేసేందుకు ప్రభుత్వం కొత్త ఆనకట్టలను కూడా నిర్మిస్తోందని పేర్కొన్నారు.

క్లీన్ ఎనర్జీ మిక్స్​పై ఫోకస్: అణు, సౌర, జల విద్యుత్తుతో పాటు ప్రధానమంత్రి జాతీయ హైడ్రోజన్ మిషన్‌నూ హైలైట్ చేశారు. పర్యావరణాన్ని కలుషితం చేయకుండా పరిశ్రమలు, వాహనాలకు శక్తినిచ్చే క్లీన్ హైడ్రోజన్ ఇంధనాన్ని ఉత్పత్తి చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న ఈ ప్రాజెక్టుపై ప్రభుత్వం వేల కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడి పెడుతోంది.

ఈ చర్యలు భారతదేశ ఇంధన భద్రతను బలోపేతం చేయడమే కాకుండా వాతావరణ మార్పులను ఎదుర్కోవడానికి, గ్రీన్ ఎనర్జీ రంగంలో కొత్త అవకాశాలను సృష్టించడానికి కూడా సహాయపడతాయని ప్రధాని మోదీ అన్నారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODI ON NUCLEAR ENERGYINDIAS NUCLEAR ENERGY CAPACITYAUGUST 15 CELEBRATIONS 2025NUCLEAR ENERGYPM MODI SPEECH

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

మేకులు కొట్టకుండానే గోడలను అలంకరించాలా? - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే బెటర్​ అంటున్న నిపుణులు!

2035కల్లా భారత్‌కు 'సుదర్శన చక్ర'- 'ఐరన్ డోమ్‌'ను మించిన రేంజ్- శత్రుదేశాలకు ఇక చుక్కలే!

మోదీ మరో ఘనత- నాన్​స్టాప్​గా 103నిమిషాల స్పీచ్- ఇందిరా గాంధీ రికార్డ్ బ్రేక్

బ్యాట్‌మ్యాన్ అవతార్‌లో మహింద్రా BE6- 300 యూనిట్లు మాత్రమే- ఆలస్యం చేస్తే ఇక అంతే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.