ఒప్పో "ఫైండ్ X9" సిరీస్ లాంఛ్ డేట్ ఫిక్స్- ఎప్పుడో తెలుసా?
మీడియాటెక్ లేటెస్ట్ ఫ్లాగ్షిప్ SoCతో ఒప్పో ఫైండ్ X9 సిరీస్- లాంఛ్కు ముందే కీలక వివరాలు వెల్లడి!
Published : October 11, 2025 at 1:55 PM IST
Hyderabad: ఒప్పో ఫైండ్ X9 సిరీస్ త్వరలోనే భారత మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వబోతోంది. ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న ఈ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ సిరీస్ లాంఛ్ తేదీని కంపెనీ ఎట్టకేలకూ ప్రకటించింది. దిల్లీ NCRలో జరుగుతున్న "ఇండియా మొబైల్ కాంగ్రెస్ 2025" (IMC 2025) ఈవెంట్లో దీనికి సంబంధించిన వివరాలను పంచుకుంది.
ఒప్పో ఫైండ్ X9 సిరీస్ లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?: ఒప్పో ఈ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ సిరీస్ను భారతదేశంలో వచ్చే నెల అంటే నవంబర్ 2025లో విడుదల చేయనున్నట్లు "IMC 2025"లో ధృవీకరించింది. ఈ ఫోన్ సిరీస్ కోసం మీడియాటెక్తో భాగస్వామ్యాన్ని కూడా ప్రకటించింది. ఈ భాగస్వామ్యంలో కొత్త డైమెన్సిటీ 9500 చిప్సెట్ను ఈ అప్కమింగ్ ఒప్పో ఫోన్ సిరీస్లో అందించనున్నారు. దీంతో ఇది మీడియాటెక్ లేటెస్ట్ ఫ్లాగ్షిప్ SoCతో ఎంట్రీ ఇచ్చే మొదటి స్మార్ట్ఫోన్ సిరీస్ అవుతుంది.
It's an exciting time for OPPO.— Billy Zhang (@BillyZhangOPPO) September 24, 2025
Looking back, we celebrated our anniversary, and the #OPPOCommunity also turned 3️⃣ years old!
Now, we look forward to the global launch of the OPPO Find X9 Series, powered by the MediaTek Dimensity 9500 chipset. More details coming soon! pic.twitter.com/0XxKyslq90
ఒప్పో ఫైండ్ X9 సిరీస్ కీలక ఫీచర్లు: ఈ తాజా చిప్సెట్తో పాటు ఈ సిరీస్లో గ్రాఫిక్స్ కోసం Arm G1-Ultra GPU కూడా ఉంటుంది. మీడియాటెక్ టైమెన్సిటీ 9500 మునుపటితో పోలిస్తే 33% మెరుగైన గ్రాఫిక్స్, 42% మెరుగైన పనితీరును అందిస్తుందని పేర్కొన్నారు. అప్కమింగ్ "ఫైండ్ X9" సిరీస్ ఈ చిప్సెట్తో కస్టమ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ను కలిగి ఉంటుందని, గ్రాఫిక్స్-ఇంటెన్సివ్ గేమింగ్ సమయంలో కూడా గేమర్లు హై-ఫ్రేమ్ రేట్లను ఆస్వాదించడానికి వీలు కల్పిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది.
అక్టోబర్ 16న చైనాలో లాంఛ్: ఈ "ఒప్పో ఫైండ్ X9" సిరీస్ ఈ అక్టోబర్ 16న చైనాలో లాంఛ్ అవుతుండటం గమనార్హం. అక్కడ ఇప్పటికే ఈ ఫోన్ ప్రీ-ఆర్డర్లు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ ఫోన్లు 16GB వరకు RAM, 1TB వరకు ఆన్బోర్డ్ స్టోరేజ్ను కలిగి ఉంటాయని కంపెనీ ధృవీకరించింది. "ఫైండ్ X9", "ఫైండ్ X9 ప్రో" చేజింగ్ రెడ్, వెల్వెట్ టైటానియం, ఫ్రాస్టీ వైట్ రంగులలో విడుదల కానున్నాయి. అయితే స్టాండర్డ్ మోడల్ ఫాగ్ బ్లాక్ అనే నాలుగో కలర్ ఆప్షన్లో కూడా అందుబాటులో ఉంటుందని సమాచారం.
ఈ సిరీస్ Android 16 ఆధారిత ColorOS 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై రన్ అవుతుంది. ఈ ఫోన్ సిరీస్ స్టాండర్డ్ మోడల్ 7,000mAh బ్యాటరీతో, ప్రో మోడల్ 7,500mAh బ్యాటరీతో ఎంట్రీ ఇవ్వొచ్చు. అదనంగా "ఒప్పో ఫైండ్ X9" సిరీస్ వెనుక కెమెరా సెటప్ Hasselbladతో భాగస్వామ్యంతో వస్తుంది. ఒప్పో "ఫైండ్ X9 ప్రో" టీజర్ ప్రకారం ఈ ఫోన్ వెనుక భాగంలో 200MP పెరిస్కోప్ టెలిఫొటో కెమెరా ఉంటుంది. ఇది 70mm ఫోకల్ లెంగ్త్తో వస్తుంది. ఫోన్తో పాటు Hasselblad ప్రొఫెషనల్ ఫొటోగ్రఫీ కిట్ కూడా అందించనున్నారు.
ఇకపోతే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న కంపెనీలు "IMC 2025"లో తమ ప్రత్యేక ఉత్పత్తులను ప్రదర్శిస్తున్నాయి. ఇది ఆసియాలోనే అతిపెద్ద టెక్ ఈవెంట్. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేతుల మీదుగా అక్టోబర్ 8న ప్రారంభించారు. ఈ ఏడాది ఈ ఈవెంట్ నాలుగు రోజులపాటు అంటే అక్టోబర్ 11 వరకు కొనసాగుతుంది.