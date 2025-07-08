OnePlus Nord 5 and Nord CE 5 Launched: వన్ప్లస్ తన సమ్మర్ లాంఛ్ ఈవెంట్ను ఈరోజు అంటే జులై 8, 2025న నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమంలో కంపెనీ అనేక కొత్త డివైజ్లను ప్రారంభించింది. వీటిలో 'వన్ప్లస్ నార్డ్ 5', 'వన్ప్లస్ నార్డ్ CE 5' అనే రెండు కొత్త స్మార్ట్ఫోన్లు ఉన్నాయి. వీటితో పాటు కంపెనీ 'వన్ప్లస్ బడ్స్ 4'ను కూడా విడుదల చేసింది. ఈ మూడు డివైజ్ల ధర, ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్ల వివరాలు మీకోసం.
'వన్ప్లస్ నార్డ్ 5' ధర & స్పెసిఫికేషన్లు:
Now, how much bang are you getting for you buck, you ask? Well, it’s a BIG, BIG, bang! #OnePlusBuds4 #OnePlusNord5 #OnePlusNordCE5 pic.twitter.com/RWRjUHTWaE— OnePlus India (@OnePlus_IN) July 8, 2025
'వన్ప్లస్ నార్డ్ 5' వేరియంట్లు: ఇవి మూడు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంటాయి.
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
- 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా 'వన్ప్లస్ నార్డ్ 5' ధరలు:
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 31,999
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 34,999
- 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 37,999
ఈ మూడు వేరియంట్లను ICICI, RBL బ్యాంక్ కార్డులతో చెల్లిస్తే, రూ. 2000 ఇన్స్టంట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఆఫర్లతో ఈ మూడు వేరియంట్లను వరుసగా రూ. 29,999, 32,999, 35,999 ధరలకే పొందొచ్చు. దీనితో పాటు ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డుల ద్వారా 6 నెలల నో కాస్ట్ EMI ఆప్షన్ కూడా లభిస్తుంది. వినియోగదారులు స్టోర్లో కన్స్యూమర్ ఫైనాన్స్ లావాదేవీల ద్వారా అంటే ఆఫ్లైన్ ద్వారా ఒక్క రూపాయి కూడా డౌన్పేమెంట్ చేయకుండా 11 నెలల వరకు నో కాస్ట్ EMI ఆఫర్ను కూడా పొందొచ్చు.
'వన్ప్లస్ నార్డ్ 5' సేల్స్: ఈ ఫోన్ సేల్స్ జులై 9, 2025న మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. వినియోగదారులు వన్ప్లస్ వెబ్సైట్, వన్ప్లస్ స్టోర్ యాప్, అమెజాన్ అలాగే వన్ప్లస్ ఎక్స్పీరియన్స్ స్టోర్స్ వంటి కొన్ని ప్రధాన ఆఫ్లైన్ స్టోర్లతో పాటు రిలయన్స్ డిజిటల్, క్రోమా, విజయ్ సేల్స్, బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వంటి స్టోర్ల నుంచి కొనుగోలు చేయొచ్చు.
ప్రాసెసర్: దీనిలో కంపెనీ LPDDR5X RAMతో వచ్చే ప్రాసెసర్ కోసం స్నాప్డ్రాగన్ 8s Gen 3 చిప్సెట్ను అందించింది.
కెమెరా సెటప్: ఈ ఫోన్ వెనక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. దీని మెయిన్ కెమెరా 50MP, రెండవ కెమెరా 8MP అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్తో వస్తుంది. ఈ ఫోన్లో సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ కోసం 50MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంది. ఇది 60fps వద్ద 4K వీడియో రికార్డింగ్, ఆటోఫోకస్ సపోర్ట్తో వస్తుంది. 'వన్ప్లస్ నార్డ్ 4'తో పోలిస్తే ఈ ఫోన్లోని ఫ్రంట్ కెమెరా, ఫీచర్లను అతిపెద్ద అప్గ్రేడ్లుగా చెప్పొచ్చు.
|Category
|Specifications
|Design
|8.1mm thin, Corning Gorilla Glass 7i protection, unibody build, three color options: Marble Sands, Dry Ice, Phantom Gray
|Display
|6.83" 1.5K Swift AMOLED, 144Hz refresh rate, 1800nits peak brightness, Aqua Touch 2.0, 3840Hz PWM dimming
|Processor
|Snapdragon 8s Gen 3 (4nm), Kryo CPU, Snapdragon Elite Gaming™ support, hardware-ray tracing
|RAM and cooling
|LPDDR5X RAM, Cryo-Velocity VC Cooling (7300 mm²), Trinity Engine Optimization
|Battery
|6800mAh, 80W SUPERVOOC Fast Charging, Bypass Charging Support
|Camera
|Rear: 50MP LYT-700 sensor (like OnePlus 13), Front: 50MP ISOCELL JN5, both with 4K@60fps video recording
|Camera features
|Ultra HDR Live Photo, Natural Color Algorithm, Advanced HDR
|AI Features
|AI Plus Mind, AI Call Assistant, AI VoiceScribe, AI Search, Plus Key Custom Shortcut
|Software
|Android™ based OS, Google Gemini preinstalled, Gemini Live support
|Google AI Pro Trial
|3 months free access (for eligible users)
|Other Smart Features
|TÜV SÜD 72-Month Fluency A Rating, IP rating information not provided
'వన్ప్లస్ నార్డ్ CE 5' ధర & స్పెసిఫికేషన్లు:
'వన్ప్లస్ నార్డ్ CE 5' వేరియంట్లు:
8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా 'వన్ప్లస్ నార్డ్ CE 5' ధరలు:
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: 24,999
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 26,999
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 28,999
ఈ మూడు వేరియంట్లపై ICICI, RBL బ్యాంక్ కార్డులతో చెల్లింపు చేస్తే రూ. 2000 ఇన్స్టంట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. ఈ ఆఫర్తో మూడు వేరియంట్ల ధరలు వరుసగా రూ. 22,999, 24,999, 26,999. దీనితో పాటు ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డుల ద్వారా 6 నెలల ఉచిత EMI సదుపాయం కూడా లభిస్తుంది. వినియోగదారులు స్టోర్లో కన్స్యూమర్ ఫైనాన్స్ లావాదేవీ అంటే ఆఫ్లైన్ మాధ్యమం ద్వారా ఒక్క రూపాయి డౌన్పేమెంట్ లేకుండా 9 నెలల వరకు నో కాస్ట్ EMI ఆఫర్ను కూడా పొందవచ్చు.
సేల్స్ ఎప్పటినుంచి?: భారత మార్కెట్లో ఈ ఫోన్ సేల్స్ జులై 12, 2025 అర్ధరాత్రి 12 గంటల నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. వినియోగదారులు దీన్ని వన్ప్లస్ వెబ్సైట్, వన్ప్లస్ స్టోర్ యాప్, అమెజాన్ అలాగే వన్ప్లస్ ఎక్స్పీరియన్స్ స్టోర్స్ వంటి కొన్ని పెద్ద ఆఫ్లైన్ స్టోర్లు, రిలయన్స్ డిజిటల్, క్రోమా, విజయ్ సేల్స్, బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వంటి వంటి స్టోర్ల నుంచి కొనుగోలు చేయొచ్చు.
ప్రాసెసర్: ఈ ఫోన్లో కంపెనీ ప్రాసెసర్ కోసం మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8350 Apex చిప్సెట్ను ఉపయోగించింది. అయితే కంపెనీ గతేడాది ప్రారంభించిన 'నార్డ్ CE 4'లో స్నాప్డ్రాగన్ 7 జెన్ 3 చిప్సెట్ను అందించింది. అంటే ఈసారి కంపెనీ 'నార్డ్ CE 5' చిప్సెట్ను అప్గ్రేడ్ చేసింది.
కెమెరా సెటప్: ఈ ఫోన్ వెనక భాగంలో కంపెనీ 50MP Sony LYT-600 మెయిన్ కెమెరాను అందిస్తోంది. ఇది OIS మద్దతుతో వస్తుంది. ఈ కెమెరా 60fps వద్ద 4K వీడియో రికార్డింగ్కు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది.
బ్యాటరీ: కంపెనీ ఈ ఫోన్లో 7100mAh బ్యాటరీని ఇచ్చింది. ఇది 80W SuperVOOC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో వస్తుంది.
|Category
|Specifications
|Design
|Durable build with IP65 rating, three color options: Black Infinity, Marble Mist, Nexus Blue
|Display
|6.77" Super Fluid OLED, 120Hz refresh rate, Gaming HDR and Ultra HDR support
|Processor
|MediaTek Dimensity 8350 Apex (4nm), supports up to 120FPS in BGMI and CODM
|Cooling system
|7041 mm² VC cooling, temperature control for long gaming sessions
|RAM and Storage
|LPDDR5X RAM, 8GB/12GB variants, 128GB/256GB storage, expandable up to 1TB
|Battery
|7100mAh tablet-class battery, 80W SUPERVOOC fast charging, Battery Health Engine
|Camera
|Rear: 50MP Sony LYT-600 sensor (OIS), 8MP ultra-wide; Front: 16MP selfie camera
|Camera features
|Ultra HDR Live Photo, 4K@60fps video recording, RAW HDR algorithm
|Software
|OxygenOS 15 based on Android 15, 4 years of OS updates and 6 years of security updates
|AI Features
|VoiceScribe, Screen Translate, Three Finger Swipe से Plus Mind
|Other Smart Features
|Widevine L1 certification, HD content support on Netflix/Prime Video
'వన్ప్లస్ బడ్స్ 4' ధర, ఫీచర్లు: 'వన్ప్లస్ బడ్స్ 4' ధర రూ. 5,999. కానీ వీటిని లాంఛ్ ఆఫర్తో రూ. 500 తక్కువకు అంటే రూ. 5,499లకే కొనుగోలు చేయొచ్చు. అయితే ఈ ఇన్స్టంట్ డిస్కౌంట్ పొందడానికి వినియోగదారులు ICICI లేదా RBL బ్యాంక్ ద్వారా చెల్లింపు చేయాలి. దీనితో పాటు ఎంపిక చేసిన క్రెడిట్ కార్డుల ద్వారా 6 నెలల వరకు ఎటువంటి ఖర్చు లేని EMIని కూడా పొందొచ్చు.
సేల్ వివరాలు: ఈ కొత్త ఇయర్బడ్లు జులై 9న మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి ఓపెన్ సేల్లో అందుబాటులోకి వస్తాయి. వినియోగదారులు వీటిని OnePlus.in, వన్ప్లస్ స్టోర్ యాప్, Amazon.in, ఫ్లిప్కార్ట్, మింత్రా అలాగే వన్ప్లస్ ఎక్స్పీరియన్స్ స్టోర్స్, రిలయన్స్ డిజిటల్, క్రోమా, విజయ్ సేల్స్, బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వంటి ఆఫ్లైన్ స్టోర్ల నుంచి కొనుగోలు చేయొచ్చు.
ఈ కొత్త 'వన్ప్లస్ బడ్స్ 4'లో కంపెనీ డ్యూయల్ DACలు, హై-రెస్ LHDC 5.0, 3D ఆడియో ఫీచర్లతో వచ్చే డ్యూయల్ డ్రైవర్ సెటప్ను అందించింది. ఈ కొత్త TWSలో గూగుల్ ఫాస్ట్ పెయిర్ సపోర్ట్ను కూడా అందించిందని, దీని సహాయంతో మీ డివైజ్ ఈ ఇయర్బడ్లకు చాలా త్వరగా కనెక్ట్ అవుతుందని కంపెనీ పేర్కొంది. ఈ ఇయర్బడ్స్లో డ్యూయల్-డివైస్ కనెక్షన్ సపోర్ట్ కూడా అందించారు. దీని బ్యాటరీ లైఫ్ 11 గంటలు ఉంటుందని, కేస్తో ఇది 45 గంటల వరకు పనిచేస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది.
|Category
|FEATURES
|Dual driver system
|11mm ceramic-metal woofer + 6mm flat tweeter for deep bass and clear high notes
|Dual DACs
|Separate digital-to-analog processing for the woofer and tweeter in each earbud
|Hi-Res Wireless Audio
|High-resolution audio up to 24-bit / 192kHz with LHDC 5.0 support
|3D audio
|Special surround sound with OnePlus 3D Audio technology
|Golden Sound Personalization
|Creates an audio profile according to the user's ear shape
|Active Noise Cancellation (ANC)
|Real-time adaptive ANC, up to 55dB noise reduction, up to 5500Hz range
|Adaptive mode
|Automatic balancing of transparency and ANC according to environment
|Call noise cancellation
|AI-enabled 3-mic system and anti-wind design
|Bluetooth connectivity
|Strong connection with Steady Connect technology
|Smart features
|AI translation, voice assistant shortcut
|Design and comfort
|Minimalist design, only 4.7 grams per earbud, volume control with slide gesture
|Game mode
|47ms ultra-low latency, ideal for gaming
|Battery performance
|11 hours in earbuds, 45 hours total with charging case (with ANC off)
|Fast charging
|Up to 11 hours of listening time in a 10-minute charge
|Connectivity support
|Google Fast Pair, dual-device connection
|Certification
|Certified for battery health by TÜV Rheinland
|Resistance
|IP55 water and dust resistance
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