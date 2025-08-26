Oneplus Nord Buds 3r Launched: కొత్త ఇయర్బడ్స్ కొనాలని చూస్తున్నారా? అయితే ఈ స్టోరీపై ఓ లుక్కేయండి. భారత మార్కెట్లోకి వన్ప్లస్ నుంచి కొత్త ట్రూలీ వైర్లెస్ స్టీరియో (TWS) హెడ్సెట్ వచ్చింది. దీని పేరు "వన్ప్లస్ నార్డ్ బడ్స్ 3r". ఈ ఇయర్ఫోన్లు డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం IP55 రేటింగ్ను కలిగి ఉన్నాయి. దీంతోపాటు 12.4mm టైటానియం డైనమిక్ డ్రైవర్లతో వస్తాయి.
ఈ ఇయర్బడ్స్ AI- ఆధారిత కాల్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్, డ్యూయల్-డివైస్ కనెక్టివిటీ, రియల్-టైమ్ AI ట్రాన్స్లేషన్, 360-డిగ్రీ వన్ప్లస్ 3D ఆడియో వంటి ఫీచర్లను కలిగి ఉన్నాయి. అదనంగా వీటిలో "ఫైండ్ మై ఇయర్బడ్స్" ఫీచర్ కూడా ఉంది. ఇది పోగొట్టుకున్న ఇయర్బడ్లను సులభంగా కనుగొనడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ఛార్జింగ్ కేస్తో కలిపి ఇవి 54 గంటల వరకు బ్యాటరీ లైఫ్ను ఇస్తుంది.
వన్ప్లస్ నార్డ్ బడ్స్ 3r కలర్ ఆప్షన్స్: ఈ ఇయర్ఫోన్లు రెండు కలర్ ఆప్షన్లలో లభిస్తాయి.
- ఆరా బ్లూ
- యాష్ బ్లాక్
వన్ప్లస్ నార్డ్ బడ్స్ 3r ధర ఎంతంటే?: భారతదేశంలో "వన్ప్లస్ నార్డ్ బడ్స్ 3r" ధర రూ. 1,799. కానీ లాంఛ్ ఆఫర్లో భాగంగా కంపెనీ దీన్ని కొన్ని రోజుల వరకు రూ. 1,599లకే అందించనుంది.
వన్ప్లస్ నార్డ్ బడ్స్ 3r సేల్ వివరాలు: ఇవి సెప్టెంబర్ 8 నుంచి వన్ప్లస్ ఇండియా ఇ-స్టోర్, వన్ప్లస్ స్టోర్ యాప్, వన్ప్లస్ ఎక్స్పీరియన్స్ స్టోర్లు, Amazon, Flipkart, Myntra, Croma, Reliance, Vijay Sales, Bajaj Electronicsతో పాటు ఇతర ఎంపిక చేసిన రిటైల్ స్టోర్లలో అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉంటాయి.
వన్ప్లస్ నార్డ్ బడ్స్ 3r ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు: ఇవి 12.4mm టైటానియం-కోటెడ్ డైనమిక్ డ్రైవర్లను కలిగి ఉన్నాయి. ఇవి సుపీరియర్ సౌండ్ క్వాలిటీని అందిస్తాయి. వినియోగదారులకు మూడు ప్రీసెట్ EQ మోడ్లు లభిస్తాయి. సౌండ్ మాస్టర్ EQ ఫీచర్ ద్వారా సిక్స్-బ్యాండ్ ఈక్వలైజర్తో వారి అనుభవాన్ని కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. వన్ప్లస్ 3D ఆడియో 360-డిగ్రీల సౌండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ను అందిస్తుంది.
దీనిలోని డ్యూయల్ మైక్లు, AI టెక్నాలజీ కారణంగా కాల్స్ మరింత స్పష్టంగా వినిపిస్తాయి. బ్లూటూత్ 5.4, గూగుల్ ఫాస్ట్ పెయిర్తో ఇది డ్యూయల్-డివైస్ కనెక్టివిటీ, 47ms లో-లేటెన్సీ గేమింగ్ మోడ్ను కలిగి ఉంది. ఇందులోని "ట్యాప్ 2 టేక్" ఫీచర్ను డబుల్-ట్యాప్ చేయడం ద్వారా ఫొటోలను తీయొచ్చు. దీని "ఫైండ్ మై ఇయర్బడ్స్" ఫీచర్ కోల్పోయిన బడ్స్ను కనుగొనడంలో మీకు సహాయపడుతుంది. దీని ఛార్జింగ్ కేస్ 54 గంటల బ్యాటరీ లైఫ్, TÜV రైన్ల్యాండ్ బ్యాటరీ హెల్త్ సర్టిఫికేషన్తో వస్తుంది. వీటిలో ఒక్కో ఇయర్ఫోన్ డస్ట్, వాటర్ నుంచి రక్షించేందుకు IP55 రేటింగ్ను కలిగి ఉన్నాయి.