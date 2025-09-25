ముట్టుకుంటే రంగులు మారే ఫోన్!- ఈ దివాళీ స్పెషల్ ఎడిషన్పై ఓ లుక్కేయండి!!
ఒప్పో తన రెనో 14 5G దివాళీ ఎడిషన్ లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!
Published : September 25, 2025 at 3:17 PM IST
Hyderabad: ఒప్పో తన రెనో 14 5G స్మార్ట్ఫోన్ దివాళీ ఎడిషన్ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. ఈ ప్రత్యేక ఎడిషన్ ఇండియన్ కల్చర్ నుంచి ప్రేరణ పొందిన డిజైన్ను కలిగి ఉంది. దీంతోపాటు ఇది హీట్-సెన్సిటివ్ కలర్ ఛేంజింగ్ టెక్నాలజీతో భారత్కు ఎంట్రీ ఇచ్చిన మొట్ట మొదటి స్మార్ట్ఫోన్ అని కంపెనీ చెబుతోంది. అంటే ఇది హీట్ను బట్టి కలర్లు మారుతుంది. అదెలాగో తెలుసుకోవడంతో పాటు దీని దీని ధర, ఫీచర్లు, ఆఫర్ల వివరాలను తెలుసుకుందాం రండి.
ధర, ఆఫర్ల వివరాలు: ఈ ఒప్పో రెనో 14 5G దివాళీ ఎడిషన్ 8GB + 256GB వేరియంట్ ధరను కంపెనీ రూ. 39,999గా నిర్ణయించింది. అయితే దీనిపై అదిరే ఆఫర్లను కూడా ప్రకటించింది. ఈ ఫెస్టివ్ సేల్లో రిటైల్ దుకాణాలు, ఒప్పో ఇ-స్టోర్, ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్లలో దీన్ని రూ. 36,999లకే కొనుగోలు చేయొచ్చు.
ఒప్పో రెనో 14 5G దీపావళి ఎడిషన్ డిజైన్: ఈ కొత్త ఒప్పో రెనో 14 5G దివాళీ ఎడిషన్ బ్లాక్ కలర్ వేరియంట్లో వస్తుంది. దీనిని "దివాళీ గోల్డ్" అని పిలుస్తారు. ఇది అమావాస్యలో చంద్రుడిని సూచిస్తుందని ఒప్పో తెలిపింది. బ్లాక్ ప్యానెల్లో మండల కళ, నెమలి, దీపాలు వంటివి ఉన్నాయి. ఇది ఫెస్టివ్ వైబ్స్ను, గొప్ప భారతీయ సాంస్కృతిక వైభవాన్ని తెస్తుంది. దీంతోపాటు ఈ స్మార్ట్ఫోన్ మరో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఉష్ణోగ్రత 35 డిగ్రీల కంటే ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు దీని మండల కళ బ్లాక్ కలర్ నుంచి బంగారు వర్ణంలోకి మారుతుంది.
ఈ కలర్-ఛేంజిగ్ ఎఫెక్ట్ కొత్త గ్లోషిఫ్ట్ టెక్నాలజీ ద్వారా సాధ్యమవుతుంది. ఇది హీట్-సెన్సిటివ్ కలర్ ఛేంజింగ్ టెక్నాలజీ. ఇది వినియోగదారుల శరీర ఉష్ణోగ్రత ఆధారంగా ఫోన్ వెనక ప్యానెల్ను నలుపు నుంచి బంగారు రంగులోకి మారుస్తుంది.
ఏంటీ గ్లోషిఫ్ట్ టెక్నాలజీ?: గ్లోషిఫ్ట్ టెక్నాలజీ అనేది ఫోన్లో ఒక కొత్త రకమైన ఫీచర్గా పనిచేస్తుంది. మీరు ఫోన్ వెనక భాగాన్ని తాకినప్పుడు లేదా వేడి అయినప్పుడు రంగును మార్చేలా చేస్తుంది. ఇది శరీరం లేదా చేతి వేడిని గుర్తించి స్పందిస్తుంది. ఇక ఈ ఒప్పో రెనో 14 5G దీపావళి ఎడిషన్ విషయానికి వస్తే మీరు ఫోన్ను కొంతసేపు పట్టుకుని ఉంచినప్పుడు ఫోన్ వెనక భాగంలోని మండల ఆర్డ్ బ్లాక్ కలర్ నుంచి మెల్లగా బంగారు వర్ణంలోకి మారుతుంది.
28 డిగ్రీల కంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఈ ఫోన్ బ్యాక్ ప్యానెల్ డార్క్ మాట్టే బ్లాక్ కలర్లోనే ఉంటుంది. అయినప్పటికీ మండల కళ కనిపిస్తుంది. కానీ అది 29 డిగ్రీల కంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతకు చేరుకున్నప్పుడు దీని మండల ఆర్ట్ కాస్త బంగారు రంగులో మెరుస్తుంది. 35 డిగ్రీల వద్ద అయితే అది పూర్తిగా ప్రకాశవంతంగా మారుతుంది.
ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు: పైన పేర్కొన్న డిజైన్ మార్పు తప్ప దీని ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు అన్నీ ఇటీవలే జులైలో భారతదేశంలో విడుదలైన అదే పాత "ఒప్పో రెనో 14 5G" మాదిరిగానే ఉంటుంది.
- డిజైన్: ఈ పరికరంలో ఏరోస్పేస్-గ్రేడ్ అల్యూమినియం ఫ్రేమ్, కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i, స్పాంజ్ బయోనిక్ కుషనింగ్తో ఆల్-రౌండ్ ఆర్మర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉన్నాయి.
- డిస్ప్లే: ఇది 6.59-అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1,200 నిట్స్ బ్రైట్నెస్, 93% స్క్రీన్-టు-బాడీ రేషియోకు మద్దతు ఇస్తుంది.
- ప్రాసెసర్: ఈ ఫోన్ ప్రాసెసర్ కోసం మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8350 చిప్ను కలిగి ఉంది.
- బ్యాటరీ: ఇందులో 6,000mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 80W SUPERVOOC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
- సాఫ్ట్వేర్: ఈ ఫోన్ AI Translate, AI VoiceScribe, ఇతర ఫీచర్ల కోసం GenAI ఇంటిగ్రేషన్తో ColorOS 15పై నడుస్తుంది.
- కెమెరా సెటప్: ఈ దివాళీ ఎడిషన్లో 50MP మెయిన్ కెమెరా, 3.5x ఆప్టికల్ జూమ్తో 50MP టెలిఫొటో లెన్స్, 8MP అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా, 50MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఉన్నాయి. ఇది 60fps వద్ద 4K HDR వీడియో రికార్డింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. ఈ ఫోన్ AI Recompose, AI బెస్ట్ ఫేస్, AI ఎరేజర్ వంటి AI టూల్స్తో ఒప్పో హైపర్టోన్ ఇమేజింగ్ ఇంజిన్ను కలిగి ఉంది.
- రెసిస్టెన్సీ: ఇది డస్ట్ అండ్ వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం IP66, IP68, IP69 రేటింగ్లను కలిగి ఉంది.
- బరువు, మందం: ఇది 7.42mm మందంతో 187g బరువు ఉంటుంది.