Oppo K13 Turbo Series: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ ఒప్పో భారతదేశంలో తన "K13 టర్బో" సిరీస్ను విడుదల చేసింది. ఈ సిరీస్లో రెండు మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో బేస్ మోడల్ పేరు 'ఒప్పో K13 టర్బో', ప్రీమియం మోడల్ 'ఒప్పో K13 టర్బో ప్రో'. గేమర్లను దృష్టిలో ఉంచుకుని కంపెనీ ఈ రెండు ఫోన్లను రూపొందించింది. వీటిలో 7000mm స్క్వేర్ VC కూలింగ్ టెక్నాలజీ ఉంది. దీనితో పాటు రెండు మోడళ్లలో 7000mAh బ్యాటరీ, 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీ, Wi-Fi 7 సపోర్ట్ వంటివి ఉన్నాయి. ఈ రెండు ఫోన్లపై మరిన్ని వివరాలు మీకోసం.
ఒప్పో K13 టర్బో 5G సిరీస్ స్పెసిఫికేషన్లు:
All-day. All-night.— OPPO India (@OPPOIndia) August 11, 2025
All charged in no time.
7000 mAh + 80W SUPERVOOC.#OPPOK13TurboSeries #LiveUnstoppable #OPphone #FANtastiK pic.twitter.com/sUQ6QSfGBJ
డిస్ప్లే: ఈ సిరీస్లోని రెండు మోడళ్లలో 6.80-అంగుళాల AMOLED స్క్రీన్ ఉంది. ఇది 1.5K రిజల్యూషన్తో వస్తుంది. ఈ రెండు ఫోన్ల స్క్రీన్స్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 240Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్, 1600 నిట్స్ బ్రైట్నెస్ను అందిస్తాయి.
బ్యాటరీ: వీటిలో 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీతో 7000mAh బ్యాటరీ ఉంది.
కనెక్టివీ ఫీచర్లు: ఈ రెండు ఫోన్లో కనెక్టివిటీ కోసం 5G, 4G, Wi-Fi 7, బ్లూటూత్ 5.4, GPS, NFC, USB టైప్-C పోర్ట్ అందించారు.
రెసిస్టెన్సీ: ఈ రెండూ డస్ట్ అండ్ వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం IPX6, IPX8, IPX9 రేటింగ్లను కలిగి ఉన్నాయి. వీటితోపాటు ఈ ఫోన్లు ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్తో వస్తాయి.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ రెండు ఫోన్లూ Android 15 ఆధారంగా ColorOS 15.0.2పై నడుస్తాయి. వీటికి 2 సంవత్సరాల పాటు మేజర్ సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్, మూడు సంవత్సరాల పాటు సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ అప్డేట్స్ను అందిస్తామని కంపెనీ హామీ ఇచ్చింది.
కెమెరా సెటప్: పైన పేర్కొన్నవాటితో పాటు ఈ రెండు ఫోన్ల కెమెరా సెటప్ కూడా ఒకేలా ఉంది. వీటి వెనక 50MP మెయిన్ కెమెరా సెన్సార్ను అందించారు. దీనితో పాటు మరో 2MP సెన్సార్ కూడా వస్తుంది. ఇక ఈ రెండు ఫోన్లలో సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ల కోసం 16MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంది.
ప్రాసెసర్: ఈ రెండు ఫోన్లలో ప్రాసెసర్ కోసం వేర్వేరు చిప్సెట్లు ఉన్నాయి. 'ఒప్పో K13 టర్బో'లో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8450 చిప్సెట్ ఉండగా, 'ఒప్పో కె13 టర్బో ప్రో'లో స్నాప్డ్రాగన్ 8s జెన్ 4 SoC చిప్సెట్ ఉంది. వీటిలో 'బేస్' మోడల్ 8GB వరకు, 'ప్రో' మోడల్ 12GB వరకు RAM సపోర్ట్ను కలిగి ఉన్నాయి. అదే సమయంలో రెండు మోడల్లలో గరిష్ఠంగా 256GB వరకు స్టోరేజ్ సామర్థ్యం ఉంది.
Performance that pushes boundaries.— OPPO India (@OPPOIndia) August 11, 2025
Smoothness that breaks them.
All in on performance, all out on power with Snapdragon 8s Gen 4 and MediaTek Dimensity 8450 at full throttle.#OPPOK13TurboSeries #LiveUnstoppable #OPphone #FANtastiK pic.twitter.com/HQdgJj1WmD
వీటితోపాటు ఈ రెండు ఫోన్లలో ఇన్-బిల్ట్ ఫ్యాన్లు, ఎయిర్ డక్ట్లు, థర్మల్ మేనేజ్మెంట్ కోసం 7,000sq mm వేపర్ కూలింగ్ చాంబర్ ఉంది. ఇది ఫోన్ హీట్ మేనేజ్మెంట్ను నియంత్రిస్తుంది. ఇది గేమర్లకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది.
Introducing India’s only smartphone with a cooling fan.— OPPO India (@OPPOIndia) August 11, 2025
Cool moves, cooler gameplay.
Stay sharp and smooth with the Advanced Cooling Fan and Ultra-large VC cooling that keep the heat away and the action flowing.#OPPOK13TurboSeries #LiveUnstoppable #OPphone #FANtastiK pic.twitter.com/9cAEkn5Oo8
|Features
|OPPO K13 Turbo
|OPPO K13 Turbo Pro
|Display
|6.8-inch 1.5K OLED, 120Hz refresh rate, 240Hz touch sampling, 1600 nits brightness
|Processor
|MediaTek Dimensity 8450, Octa-core, 3.25GHz, 4nm
|Snapdragon 8s Gen 4, Octa-core, 3.2GHz, 4nm
|Graphics Processor
|Mali-G720 MC7, 1300MHz
|Adreno 825
|RAM and storage
|8GB / 12GB LPDDR5X, 128GB (UFS 3.1) / 256GB (UFS 4.0)
|same
|Rear Camera
|50-megapixel main camera (f/1.8) + 2-megapixel depth sensor (f/2.4)
|same
|Front Camera
|16 megapixels (f/2.4)
|same
|Safety Sensors
|In-display fingerprint sensor, Infrared sensor
|same
|Audio
|USB Type-C audio, stereo speakers
|same
|Connectivity
|5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS etc
|same
|Battery
|7000mAh (typical), 80W SuperVOOC fast charging
|same
|Dimensions and Weight
|162.78 x 77.22 x 8.31 mm, weight 207 grams
|same
|Water-resistance
|IPX6, IPX8, IPX9
|same
|Operating System
|Android 15 based ColorOS 15
|same
1. ఒప్పో K13 టర్బో 5G ధర:
వేరియంట్లు: కంపెనీ దీన్ని రెండు వేరియంట్లలో తీసుకొచ్చింది.
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధర:
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 27,999
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 29,999
కలర్ ఆప్షన్స్: ఇది మూడు కలర్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది.
- ఫస్ట్ పర్పుల్
- నైట్ వైట్
- మిడ్నైట్ మావెరిక్
ఆఫర్లు: ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డుల ద్వారా కొనుగోలు చేస్తే ఈ ఫోన్ రెండు వేరియంట్లపై కంపెనీ రూ. 3,000 ఇన్స్టంట్ డిస్కౌంట్ను అందిస్తోంది. దీనితో పాటు ఈ ఫోన్పై 9 నెలల వరకు నో కాస్ట్ EMI సదుపాయం కూడా అందుబాటులో ఉంది.
From power-packed gaming to effortless multitasking, the K13 Turbo does it all.— OPPO India (@OPPOIndia) August 11, 2025
And at just ₹24,999, there’s no reason to hold back.
Go ahead, make it yours today.#OPPOK13TurboSeries #LiveUnstoppable #OPphone #FANtastiK pic.twitter.com/WJtCQVy5CB
సేల్ వివరాలు: ఈ ఫోన్ ప్రీ-బుకింగ్స్ ఈరోజు నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. అయితే ఇది ఆగస్టు 18 నుంచి అమ్మకానికి అందుబాటులోకి వస్తుంది. ఈ ఫోన్ ఫ్లిప్కార్ట్లో అందుబాటులో ఉంటుంది.
2. ఒప్పో K13 టర్బో ప్రో 5G ధర:
వేరియంట్లు: ఒప్పో ఈ మోడల్ను కూడా రెండు వేరియంట్లలోనే ప్రవేశపెట్టింది.
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధర:
8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 37,999
12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 39,999
కలర్ ఆప్షన్స్: కంపెనీ ఈ ఫోన్నూ మూడు కలర్ ఆప్షన్స్లో తీసుకొచ్చింది.
- మిడ్నైట్ మావెరిక్
- పర్పుల్ ఫాంటమ్
- సిల్వర్ నైట్
ఆఫర్లు: ఒప్పో ఈ ఫోన్పై కూడా ఆఫర్లను అందిస్తోంది. ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డుల ద్వారా చెల్లింపు చేస్తే దీని రెండు వేరియంట్లపై రూ. 3,000 ఇన్స్టంట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
The wait is over and the game has changed.— OPPO India (@OPPOIndia) August 11, 2025
The K13 Turbo Pro delivers elite performance, flagship cooling, and a head-turning design, all for just ₹34,999.
Your moment to own the power everyone’s talking about is here.#OPPOK13TurboSeries #LiveUnstoppable #OPphone #FANtastiK pic.twitter.com/nlNRDB0flc
సేల్ వివరాలు: ఈ ఫోన్ ప్రీ-బుకింగ్స్ కూడా నేటి నుంచే ప్రారంభమవుతాయి. అయితే ఇది రిపబ్లిక్ డే అంటే ఆగస్టు 15 నుంచి అమ్మకానికి అందుబాటులోకి వస్తుంది. ఈ ఫోన్ కూడా ఫ్లిప్కార్ట్ ద్వారానే అందుబాటులో ఉంటుంది. దీనితో పాటు దీన్ని కూడా 9 నెలల వరకు నో కాస్ట్ EMI సదుపాయంతో కొనుగోలు చేయొచ్చు.
ఈ ఫోన్ కోసం కంపెనీ "ఒప్పో టర్బో బ్యాక్ క్లిప్"ను కూడా తీసుకొచ్చింది. కావాలనుకుంటే వినియోగదారులు అదనంగా రూ. 3,999 చెల్లించి దీన్ని కొనుగోలు చేయొచ్చు. ఇది ఫ్లిప్కార్ట్, ఒప్పో స్టోర్ ద్వారా కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంటుంది.