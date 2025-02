ETV Bharat / technology

వ్యాపారులకు శుభవార్త- ఇకపై ఎండతో Paytm సౌండ్​బాక్స్ ఛార్జ్!- కరెంట్​తో పనిలేకుండానే 'పేటీఎం కరో'! - PAYTM LAUNCHES SOLAR SOUNDBOX

Paytm Launches India's First Solar-Energy Powered Soundbox In India For Merchants ( Photo Credit- Paytm )