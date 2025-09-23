ETV Bharat / technology

భారత్​లో కామెట్ బ్రౌజర్‌ను ప్రారంభించిన పెర్ప్లెక్సిటీ- డౌన్​లోడ్ చేసుకోవడం ఎలాగంటే?

Perplexity Launches Comet Browser in India for Pro Users with AI Powered Features
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 23, 2025 at 5:00 PM IST

Hyderabad: భారత్​లో బ్రౌజింగ్ అనుభవం గతంలో కంటే మరింత మెరుగ్గా, అధునాతనంగా మారుతోంది. పెర్ప్లెక్సిటీ తన AI-ఆధారిత కామెట్ బ్రౌజర్‌ను భారతదేశంలోనూ ప్రారంభించింది. ఇది ప్రస్తుతం మాకోస్, విండోస్ వినియోగదారులకు అందుబాటులో ఉంది. అయితే దీన్ని ప్రస్తుతానికి "పెర్ప్లెక్సిటీ ప్రో సబ్‌స్క్రైబర్‌"లకు మాత్రమే పరిమితం చేశారు. దీంతో ఫ్రీ యూజర్లు దీన్ని ఉపయోగించేందుకు ఇంకొంత కాలం వేచి ఉండాల్సి ఉంటుంది.

భారత్​లో కామెట్ బ్రౌజర్: కామెట్ బ్రౌజర్​ను జులై 2025లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రారంభించారు. దీని ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇది AI-బేస్డ్ రెస్పాన్స్ టెక్నాలజీని నేరుగా బ్రౌజింగ్‌లోకి అనుసంధానిస్తుంది. తద్వారా యూజర్ ఎక్స్​పీరియన్స్​ను గణనీయంగా మెరుగుపరుస్తుంది. ఈ బ్రౌజర్‌లో AI-ఆధారిత సైడ్‌బార్ అసిస్టెంట్ ఉంది. ఇది వినియోగదారులు మల్టిపుల్ ట్యాబ్‌లు, ప్రాజెక్ట్‌ల ద్వారా నావిగేట్ చేయడానికి సహాయపడుతుంది. ఉదాహరణకు మీరు ఈ అసిస్టెంట్‌తో ఇ-కామర్స్ వెబ్‌సైట్‌లలో డెలివరీ సమయాలను ఈజీగా కంపేర్ చేయొచ్చు.

Comet Browser currently been launched in India for Windows and Mac.
Comet Browser currently been launched in India for Windows and Mac.

ఈ AI బ్రౌజర్ వినియోగదారులను వివిధ ఇ-కామర్స్ సైట్‌ల డెలివరీ సమయాలను ఒకే విండోలో పోల్చడానికి లేదా వెబ్‌పేజీని నేరుగా ఇమెయిల్‌గా మార్చడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇంకా ఇది మీటింగ్స్​ను షెడ్యూల్ చేయడం​ నుంచి ఆన్​లైన్ షాపింగ్​ల వరకు పనులను కేవలం టెక్స్ట్ కమాండ్​లను ఉపయోగించి నిర్వహించగలదు.

మొబైల్ వెర్షన్ కోసం ప్రీ-రిజిస్ట్రేషన్: కామెట్ బ్రౌజర్ మొబైల్ వెర్షన్ భారతదేశంలోని గూగుల్ ప్లే స్టోర్‌లో ప్రీ-రిజిస్ట్రేషన్ కోసం అందుబాటులో ఉంది. దీనిర్థం త్వరలోనే మొబైల్ వినియోగదారుల కోసం దీన్ని తీసుకురావచ్చు. అయితే దీన్ని యాప్ స్టోర్‌లో జాబితా చేయకపోవడం వల్ల iOS వినియోగదారులు దీనికోసం ఇంకొత్త కాలం వేచి ఉండాల్సి ఉంటుంది.

ప్రిప్లెక్సిటీ కామెట్ బ్రౌజర్‌ను ఇన్‌స్టాల్ చేయడం ఎలా?:

  • ఇందుకోసం ముందుగా అధికారిక వెబ్‌సైట్ "perplexity.ai/comet"ని సందర్శించండి.
  • ఆపై మీ సిస్టమ్ అంటే "Windows" లేదా "Mac" ఆధారంగా "Download" బటన్‌పై క్లిక్ చేయండి.
  • ఇప్పుడు డౌన్‌లోడ్ చేసిన ఇన్‌స్టాలర్ ఫైల్‌ను రన్ చేయండి.
  • మీరు "Windows" ఉపయోగిస్తుంటే ఇన్‌స్టాలేషన్ ప్రక్రియను పూర్తి చేయడానికి ఆన్-స్క్రీన్ సూచనలను అనుసరించండి.
  • ఒకవేళ మీరు "Mac" ఉపయోగిస్తుంటే కామెట్ ఐకాన్​ను అప్లికేషన్స్ ఫోల్డర్‌కు డ్రాగ్ చేసి ఇన్‌స్టాలేషన్ ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి.
  • ఇన్‌స్టాలేషన్ తర్వాత "Windows"లోని "Start" మెనూ నుంచి లేదా "Mac"లోని "Applications" ఫోల్డర్ నుంచి అయినా "Comet Browser"ను ఓపెన్ చేయండి.
  • ఇప్పుడు మీ పెర్ప్లెక్సిటీ అకౌంట్​తో సైన్ ఇన్ చేయడం లేదా కొత్త అకౌంట్​ను సృష్టించండం ద్వారా సెటప్ ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి.

భవిష్యత్ ప్రణాళికలు: భవిష్యత్తులో కామెట్ బ్రౌజర్ మరింత మంది వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి రానుంది. దీంతోపాటు దీని పనితీరు, స్థిరత్వాన్ని మెరుగుపరచడానికి కొత్త ఫీచర్లనూ జోడించనున్నట్లు పెర్ప్లెక్సిటీ సూచించింది.

