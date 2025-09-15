ETV Bharat / technology

స్మార్ట్​ఫోన్ ప్రియులకు గుడ్​న్యూస్- 7000mAh బ్యాటరీతో ఒప్పో నుంచి మూడు కొత్త మోడల్స్

ఒప్పో F31 5G సిరీస్​ లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!

Oppo F31 5G Series Launched
Oppo F31 5G Series Launched (Photo Credit- Oppo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 15, 2025 at 3:00 PM IST

Oppo F31 5G Series Launched: ఒప్పో భారతదేశంలో కొత్త ఫోన్ సిరీస్‌ను విడుదల చేసింది. ఈ ఫోన్ సిరీస్ కింద మూడు ఫోన్‌లను విడుదల చేశారు. ఈ ఫోన్‌ల పేర్లు "ఒప్పో F31 5G", "ఒప్పో F31 ప్రో 5G", "ఒప్పో F31 ప్రో ప్లస్". ఈ ఫోన్‌లన్నింటిలో 7000mAh బ్యాటరీ, ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS) సపోర్ట్​తో 50MP బ్యాక్ కెమెరా ఉంది. ఈ సిరీస్ ధర రూ. 22,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. మరెందుకు ఆలస్యం దీని ధర, ఫీచర్లపై మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం రండి.

1. Oppo F31 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

  • డిస్​ప్లే: ఈ ఫోన్‌లో కంపెనీ 6.57 అంగుళాల ఫుల్ HD ప్లస్ OLED డిస్‌ప్లేను అందించింది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1400 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్​నెస్​ను అందిస్తుంది. ఈ ఫోన్ స్క్రీన్‌లో 100% DCI-P3 కలర్ గమట్, DT-స్టార్ D + ప్రొటెక్షన్‌తో సహా అనేక ప్రత్యేక ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
  • ప్రాసెసర్: ఈ ఫోన్‌లో ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 ఎనర్జీ 6nm ఎనర్జీ ప్రాసెసర్‌ను ఉపయోగించారు. ఈ ప్రాసెసర్‌తో పాటు గ్రాఫిక్స్ కోసం ఆర్మ్ మాలి-G57 MC2 GPU కూడా అందించారు. ఈ ఫోన్‌లో 8GB వరకు LPDDR4X RAM, 256GB వరకు UFS 2.2 స్టోరేజ్ ఉంది.
  • కెమెరా సెటప్: ఫోన్ వెనుక భాగంలో 50MP OV50D40 కెమెరా సెన్సార్ ఉంది. దీనికి f/1.8 ఎపర్చర్ ఉంది. ఇది OIS సపోర్ట్‌తో వస్తుంది. దీని రెండవ బ్యాక్ కెమెరా 2MP డెప్త్ సెన్సార్‌తో వస్తుంది. దీని ఎపర్చర్ f/2.4. ఈ ఫోన్ వీడియో కాలింగ్, సెల్ఫీల కోసం ముందు భాగంలో 16MP IMX480 సెన్సార్​ను కలిగి ఉంది. దీని ఎపర్చర్ f/2.4.
  • బ్యాటరీ సామర్థ్యం: ఈ ఫోన్ 7000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఇది 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్​కు సపోర్ట్‌ చేస్తుంది.
  • ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ ఫోన్ Android 15 ఆధారంగా ColorOS 15.0పై నడుస్తుంది. ఈ ఫోన్ డ్యూయల్ నానో సిమ్ సపోర్ట్‌తో వస్తుంది.
  • రెసిస్టెన్సీ: ఇందులో డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం IP66 + IP68 + IP69 రేటింగ్ ఫీచర్‌లను కలిగి ఉంది. దీనితో పాటు. ఇది మిలిటరీ-గ్రేడ్ డ్యూరబిలిటీ (MIL-STD-810H) సర్టిఫికేషన్​తో కూడా వస్తోంది. దీని అర్థం ఈ ఫోన్ అంత ఈజీగా దెబ్బతినకుండా లేదా విరిగిపోకుండా చాలా స్ట్రాంగ్​గా ఉంటుంది.

వేరియంట్లు: ఈ ఫోన్ రెండు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది.

  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధర:

  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 22,999
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 24,999

కలర్ ఆప్షన్స్: కంపెనీ ఈ ఫోన్‌ను మూడు కలర్ ఆప్షన్​లలో విడుదల చేసింది.

  • మిడ్‌నైట్ బ్లూ
  • క్లౌడ్ గ్రీన్
  • బ్లూమ్ రెడ్

2. OPPO F31 Pro 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

  • డిస్​ప్లే: ఈ ఫోన్ 6.57-అంగుళాల FHD+ OLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1400 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్​నెస్​ను కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్ స్క్రీన్ 100% DCI-P3 కలర్ గమట్, DT-స్టార్ D+ ప్రొటెక్షన్‌తో సహా అనేక ప్రత్యేక ఫీచర్లను కలిగి ఉంది.
  • ప్రాసెసర్: ఈ ఫోన్ ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300 4nm ఎనర్జీ ప్రాసెసర్‌ను ఉపయోగిస్తుంది. ఈ ప్రాసెసర్‌తో పాటు గ్రాఫిక్స్ కోసం మాలి-G615 MC2 GPU కూడా ఉంది. ఈ ఫోన్​లో 12GB వరకు LPDDR4X RAM, 256GB UFS 2.2 స్టోరేజ్​ లభిస్తుంది.
  • ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా ColorOS 15.0పై నడుస్తుంది. ఈ ఫోన్ డ్యూయల్ నానో సిమ్ సపోర్ట్‌తో వస్తుంది.
  • కెమెరా సెటప్: దీని వెనుక భాగంలో 50MP OV50D40 కెమెరా సెన్సార్ ఉంది. ఇది f/1.8 ఎపర్చరును కలిగి ఉంది. ఇది OIS సపోర్ట్‌తో వస్తుంది. దీని రెండవ వెనుక కెమెరా 2MP డెప్త్ సెన్సార్‌తో వస్తుంది. దీని ఎపర్చర్ f/2.4. ఈ ఫోన్​లో వీడియో కాలింగ్, సెల్ఫీలను క్లిక్ చేయడానికి 32MP గెలాక్సీ కోర్ 32E2 సెన్సార్‌ ఉంది. దీని ఎపర్చర్ f/2.4.
  • బ్యాటరీ కెపాసిటీ: ఇందులో 7000mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో వస్తుంది.
  • రెసిస్టెన్సీ: ఇది డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం IP66 + IP68 + IP69 రేటింగ్​లను కలిగి ఉంది. దీనితో పాటు ఈ ఫోన్ మిలిటరీ-గ్రేడ్ డ్యూరబిలిటీ (MIL-STD-810H) సర్టిఫికేషన్​ను కూడా కలిగి ఉంది. అంటే ఈ ఫోన్ చాలా స్ట్రాంగ్​గా ఉంటుంది.

వేరియంట్స్:

  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధర:

  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 26,999
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 28,999
  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 30,999

3. OPPO F31 Pro+ 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

  • డిస్​ప్లే: ఈ ఫోన్​లో 6.8-అంగుళాల FHD+ OLED డిస్‌ప్లే ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1600 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్​నెస్​ను అందిస్తుంది. ఈ ఫోన్ స్క్రీన్ 100% DCI-P3 కలర్ గమట్, AGC DT-స్టార్ D+ గ్లాస్ ప్రొటెక్షన్‌తో సహా అనేక ప్రత్యేక ఫీచర్లను కలిగి ఉంది.
  • ప్రాసెసర్: ఈ ఫోన్​లో ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300 ఎనర్జీ 4nm ఎనర్జీ ప్రాసెసర్‌ ఉంది. దీనితోపాటు ఇది గ్రాఫిక్స్ కోసం మాలి-G615 MC2 GPUని కూడా కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్​లో 12GB వరకు LPDDR4X RAM, 256GB వరకు UFS 3.1 స్టోరేజ్ లభిస్తుంది.
  • బ్యాటరీ కెపాసిటీ: ఈ ఫోన్ 7000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఇది 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో వస్తుంది.
  • కెమెరా సెటప్: ఫోన్ వెనుక భాగంలో 50MP OV50D40 కెమెరా సెన్సార్ ఉంది. ఇది f/1.8 ఎపర్చరును కలిగి ఉంటుంది. ఇది OIS సపోర్ట్‌తో వస్తుంది. దీని రెండవ వెనుక కెమెరా 2MP గెలాక్సీ కోర్ 02M1B డెప్త్ సెన్సార్‌తో వస్తుంది. దీని ఎపర్చర్ f/2.4. ఈ ఫోన్​లో సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం 32MP గెలాక్సీ కోర్ 32E2 సెన్సార్‌ను కలిగి ఉంది. దీని ఎపర్చర్ f/2.4.
  • ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: డ్యూయల్ నానో సిమ్ సపోర్ట్‌తో ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా ColorOS 15.0పై నడుస్తుంది.
  • రెసిస్టెన్సీ: ఈ ఫోన్ వాటర్, డస్ట్ రెసిస్టెన్సీ కోసం IP66 + IP68 + IP69 రేటింగ్​లను కలిగి ఉంది. దీనితో పాటు ఇది మిలిటరీ-గ్రేడ్ డ్యూరబిలిటీ (MIL-STD-810H) సర్టిఫికేషన్​ను కూడా కలిగి ఉంది.

వేరియంట్లు: మార్కెట్​లో ఈ ఫోన్ రెండు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది.

  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్‌
  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్‌

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధర:

  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్‌ ధర: రూ. 32,999
  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్‌ ధర: రూ. 34,999

కలర్ ఆప్షన్స్​: కంపెనీ ఈ ఫోన్​ను మూడు కలర్ ఆప్షన్​లలో ప్రవేశపెట్టింది.

  • జెమ్‌స్టోన్ బ్లూ
  • హిమాలయన్ వైట్
  • ఫెస్టివ్ పింక్

ఈ మూడు మోడల్స్​ కంపారిజన్:

FeaturesOppo F31OPPO F31 Pro 5GOPPO F31 Pro+ 5G
Display6.57" FHD+ OLED, 120Hz, 1400 Nits, DT-Star D+Same6.8" FHD+ OLED, 120Hz, 1600 nits, AGC DT-Star D+
ProcessorDimensity 6300 Energy (6nm)Dimensity 7300-Energy (4nm)Dimensity 7300 (4nm)
CPU Architecture2x A76 @2.4GHz + 6x A55 @2GHz2x A78 @2.5GHz + 6x A55 @2GHzSame
GPUMali-G57 MC2Mali-G615 MC2Same
RAM / Storage8GB / 12GB + 128GB / 256GB (UFS 2.2)8GB + 128GB / 256GB (UFS 3.1)8GB / 12GB + 256GB (UFS 3.1)
Camera (rear)50MP OIS + 2MP depthSameSame
Camera (front)16MP (IMX480)32MP (GC-32E2)Same
OS/UIAndroid 15 + ColorOS 15.0SameSame
Safety SensorsIn-display fingerprint + IRSameSame
Dimensions and weight158.16×75.02×8mm, 185g158.16×74.99×7.96mm, 190g158.16×74.99×7.7mm/7.8mm, 195g/204g
Battery / Charging7000mAh, 80W Fast ChargeSameSame
Dust / water proofingIP66 + IP68 + IP69 + MIL-STD-810HSameSame
AudioUSB-C, Stereo speakers, Hi-ResSameSame
network connectivity5G SA/NSA, Wi-Fi 6, BT 5.4, USB-C 2.0SameSame

ఒప్పో F31 5G సిరీస్​ సేల్ వివరాలు: ఈ సిరీస్​లోని ప్రో మోడల్స్ సేల్స్ సెప్టెంబర్ 19 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్నవారు ఫ్లిప్‌కార్ట్, అమెజాన్, ఒప్పో ఆన్‌లైన్ అండ్ ఆఫ్‌లైన్ స్టోర్‌ల ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు. అదే సమయంలో ఈ సిరీస్ స్టాండర్డ్ అంటే బేస్ మోడల్ సెప్టెంబర్ 27 నుంచి అమ్మకానికి వస్తుంది.

