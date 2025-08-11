ETV Bharat / technology

7000mAh బ్యాటరీ, 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్​తో ఒప్పో కొత్త ఫోన్​లు- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే? - OPPO K13 TURBO SERIES

ఒప్పో K13 టర్బో సిరీస్​ లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు మీకోసం- ఓ లుక్కేయండి మరి!

Published : August 11, 2025 at 3:42 PM IST

Oppo K13 Turbo Series: ప్రముఖ స్మార్ట్​ఫోన్ తయారీ సంస్థ ఒప్పో భారతదేశంలో తన "K13 టర్బో" సిరీస్‌ను విడుదల చేసింది. ఈ సిరీస్​లో రెండు మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో బేస్ మోడల్ పేరు 'ఒప్పో K13 టర్బో', ప్రీమియం మోడల్ 'ఒప్పో K13 టర్బో ప్రో'. గేమర్‌లను దృష్టిలో ఉంచుకుని కంపెనీ ఈ రెండు ఫోన్‌లను రూపొందించింది. వీటిలో 7000mm స్క్వేర్ VC కూలింగ్ టెక్నాలజీ ఉంది. దీనితో పాటు రెండు మోడళ్లలో 7000mAh బ్యాటరీ, 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీ, Wi-Fi 7 సపోర్ట్ వంటివి ఉన్నాయి. ఈ రెండు ఫోన్‌లపై మరిన్ని వివరాలు మీకోసం.

ఒప్పో K13 టర్బో 5G సిరీస్ స్పెసిఫికేషన్లు:

డిస్​ప్లే: ఈ సిరీస్‌లోని రెండు మోడళ్లలో 6.80-అంగుళాల AMOLED స్క్రీన్ ఉంది. ఇది 1.5K రిజల్యూషన్‌తో వస్తుంది. ఈ రెండు ఫోన్​ల స్క్రీన్స్​ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 240Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్, 1600 నిట్స్ బ్రైట్‌నెస్​ను అందిస్తాయి.

బ్యాటరీ: వీటిలో 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీతో 7000mAh బ్యాటరీ ఉంది.

కనెక్టివీ ఫీచర్లు: ఈ రెండు ఫోన్‌లో కనెక్టివిటీ కోసం 5G, 4G, Wi-Fi 7, బ్లూటూత్ 5.4, GPS, NFC, USB టైప్-C పోర్ట్ అందించారు.

రెసిస్టెన్సీ: ఈ రెండూ డస్ట్ అండ్ వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం IPX6, IPX8, IPX9 రేటింగ్‌లను కలిగి ఉన్నాయి. వీటితోపాటు ఈ ఫోన్‌లు ఇన్-డిస్‌ప్లే ఫింగర్‌ప్రింట్ సెన్సార్‌తో వస్తాయి.

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ రెండు ఫోన్లూ Android 15 ఆధారంగా ColorOS 15.0.2పై నడుస్తాయి. వీటికి 2 సంవత్సరాల పాటు మేజర్ సాఫ్ట్‌వేర్ అప్డేట్స్, మూడు సంవత్సరాల పాటు సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ అప్డేట్స్​ను అందిస్తామని కంపెనీ హామీ ఇచ్చింది.

కెమెరా సెటప్: పైన పేర్కొన్నవాటితో పాటు ఈ రెండు ఫోన్‌ల కెమెరా సెటప్ కూడా ఒకేలా ఉంది. వీటి వెనక 50MP మెయిన్ కెమెరా సెన్సార్​ను అందించారు. దీనితో పాటు మరో 2MP సెన్సార్ కూడా వస్తుంది. ఇక ఈ రెండు ఫోన్‌లలో సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం 16MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంది.

ప్రాసెసర్: ఈ రెండు ఫోన్లలో ప్రాసెసర్ కోసం వేర్వేరు చిప్‌సెట్‌లు ఉన్నాయి. 'ఒప్పో K13 టర్బో'లో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8450 చిప్‌సెట్ ఉండగా, 'ఒప్పో కె13 టర్బో ప్రో'లో స్నాప్‌డ్రాగన్ 8s జెన్ 4 SoC చిప్‌సెట్ ఉంది. వీటిలో 'బేస్' మోడల్‌ 8GB వరకు, 'ప్రో' మోడల్‌ 12GB వరకు RAM సపోర్ట్‌ను కలిగి ఉన్నాయి. అదే సమయంలో రెండు మోడల్‌లలో గరిష్ఠంగా 256GB వరకు స్టోరేజ్ సామర్థ్యం ఉంది.

వీటితోపాటు ఈ రెండు ఫోన్లలో ఇన్-బిల్ట్ ఫ్యాన్లు, ఎయిర్ డక్ట్‌లు, థర్మల్ మేనేజ్‌మెంట్ కోసం 7,000sq mm వేపర్ కూలింగ్ చాంబర్ ఉంది. ఇది ఫోన్ హీట్ మేనేజ్‌మెంట్‌ను నియంత్రిస్తుంది. ఇది గేమర్లకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది.

FeaturesOPPO K13 TurboOPPO K13 Turbo Pro
Display6.8-inch 1.5K OLED, 120Hz refresh rate, 240Hz touch sampling, 1600 nits brightnessbeans are
ProcessorMediaTek Dimensity 8450, Octa-core, 3.25GHz, 4nmSnapdragon 8s Gen 4, Octa-core, 3.2GHz, 4nm
Graphics ProcessorMali-G720 MC7, 1300MHzAdreno 825
RAM and storage8GB / 12GB LPDDR5X, 128GB (UFS 3.1) / 256GB (UFS 4.0)same
Rear Camera50-megapixel main camera (f/1.8) + 2-megapixel depth sensor (f/2.4)same
Front Camera16 megapixels (f/2.4)same
Safety SensorsIn-display fingerprint sensor, Infrared sensorsame
AudioUSB Type-C audio, stereo speakerssame
Connectivity5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS etcsame
Battery7000mAh (typical), 80W SuperVOOC fast chargingsame
Dimensions and Weight162.78 x 77.22 x 8.31 mm, weight 207 gramssame
Water-resistanceIPX6, IPX8, IPX9same
Operating SystemAndroid 15 based ColorOS 15same

1. ఒప్పో K13 టర్బో 5G ధర:

వేరియంట్లు: కంపెనీ దీన్ని రెండు వేరియంట్లలో తీసుకొచ్చింది.

  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధర:

  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 27,999
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 29,999

కలర్ ఆప్షన్స్: ఇది మూడు కలర్ ఆప్షన్​లలో లభిస్తుంది.

  • ఫస్ట్ పర్పుల్
  • నైట్ వైట్
  • మిడ్‌నైట్ మావెరిక్

ఆఫర్లు: ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డుల ద్వారా కొనుగోలు చేస్తే ఈ ఫోన్ రెండు వేరియంట్లపై కంపెనీ రూ. 3,000 ఇన్​స్టంట్ డిస్కౌంట్​ను అందిస్తోంది. దీనితో పాటు ఈ ఫోన్​పై 9 నెలల వరకు నో కాస్ట్ EMI సదుపాయం కూడా అందుబాటులో ఉంది.

సేల్ వివరాలు: ఈ ఫోన్ ప్రీ-బుకింగ్స్​ ఈరోజు నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. అయితే ఇది ఆగస్టు 18 నుంచి అమ్మకానికి అందుబాటులోకి వస్తుంది. ఈ ఫోన్ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో అందుబాటులో ఉంటుంది.

2. ఒప్పో K13 టర్బో ప్రో 5G ధర:

వేరియంట్లు: ఒప్పో ఈ మోడల్​ను కూడా రెండు వేరియంట్లలోనే ప్రవేశపెట్టింది.

  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధర:

8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 37,999

12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 39,999

కలర్ ఆప్షన్స్: కంపెనీ ఈ ఫోన్‌నూ మూడు కలర్ ఆప్షన్స్​లో తీసుకొచ్చింది.

  • మిడ్‌నైట్ మావెరిక్
  • పర్పుల్ ఫాంటమ్
  • సిల్వర్ నైట్

ఆఫర్లు: ఒప్పో ఈ ఫోన్​పై కూడా ఆఫర్లను అందిస్తోంది. ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డుల ద్వారా చెల్లింపు చేస్తే దీని రెండు వేరియంట్లపై రూ. 3,000 ఇన్​స్టంట్ డిస్కౌంట్​ లభిస్తుంది.

సేల్ వివరాలు: ఈ ఫోన్ ప్రీ-బుకింగ్స్​ కూడా నేటి నుంచే ప్రారంభమవుతాయి. అయితే ఇది రిపబ్లిక్ డే అంటే ఆగస్టు 15 నుంచి అమ్మకానికి అందుబాటులోకి వస్తుంది. ఈ ఫోన్ కూడా ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ద్వారానే అందుబాటులో ఉంటుంది. దీనితో పాటు దీన్ని కూడా 9 నెలల వరకు నో కాస్ట్ EMI సదుపాయంతో కొనుగోలు చేయొచ్చు.

ఈ ఫోన్​ కోసం కంపెనీ "ఒప్పో టర్బో బ్యాక్ క్లిప్"ను కూడా తీసుకొచ్చింది. కావాలనుకుంటే వినియోగదారులు అదనంగా రూ. 3,999 చెల్లించి దీన్ని కొనుగోలు చేయొచ్చు. ఇది ఫ్లిప్‌కార్ట్, ఒప్పో స్టోర్ ద్వారా కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంటుంది.

