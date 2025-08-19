OpenAI Introduces ChatGPT Go Plan: చాట్జీపీటీని తీసుకొచ్చి సంచలనం సృష్టించిన ఓపెన్ఏఐ కొత్త సబ్స్క్రిప్షన్ సర్వీస్ను ప్రారంభించింది. దీని పేరు "ChatGPT Go". ఇది చౌకైన సబ్స్క్రిప్షన్ ప్లాన్. దీనిలో మరో ప్రత్యేకత ఏంటంటే కంపెనీ దీన్ని ఇతర దేశాల కంటే ముందుగా భారత్లోనే ప్రారంభించింది. ఈ ప్లాన్లో వినియోగదారులకు ఎక్కువ వినియోగ పరిమితులు, ఇమేజ్ జనరేషన్, ఫైల్ అప్లోడ్స్, ఎక్కువ మెమరీ లభిస్తుంది. అది కూడా నెలకు రూ. 399 ధరలోనే.
ఇంతకుముందు చాట్జీపీటీ పెయిడ్ సర్వీసులను సద్వినియోగం చేసుకునేందుకు భారతీయ యూజర్లు "ChatGPT Plus" ప్లాన్ను కొనుగోలు చేయాల్సి వచ్చేది. ఇందుకోసం నెలకు 20 డాలర్ల కంటే ఎక్కువ అంటే దాదాపు రూ. 1,700 ఖర్చు చేయాల్సి ఉండేది. ఇప్పుడు ఆ అవసరం లేకుండా కంపెనీ భారతీయ వినియోగదారుల కోసం ప్రత్యేకంగా నెలకు కేవలం రూ. 399లతో "ChatGPT Go"ను ప్రారంభించింది. అయితే "ChatGPT Plus"లోని అన్ని ఫీచర్లు "ChatGPT Go"లో అందుబాటులో ఉంటాయా? లేదా? అని దానిపై మాత్రం కంపెనీ ఇంకా ఎటువంటి క్లారిటీ ఇవ్వలేదు.
We just launched ChatGPT Go in India, a new subscription tier that gives users in India more access to our most popular features: 10x higher message limits, 10x more image generations, 10x more file uploads, and 2x longer memory compared with our free tier. All for Rs. 399. 🇮🇳— Nick Turley (@nickaturley) August 19, 2025
చాట్జీపీటీ హెడ్ ఏమన్నారంటే?: చాట్జీపీటీ అధిపతి, ఉపాధ్యక్షుడు నిక్ టర్లీ ఆగస్టు 19, 2025 ఉదయం తన అధికారిక సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్ "X" వేదికగా "ChatGPT GO"ని ప్రకటించారు. భారతీయ వినియోగదారుల అతిపెద్ద అభ్యర్థనలలో ఒకటి 'సరసమైన ధరలు' అండ్ 'స్థానిక పేమెంట్ ఆప్షన్లు' అని పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ కొత్త సబ్స్క్రిప్షన్ టైర్ను సరసమైన ధరలో, స్థానిక పేమెంట్ ఆప్షన్లో భారతదేశంలో ప్రారంభించినట్లు వివరించారు. అందులోనూ ఇతర దేశాల కంటే ముందుగా భారత్లోనే ఈ ప్లాన్ను ప్రారంభించినట్లు వెల్లడించారు.
ఈ కొత్త "ChatGPT Go" ద్వారా వినియోగదారులు ఉచిత ప్లాన్ కంటే 10 రెట్లు ఎక్కువ సందేశ పరిమితులు, 10 రెట్లు ఎక్కువ ఇమేజ్ జనరేషన్ సౌకర్యం, 10 రెట్లు ఎక్కువ ఫైల్ అప్లోడ్ సౌకర్యం, రెండు రెట్లు ఎక్కువ మెమరీ లెంగ్త్ను పొందుతారని ఆయన తన పోస్ట్ ద్వారా తెలియజేశారు. ఇవన్నీ కేవలం రూ. 399కే అందుబాటులో ఉంటాయి. ఈ ప్లాన్ విద్యార్థులు, ఫ్రీలాన్సర్లు, కొంతమంది ప్రొఫెషనల్స్కు బాగా ఉపయోగపడుతుంది.
"ChatGPT Go భారతదేశంలోని వినియోగదారులకు మా అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ఫీచర్లకు మరిన్ని యాక్సెస్ను అందించే కొత్త సబ్స్క్రిప్షన్ టైర్. ఇందులో 10x అధిక మెసెజ్ పరిమితులు, 10x ఎక్కువ ఇమేజ్ జనరేషన్లు, 10x ఎక్కువ ఫైల్ అప్లోడ్లతో పాటు చాట్జీపీటీ ఫ్రీ టైర్తో పోలిస్తే 2x ఎక్కువ మెమరీ అన్నీ నెలకు రూ. 399కే లభిస్తాయి." - నిక్ టర్లీ, చాట్జీపీటీ అధిపతి, ఉపాధ్యక్షుడు
స్థానిక పేమెంట్ ఆప్షన్: కంపెనీ కొత్త సరసమైన సబ్స్క్రిప్షన్ ప్లాన్ను తీసుకురావడంతో పాటు మరో పెద్ద అప్డేట్నూ అందించింది. ఇప్పుడు భారతీయ వినియోగదారులు చాట్జీపీటీ సబ్స్క్రిప్షన్ ప్లాన్ను డాలర్లలో కాకుండా భారతీయ రూపాయలలో కొనుగోలు చేసే ధరను చూడగలరు. అంతేకాకుండా ఇప్పుడు "ChatGPT GO" మాత్రమే కాకుండా UPI పేమెంట్ ఆప్షన్ ద్వారా చాట్జీపీటీలోని ఏ పెయిడ్ ప్లాన్ను అయినా కొనుగోలు చేయొచ్చు.
భారతదేశంలో ChatGPT ప్లాన్లు, వాటి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?:
- ChatGPT Free Plan: ఉచితం
- ChatGPT GO Plan: నెలకు రూ. 399
- ChatGPT Plus Plan: నెలకు రూ. 1,999
- ChatGPT Pro Plan: నెలకు రూ. 19,999