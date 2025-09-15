స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియులకు గుడ్న్యూస్- 7000mAh బ్యాటరీతో ఒప్పో నుంచి మూడు కొత్త మోడల్స్
ఒప్పో F31 5G సిరీస్ లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!
Published : September 15, 2025 at 3:00 PM IST
Oppo F31 5G Series Launched: ఒప్పో భారతదేశంలో కొత్త ఫోన్ సిరీస్ను విడుదల చేసింది. ఈ ఫోన్ సిరీస్ కింద మూడు ఫోన్లను విడుదల చేశారు. ఈ ఫోన్ల పేర్లు "ఒప్పో F31 5G", "ఒప్పో F31 ప్రో 5G", "ఒప్పో F31 ప్రో ప్లస్". ఈ ఫోన్లన్నింటిలో 7000mAh బ్యాటరీ, ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS) సపోర్ట్తో 50MP బ్యాక్ కెమెరా ఉంది. ఈ సిరీస్ ధర రూ. 22,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. మరెందుకు ఆలస్యం దీని ధర, ఫీచర్లపై మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం రండి.
1. Oppo F31 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
It's time to pre-order the #SmoothAndPowerful - OPPO F31 Series 5G ! Pick your perfect match: OPPO F31 5G starting at ₹22,999, OPPO F31 Pro 5G starting at ₹26,999, and OPPO F31 Pro+ 5G starting at ₹32,999.— OPPO India (@OPPOIndia) September 15, 2025
Pre-Order Now: https://t.co/IH6aFLEpOq#OPPOF31Series5G pic.twitter.com/bM4x2oGMAO
- డిస్ప్లే: ఈ ఫోన్లో కంపెనీ 6.57 అంగుళాల ఫుల్ HD ప్లస్ OLED డిస్ప్లేను అందించింది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1400 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ను అందిస్తుంది. ఈ ఫోన్ స్క్రీన్లో 100% DCI-P3 కలర్ గమట్, DT-స్టార్ D + ప్రొటెక్షన్తో సహా అనేక ప్రత్యేక ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
- ప్రాసెసర్: ఈ ఫోన్లో ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 ఎనర్జీ 6nm ఎనర్జీ ప్రాసెసర్ను ఉపయోగించారు. ఈ ప్రాసెసర్తో పాటు గ్రాఫిక్స్ కోసం ఆర్మ్ మాలి-G57 MC2 GPU కూడా అందించారు. ఈ ఫోన్లో 8GB వరకు LPDDR4X RAM, 256GB వరకు UFS 2.2 స్టోరేజ్ ఉంది.
- కెమెరా సెటప్: ఫోన్ వెనుక భాగంలో 50MP OV50D40 కెమెరా సెన్సార్ ఉంది. దీనికి f/1.8 ఎపర్చర్ ఉంది. ఇది OIS సపోర్ట్తో వస్తుంది. దీని రెండవ బ్యాక్ కెమెరా 2MP డెప్త్ సెన్సార్తో వస్తుంది. దీని ఎపర్చర్ f/2.4. ఈ ఫోన్ వీడియో కాలింగ్, సెల్ఫీల కోసం ముందు భాగంలో 16MP IMX480 సెన్సార్ను కలిగి ఉంది. దీని ఎపర్చర్ f/2.4.
- బ్యాటరీ సామర్థ్యం: ఈ ఫోన్ 7000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఇది 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
- ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ ఫోన్ Android 15 ఆధారంగా ColorOS 15.0పై నడుస్తుంది. ఈ ఫోన్ డ్యూయల్ నానో సిమ్ సపోర్ట్తో వస్తుంది.
- రెసిస్టెన్సీ: ఇందులో డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం IP66 + IP68 + IP69 రేటింగ్ ఫీచర్లను కలిగి ఉంది. దీనితో పాటు. ఇది మిలిటరీ-గ్రేడ్ డ్యూరబిలిటీ (MIL-STD-810H) సర్టిఫికేషన్తో కూడా వస్తోంది. దీని అర్థం ఈ ఫోన్ అంత ఈజీగా దెబ్బతినకుండా లేదా విరిగిపోకుండా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది.
వేరియంట్లు: ఈ ఫోన్ రెండు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది.
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధర:
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 22,999
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 24,999
కలర్ ఆప్షన్స్: కంపెనీ ఈ ఫోన్ను మూడు కలర్ ఆప్షన్లలో విడుదల చేసింది.
- మిడ్నైట్ బ్లూ
- క్లౌడ్ గ్రీన్
- బ్లూమ్ రెడ్
2. OPPO F31 Pro 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
- డిస్ప్లే: ఈ ఫోన్ 6.57-అంగుళాల FHD+ OLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1400 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ను కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్ స్క్రీన్ 100% DCI-P3 కలర్ గమట్, DT-స్టార్ D+ ప్రొటెక్షన్తో సహా అనేక ప్రత్యేక ఫీచర్లను కలిగి ఉంది.
- ప్రాసెసర్: ఈ ఫోన్ ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300 4nm ఎనర్జీ ప్రాసెసర్ను ఉపయోగిస్తుంది. ఈ ప్రాసెసర్తో పాటు గ్రాఫిక్స్ కోసం మాలి-G615 MC2 GPU కూడా ఉంది. ఈ ఫోన్లో 12GB వరకు LPDDR4X RAM, 256GB UFS 2.2 స్టోరేజ్ లభిస్తుంది.
- ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా ColorOS 15.0పై నడుస్తుంది. ఈ ఫోన్ డ్యూయల్ నానో సిమ్ సపోర్ట్తో వస్తుంది.
- కెమెరా సెటప్: దీని వెనుక భాగంలో 50MP OV50D40 కెమెరా సెన్సార్ ఉంది. ఇది f/1.8 ఎపర్చరును కలిగి ఉంది. ఇది OIS సపోర్ట్తో వస్తుంది. దీని రెండవ వెనుక కెమెరా 2MP డెప్త్ సెన్సార్తో వస్తుంది. దీని ఎపర్చర్ f/2.4. ఈ ఫోన్లో వీడియో కాలింగ్, సెల్ఫీలను క్లిక్ చేయడానికి 32MP గెలాక్సీ కోర్ 32E2 సెన్సార్ ఉంది. దీని ఎపర్చర్ f/2.4.
- బ్యాటరీ కెపాసిటీ: ఇందులో 7000mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో వస్తుంది.
- రెసిస్టెన్సీ: ఇది డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం IP66 + IP68 + IP69 రేటింగ్లను కలిగి ఉంది. దీనితో పాటు ఈ ఫోన్ మిలిటరీ-గ్రేడ్ డ్యూరబిలిటీ (MIL-STD-810H) సర్టిఫికేషన్ను కూడా కలిగి ఉంది. అంటే ఈ ఫోన్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది.
వేరియంట్స్:
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధర:
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 26,999
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 28,999
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 30,999
3. OPPO F31 Pro+ 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
- డిస్ప్లే: ఈ ఫోన్లో 6.8-అంగుళాల FHD+ OLED డిస్ప్లే ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1600 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ను అందిస్తుంది. ఈ ఫోన్ స్క్రీన్ 100% DCI-P3 కలర్ గమట్, AGC DT-స్టార్ D+ గ్లాస్ ప్రొటెక్షన్తో సహా అనేక ప్రత్యేక ఫీచర్లను కలిగి ఉంది.
- ప్రాసెసర్: ఈ ఫోన్లో ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300 ఎనర్జీ 4nm ఎనర్జీ ప్రాసెసర్ ఉంది. దీనితోపాటు ఇది గ్రాఫిక్స్ కోసం మాలి-G615 MC2 GPUని కూడా కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్లో 12GB వరకు LPDDR4X RAM, 256GB వరకు UFS 3.1 స్టోరేజ్ లభిస్తుంది.
- బ్యాటరీ కెపాసిటీ: ఈ ఫోన్ 7000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఇది 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో వస్తుంది.
- కెమెరా సెటప్: ఫోన్ వెనుక భాగంలో 50MP OV50D40 కెమెరా సెన్సార్ ఉంది. ఇది f/1.8 ఎపర్చరును కలిగి ఉంటుంది. ఇది OIS సపోర్ట్తో వస్తుంది. దీని రెండవ వెనుక కెమెరా 2MP గెలాక్సీ కోర్ 02M1B డెప్త్ సెన్సార్తో వస్తుంది. దీని ఎపర్చర్ f/2.4. ఈ ఫోన్లో సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ల కోసం 32MP గెలాక్సీ కోర్ 32E2 సెన్సార్ను కలిగి ఉంది. దీని ఎపర్చర్ f/2.4.
- ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: డ్యూయల్ నానో సిమ్ సపోర్ట్తో ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా ColorOS 15.0పై నడుస్తుంది.
- రెసిస్టెన్సీ: ఈ ఫోన్ వాటర్, డస్ట్ రెసిస్టెన్సీ కోసం IP66 + IP68 + IP69 రేటింగ్లను కలిగి ఉంది. దీనితో పాటు ఇది మిలిటరీ-గ్రేడ్ డ్యూరబిలిటీ (MIL-STD-810H) సర్టిఫికేషన్ను కూడా కలిగి ఉంది.
వేరియంట్లు: మార్కెట్లో ఈ ఫోన్ రెండు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది.
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధర:
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 32,999
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 34,999
కలర్ ఆప్షన్స్: కంపెనీ ఈ ఫోన్ను మూడు కలర్ ఆప్షన్లలో ప్రవేశపెట్టింది.
- జెమ్స్టోన్ బ్లూ
- హిమాలయన్ వైట్
- ఫెస్టివ్ పింక్
ఈ మూడు మోడల్స్ కంపారిజన్:
|Features
|Oppo F31
|OPPO F31 Pro 5G
|OPPO F31 Pro+ 5G
|Display
|6.57" FHD+ OLED, 120Hz, 1400 Nits, DT-Star D+
|Same
|6.8" FHD+ OLED, 120Hz, 1600 nits, AGC DT-Star D+
|Processor
|Dimensity 6300 Energy (6nm)
|Dimensity 7300-Energy (4nm)
|Dimensity 7300 (4nm)
|CPU Architecture
|2x A76 @2.4GHz + 6x A55 @2GHz
|2x A78 @2.5GHz + 6x A55 @2GHz
|Same
|GPU
|Mali-G57 MC2
|Mali-G615 MC2
|Same
|RAM / Storage
|8GB / 12GB + 128GB / 256GB (UFS 2.2)
|8GB + 128GB / 256GB (UFS 3.1)
|8GB / 12GB + 256GB (UFS 3.1)
|Camera (rear)
|50MP OIS + 2MP depth
|Same
|Same
|Camera (front)
|16MP (IMX480)
|32MP (GC-32E2)
|Same
|OS/UI
|Android 15 + ColorOS 15.0
|Same
|Same
|Safety Sensors
|In-display fingerprint + IR
|Same
|Same
|Dimensions and weight
|158.16×75.02×8mm, 185g
|158.16×74.99×7.96mm, 190g
|158.16×74.99×7.7mm/7.8mm, 195g/204g
|Battery / Charging
|7000mAh, 80W Fast Charge
|Same
|Same
|Dust / water proofing
|IP66 + IP68 + IP69 + MIL-STD-810H
|Same
|Same
|Audio
|USB-C, Stereo speakers, Hi-Res
|Same
|Same
|network connectivity
|5G SA/NSA, Wi-Fi 6, BT 5.4, USB-C 2.0
|Same
|Same
ఒప్పో F31 5G సిరీస్ సేల్ వివరాలు: ఈ సిరీస్లోని ప్రో మోడల్స్ సేల్స్ సెప్టెంబర్ 19 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్నవారు ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్, ఒప్పో ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ స్టోర్ల ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు. అదే సమయంలో ఈ సిరీస్ స్టాండర్డ్ అంటే బేస్ మోడల్ సెప్టెంబర్ 27 నుంచి అమ్మకానికి వస్తుంది.