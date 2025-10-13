ETV Bharat / technology

7,800mAh బిగ్ బ్యాటరీతో వన్​ప్లస్ కొత్త ఫోన్!- లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?

లాంఛ్​కు రెడీగా "వన్​ప్లస్ ఏస్ 6"- వివరాలు ఇవే!

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 13, 2025 at 1:54 PM IST

Hyderabad: ప్రముఖ స్మార్ట్​ఫోన్ తయారీ సంస్థ వన్​ప్లస్ తన కొత్త "వన్​ప్లస్ 15", "వన్​ప్లస్ ఏస్ 6" స్మార్ట్‌ఫోన్‌లను లాంఛ్ చేసేందుకు రెడీ అయింది. ఇటీవల వీటిలో "వన్​ప్లస్ ఏస్ 6" స్మార్ట్​ఫోన్ చైనా 3C సర్టిఫికేషన్ సైట్‌లో కనిపించింది. ఇది దీని ఫీచర్లపై ఉత్సుకతను పెంచింది. ఈ ఫోన్ 120W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌తో వచ్చే అవకాశం ఉంది. కంపెనీ మొదట ఈ ఫోన్​ను చైనా మార్కెట్​లో లాంఛ్ చేయనుంది. అనంతరం భారత్​లో దీని రీబ్రాండెడ్ వెర్షన్‌ను "OnePlus 15R" పేరుతో లాంఛ్ చేసే అవకాశం ఉంది. ఈ సందర్భంగా ఈ ఫోన్ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్​ల​పై ఇప్పటి వరకూ అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం మీకోసం.

ఈ అప్​కమింగ్ "వన్​ప్లస్ ఏస్ 6" స్మార్ట్​ఫోన్ చైనా 3C సర్టిఫికేషన్ సైట్‌లో మోడల్ నంబర్ PQL110తో కనిపించింది. దీని ద్వారా ఈ ఫోన్ 120W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్​తో రావచ్చని తెలుస్తోంది. ఇకపోతే టిప్‌స్టర్ ప్రకారం ఈ ఫోన్ "వన్​ప్లస్ ఏస్ 5" మోడల్​కు సక్సెసర్​గా మరికొన్ని వారాల్లోనే చైనాలో లాంఛ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ ఫోన్ అనేక పవర్​ఫుల్ ఫీచర్లతో వస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఇది BOE OLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ డిస్​ప్లే 1.5K రిజల్యూషన్, 165Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌ను అందిస్తుంది. దీనితో పాటు ఇది అల్ట్రాసోనిక్ ఇన్-డిస్‌ప్లే ఫింగర్‌ప్రింట్ సెన్సార్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.

ఈ ఫోన్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది అద్భుతమైన పనితీరును అందించగలదు. దీని బ్యాటరీ సామర్థ్యం 7,800mAhగా ఉంటుంది. ఇది 120W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ కారణంగా ఫోన్ చాలా తక్కువ సమయంలోనే ఛార్జ్ అవుతుంది. ఇది మెటల్ మిడిల్ ఫ్రేమ్, IP68 రేటింగ్ కలిగి ఉంటుంది. సాఫ్ట్‌వేర్ పరంగా ఈ ఫోన్ Android 16 ఆధారంగా ColorOS 16 పై నడుస్తుంది. ఇది 50MP + 8MP డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇది చైనాలో అందుబాటులో ఉంటుంది. అయితే భారతదేశంలో దీని రీబ్రాండెడ్ వెర్షన్ టెలిఫొటో కెమెరాను పొందే అవకాశం ఉంది.

భారత్​లో లాంఛ్ ఎప్పుడు?: ఈ ఫోన్​ చైనా లాంఛ్ తేదీని కూడా కంపెనీ ఇంకా ప్రకటించలేదు. అయితే త్వరలో దీనిపై అధికారిక ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు భారతదేశంతో సహా "వన్‌ప్లస్ 15" మోడల్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా నవంబర్ 13న విడుదల కానుంది.

అయితే "వన్‌ప్లస్ 15R" లాంఛ్​పై ఎటువంటి కచ్చితమైన సమాచారం ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు. భారతదేశంలో "వన్‌ప్లస్ ఏస్ 6"ను రీబ్రాండెడ్ "వన్‌ప్లస్ 15R"గా లాంచ్ చేయొచ్చు. అయితే ఇందులో కొన్ని చిన్న మార్పులు ఉంటాయి. వన్‌ప్లస్ "15R" అనేది "ఏస్ 5" రీబ్రాండెడ్ వెర్షన్. ఈ ఫోన్ భారత మార్కెట్లో టెలిఫొటో కెమెరాతో రావచ్చు. ఇది ఫొటోగ్రఫీ ఔత్సాహికులకు ఆకర్షణీయమైన ఎంపికగా మారుతుంది.

ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, ప్రీమియం డిజైన్: ఈ అప్​కమింగ్ "వన్​ప్లస్ ఏస్ 6", దాని రీబ్రాండెడ్ వెర్షన్ "వన్​ప్లస్ 15R" స్మార్ట్‌ఫోన్ టెక్నాలజీలో కొత్త బెంచ్​ మార్క్​లను సృష్టించగలవు. శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్, పెద్ద బ్యాటరీ, ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, ప్రీమియం డిజైన్‌తో ఈ ఫోన్ వినియోగదారుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది. వన్​ప్లస్ అభిమానులకు ఇది ఉత్తేజకరమైన వార్త. మరికొన్ని వారాల్లో దీనిపై మరిన్ని వివరాలు వెల్లడికానున్నాయి.

