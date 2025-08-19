ETV Bharat / technology

చాట్​జీపీటీ యూజర్లకు గుడ్​న్యూస్- రూ.399లకే కొత్త సబ్​స్క్రిప్షన్​ ప్లాన్- భారతీయులకు మాత్రమే! - OPENAI INTRODUCES CHATGPT GO PLAN

ఓపెన్​ఏఐ నుంచి "ChatGPT Go"- UPI పేమెంట్ ఆప్షన్​లోనూ కొనుగోలు చేయొచ్చు

OpenAI Introduces ChatGPT Go Plan
OpenAI Introduces ChatGPT Go Plan (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 19, 2025 at 3:43 PM IST

3 Min Read

OpenAI Introduces ChatGPT Go Plan: చాట్​జీపీటీని తీసుకొచ్చి సంచలనం సృష్టించిన ఓపెన్​ఏఐ కొత్త సబ్‌స్క్రిప్షన్ సర్వీస్‌ను ప్రారంభించింది. దీని పేరు "ChatGPT Go". ఇది చౌకైన సబ్‌స్క్రిప్షన్ ప్లాన్. దీనిలో మరో ప్రత్యేకత ఏంటంటే కంపెనీ దీన్ని ఇతర దేశాల కంటే ముందుగా భారత్​లోనే ప్రారంభించింది. ఈ ప్లాన్​లో వినియోగదారులకు ఎక్కువ వినియోగ పరిమితులు, ఇమేజ్ జనరేషన్, ఫైల్ అప్‌లోడ్స్, ఎక్కువ మెమరీ లభిస్తుంది. అది కూడా నెలకు రూ. 399 ధరలోనే.

ఇంతకుముందు చాట్​జీపీటీ పెయిడ్ సర్వీసులను సద్వినియోగం చేసుకునేందుకు భారతీయ యూజర్లు "ChatGPT Plus" ప్లాన్‌ను కొనుగోలు చేయాల్సి వచ్చేది. ఇందుకోసం నెలకు 20 డాలర్ల కంటే ఎక్కువ అంటే దాదాపు రూ. 1,700 ఖర్చు చేయాల్సి ఉండేది. ఇప్పుడు ఆ అవసరం లేకుండా కంపెనీ భారతీయ వినియోగదారుల కోసం ప్రత్యేకంగా నెలకు కేవలం రూ. 399లతో "ChatGPT Go"ను ప్రారంభించింది. అయితే "ChatGPT Plus"లోని అన్ని ఫీచర్లు "ChatGPT Go"లో అందుబాటులో ఉంటాయా? లేదా? అని దానిపై మాత్రం కంపెనీ ఇంకా ఎటువంటి క్లారిటీ ఇవ్వలేదు.

చాట్​జీపీటీ హెడ్ ఏమన్నారంటే?: చాట్​జీపీటీ అధిపతి, ఉపాధ్యక్షుడు నిక్ టర్లీ ఆగస్టు 19, 2025 ఉదయం తన అధికారిక సోషల్ మీడియా ప్లాట్​ఫారమ్ "X"​ వేదికగా "ChatGPT GO"ని ప్రకటించారు. భారతీయ వినియోగదారుల అతిపెద్ద అభ్యర్థనలలో ఒకటి 'సరసమైన ధరలు' అండ్ 'స్థానిక పేమెంట్ ఆప్షన్​లు' అని పోస్ట్​లో పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ కొత్త సబ్‌స్క్రిప్షన్ టైర్‌ను సరసమైన ధరలో, స్థానిక పేమెంట్ ఆప్షన్​లో భారతదేశంలో ప్రారంభించినట్లు వివరించారు. అందులోనూ ఇతర దేశాల కంటే ముందుగా భారత్​లోనే ఈ ప్లాన్​ను ప్రారంభించినట్లు వెల్లడించారు.

ఈ కొత్త "ChatGPT Go" ద్వారా వినియోగదారులు ఉచిత ప్లాన్ కంటే 10 రెట్లు ఎక్కువ సందేశ పరిమితులు, 10 రెట్లు ఎక్కువ ఇమేజ్ జనరేషన్ సౌకర్యం, 10 రెట్లు ఎక్కువ ఫైల్ అప్‌లోడ్ సౌకర్యం, రెండు రెట్లు ఎక్కువ మెమరీ లెంగ్త్​ను పొందుతారని ఆయన తన పోస్ట్ ద్వారా తెలియజేశారు. ఇవన్నీ కేవలం రూ. 399కే అందుబాటులో ఉంటాయి. ఈ ప్లాన్ విద్యార్థులు, ఫ్రీలాన్సర్లు, కొంతమంది ప్రొఫెషనల్స్​కు బాగా ఉపయోగపడుతుంది.

"ChatGPT Go భారతదేశంలోని వినియోగదారులకు మా అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ఫీచర్లకు మరిన్ని యాక్సెస్‌ను అందించే కొత్త సబ్‌స్క్రిప్షన్ టైర్. ఇందులో 10x అధిక మెసెజ్ పరిమితులు, 10x ఎక్కువ ఇమేజ్ జనరేషన్​లు, 10x ఎక్కువ ఫైల్ అప్‌లోడ్‌లతో పాటు చాట్​జీపీటీ ఫ్రీ టైర్‌తో పోలిస్తే 2x ఎక్కువ మెమరీ అన్నీ నెలకు రూ. 399కే లభిస్తాయి." - నిక్ టర్లీ, చాట్​జీపీటీ అధిపతి, ఉపాధ్యక్షుడు

స్థానిక పేమెంట్ ఆప్షన్​: కంపెనీ కొత్త సరసమైన సబ్‌స్క్రిప్షన్ ప్లాన్​ను తీసుకురావడంతో పాటు మరో పెద్ద అప్‌డేట్‌నూ అందించింది. ఇప్పుడు భారతీయ వినియోగదారులు చాట్​జీపీటీ సబ్‌స్క్రిప్షన్ ప్లాన్‌ను డాలర్లలో కాకుండా భారతీయ రూపాయలలో కొనుగోలు చేసే ధరను చూడగలరు. అంతేకాకుండా ఇప్పుడు "ChatGPT GO" మాత్రమే కాకుండా UPI పేమెంట్ ఆప్షన్​ ద్వారా చాట్​జీపీటీలోని ఏ పెయిడ్ ప్లాన్​ను అయినా కొనుగోలు చేయొచ్చు.

భారతదేశంలో ChatGPT ప్లాన్​లు, వాటి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?:

  • ChatGPT Free Plan: ఉచితం
  • ChatGPT GO Plan: నెలకు రూ. 399
  • ChatGPT Plus Plan: నెలకు రూ. 1,999
  • ChatGPT Pro Plan: నెలకు రూ. 19,999

OpenAI Introduces ChatGPT Go Plan: చాట్​జీపీటీని తీసుకొచ్చి సంచలనం సృష్టించిన ఓపెన్​ఏఐ కొత్త సబ్‌స్క్రిప్షన్ సర్వీస్‌ను ప్రారంభించింది. దీని పేరు "ChatGPT Go". ఇది చౌకైన సబ్‌స్క్రిప్షన్ ప్లాన్. దీనిలో మరో ప్రత్యేకత ఏంటంటే కంపెనీ దీన్ని ఇతర దేశాల కంటే ముందుగా భారత్​లోనే ప్రారంభించింది. ఈ ప్లాన్​లో వినియోగదారులకు ఎక్కువ వినియోగ పరిమితులు, ఇమేజ్ జనరేషన్, ఫైల్ అప్‌లోడ్స్, ఎక్కువ మెమరీ లభిస్తుంది. అది కూడా నెలకు రూ. 399 ధరలోనే.

ఇంతకుముందు చాట్​జీపీటీ పెయిడ్ సర్వీసులను సద్వినియోగం చేసుకునేందుకు భారతీయ యూజర్లు "ChatGPT Plus" ప్లాన్‌ను కొనుగోలు చేయాల్సి వచ్చేది. ఇందుకోసం నెలకు 20 డాలర్ల కంటే ఎక్కువ అంటే దాదాపు రూ. 1,700 ఖర్చు చేయాల్సి ఉండేది. ఇప్పుడు ఆ అవసరం లేకుండా కంపెనీ భారతీయ వినియోగదారుల కోసం ప్రత్యేకంగా నెలకు కేవలం రూ. 399లతో "ChatGPT Go"ను ప్రారంభించింది. అయితే "ChatGPT Plus"లోని అన్ని ఫీచర్లు "ChatGPT Go"లో అందుబాటులో ఉంటాయా? లేదా? అని దానిపై మాత్రం కంపెనీ ఇంకా ఎటువంటి క్లారిటీ ఇవ్వలేదు.

చాట్​జీపీటీ హెడ్ ఏమన్నారంటే?: చాట్​జీపీటీ అధిపతి, ఉపాధ్యక్షుడు నిక్ టర్లీ ఆగస్టు 19, 2025 ఉదయం తన అధికారిక సోషల్ మీడియా ప్లాట్​ఫారమ్ "X"​ వేదికగా "ChatGPT GO"ని ప్రకటించారు. భారతీయ వినియోగదారుల అతిపెద్ద అభ్యర్థనలలో ఒకటి 'సరసమైన ధరలు' అండ్ 'స్థానిక పేమెంట్ ఆప్షన్​లు' అని పోస్ట్​లో పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ కొత్త సబ్‌స్క్రిప్షన్ టైర్‌ను సరసమైన ధరలో, స్థానిక పేమెంట్ ఆప్షన్​లో భారతదేశంలో ప్రారంభించినట్లు వివరించారు. అందులోనూ ఇతర దేశాల కంటే ముందుగా భారత్​లోనే ఈ ప్లాన్​ను ప్రారంభించినట్లు వెల్లడించారు.

ఈ కొత్త "ChatGPT Go" ద్వారా వినియోగదారులు ఉచిత ప్లాన్ కంటే 10 రెట్లు ఎక్కువ సందేశ పరిమితులు, 10 రెట్లు ఎక్కువ ఇమేజ్ జనరేషన్ సౌకర్యం, 10 రెట్లు ఎక్కువ ఫైల్ అప్‌లోడ్ సౌకర్యం, రెండు రెట్లు ఎక్కువ మెమరీ లెంగ్త్​ను పొందుతారని ఆయన తన పోస్ట్ ద్వారా తెలియజేశారు. ఇవన్నీ కేవలం రూ. 399కే అందుబాటులో ఉంటాయి. ఈ ప్లాన్ విద్యార్థులు, ఫ్రీలాన్సర్లు, కొంతమంది ప్రొఫెషనల్స్​కు బాగా ఉపయోగపడుతుంది.

"ChatGPT Go భారతదేశంలోని వినియోగదారులకు మా అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ఫీచర్లకు మరిన్ని యాక్సెస్‌ను అందించే కొత్త సబ్‌స్క్రిప్షన్ టైర్. ఇందులో 10x అధిక మెసెజ్ పరిమితులు, 10x ఎక్కువ ఇమేజ్ జనరేషన్​లు, 10x ఎక్కువ ఫైల్ అప్‌లోడ్‌లతో పాటు చాట్​జీపీటీ ఫ్రీ టైర్‌తో పోలిస్తే 2x ఎక్కువ మెమరీ అన్నీ నెలకు రూ. 399కే లభిస్తాయి." - నిక్ టర్లీ, చాట్​జీపీటీ అధిపతి, ఉపాధ్యక్షుడు

స్థానిక పేమెంట్ ఆప్షన్​: కంపెనీ కొత్త సరసమైన సబ్‌స్క్రిప్షన్ ప్లాన్​ను తీసుకురావడంతో పాటు మరో పెద్ద అప్‌డేట్‌నూ అందించింది. ఇప్పుడు భారతీయ వినియోగదారులు చాట్​జీపీటీ సబ్‌స్క్రిప్షన్ ప్లాన్‌ను డాలర్లలో కాకుండా భారతీయ రూపాయలలో కొనుగోలు చేసే ధరను చూడగలరు. అంతేకాకుండా ఇప్పుడు "ChatGPT GO" మాత్రమే కాకుండా UPI పేమెంట్ ఆప్షన్​ ద్వారా చాట్​జీపీటీలోని ఏ పెయిడ్ ప్లాన్​ను అయినా కొనుగోలు చేయొచ్చు.

భారతదేశంలో ChatGPT ప్లాన్​లు, వాటి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?:

  • ChatGPT Free Plan: ఉచితం
  • ChatGPT GO Plan: నెలకు రూ. 399
  • ChatGPT Plus Plan: నెలకు రూ. 1,999
  • ChatGPT Pro Plan: నెలకు రూ. 19,999

For All Latest Updates

TAGGED:

CHATGPT GO INDIACHATGPT RS 399 PLANCHATGPT PRICINGCHATGPT PAYMENT PLANOPENAI INTRODUCES CHATGPT GO PLAN

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

NCC స్పెషల్​ ఎంట్రీతో ఆర్మీ ఆఫీసర్​ ఉద్యోగాలు - లెఫ్టినెంట్‌ హోదాతో విధుల్లోకి

రోజుకు రూ.1.50తో రూ.10 లక్షల ఇన్సూరెన్స్​ - తపాలా శాఖ ప్రమాద బీమా పాలసీలు

ఆధార్​ మాదిరిగా భూములకు 'భూధార్' - ప్రతి కమతానికీ ప్రత్యేక సంఖ్య​

రెండో రోజు కలెక్షన్స్– 'కూలీ' కంటే రూ.3కోట్లు ఎక్కువ వసూలు చేసిన 'వార్ 2'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.