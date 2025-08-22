ETV Bharat / technology

OpenAI Announced The Opening of Its First Office in India in New Delhi: Report
OpenAI Announced The Opening of Its First Office in India in New Delhi: Report (Photo Credit- Getty Images)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 22, 2025 at 5:32 PM IST

OpenAI India Office: ప్రస్తుతం ఆర్టిఫిషియల్​ ఇంటెలిజెన్స్​ హవా నడుస్తోంది. విద్య నుంచి వైద్యం వరకు అన్ని రంగాల్లోకీ వ్యాపించి ఇది మన రోజువారీ జీవితాలను సులభతరం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రపంచంలోని అన్ని కంపెనీలూ ఏఐ వెంట పరుగులు పెడుతున్నాయి. అందినకాడికి అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుని ఏఐ రేసులో దూసుకుపోవాలని చూస్తున్నాయి.

ఈ నేపథ్యంలో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న భారత ఏఐ మార్కెట్​ను ఉపయోగించుకోవాలనే మాస్టర్ ప్లాన్​తో ముందుకొచ్చింది ఓపెన్​ఏఐ. చాట్​జీపీటీని తీసుకొచ్చి సంచలనం సృష్టించిన ఈ ఫేమస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కంపెనీ భారతదేశంలో తన మొదటి కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించేందుకు రెడీ అయింది. ఈ మేరకు ఓ నివేదిక వెలువడింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

రాయిటర్స్ నివేదిక ప్రకారం.. ఓపెన్​ఏఐ ఈ ఏడాది చివరి నాటికి భారత్​లో తన మొదటి కార్యాలయాన్ని దేశ రాజధాని దిల్లీలో ప్రారంభించబోతోంది. ఇందుకోసం చట్టబద్ధంగా అన్ని ఏర్పాట్లను పూర్తి చేసుకుంటోంది. దీంతోపాటు తన కార్యాలయంలో పనిచేసేందుకు స్థానిక వ్యక్తులను నియమించడం కూడా ప్రారంభించింది.

అయితే భారతదేశంలో తన కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించడానికి, దాని పూర్తి సెటప్‌ను క్రియేట్ చేసేందుకు ఓపెన్ఏఐ అనేక చట్టపరమైన సవాళ్లను కూడా ఎదుర్కొంటోంది. ఇందుకు కారణం కంపెనీ తన చాట్‌జీపీటీకి శిక్షణ ఇచ్చేందుకు అనుమతి లేకుండానే తమ కంటెంట్‌ను ఉపయోగించిందని అనేక వార్తా సంస్థలు, బుక్ పబ్లిషర్ల నుంచి ఆరోపణలు వెల్లువెత్తడమే. అయితే ఓపెన్ఏఐ ఈ ఆరోపణలను పూర్తిగా ఖండించింది.

ఓపెన్​ఏఐ సీఈవో ఏమన్నారంటే?: ఓపెన్ఏఐ సీఈవో సామ్ ఆల్ట్మాన్ ఒక ప్రకటనలో మాట్లాడుతూ "భారతదేశంలో మొదటి కార్యాలయాన్ని తెరవడం, స్థానిక బృందాన్ని ఏర్పరచుకోవడం అనేది మా వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చడానికి మొదటి అడుగు. దీని ద్వారా దేశానికి, దేశంలోని ప్రజలకు అడ్వాన్స్ AIని సులభతరం చేయాలనుకుంటున్నాం" అని పేర్కొన్నారు.

ఇకపోతే చాట్​జీపీటీకి భారతదేశం చాలా ప్రత్యేకమైన మార్కెట్‌గా మారింది. ఓపెన్ఏఐ తాజా నివేదిక ప్రకారం భారతదేశంలో చాట్‌జీపీటీని అత్యధిక సంఖ్యలో విద్యార్థులు ఉపయోగిస్తున్నారు. గతేడాదితో పోలిస్తే భారతదేశంలో వీక్లీ యాక్టివ్ యూజర్ల సంఖ్య నాలుగు రెట్లు పెరిగింది.

దీంతో భారత్​లో తన మార్కెట్​ను విస్తృతం చేసుకోవడంలో భాగంగా కంపెనీ భారత వినియోగదారుల​ కోసం ప్రత్యేకంగా ChatGPT పెయిడ్ సబ్‌స్క్రిప్షన్​లో చౌకైన వెర్షన్‌ను ప్రారంభించింది. "ChatGPT Go" పేరుతో దీన్ని ఈ వారమే ప్రకటించింది. ఈ పెయిడ్ సబ్‌స్క్రిప్షన్ ధర కేవలం రూ. 399.

దీనితో పాటు ChatGPT సబ్‌స్క్రిప్షన్‌ ప్లాన్స్​ను కొనుగోలు చేయడానికి భారతీయ యూజర్లకు అనువుగా UPI పేమెంట్​ ఆప్షన్​ను కూడా తీసుకొచ్చింది. గతంలో అయితే భారత యూజర్లు తమ కార్డ్‌ని ఉపయోగించడం ద్వారా మాత్రమే సబ్‌స్క్రిప్షన్‌ను కొనుగోలు చేయగలిగేవారు. ఇప్పుడు ఆ అవసరం లేకుండా ChatGPTలోని ఏ పెయిడ్ సబ్​స్క్రిప్షన్​ ప్లాన్​ను అయినా UPI పేమెంట్​ ఆప్షన్​ ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు.

భారతదేశంలో ChatGPT ప్లాన్​లు, వాటి ధరలు:

  • ChatGPT Free Plan: ఉచితం
  • ChatGPT GO Plan: నెలకు రూ. 399
  • ChatGPT Plus Plan: నెలకు రూ. 1,999
  • ChatGPT Pro Plan: నెలకు రూ. 19,999

భారత్​లో ప్రత్యర్థులు: భారతదేశంలో గూగుల్ జెమిని, AI స్టార్టప్ పెర్ప్లెక్సిటీ వంటి కంపెనీల నుంచి ఓపెన్ఏఐ గట్టి పోటీని ఎదుర్కొంటోంది. ఈ కంపెనీలు తమ ప్రీమియం ప్లాన్‌లను చాలామంది యూజర్లకు ఉచితంగానే అందుబాటులో ఉంచాయి.

