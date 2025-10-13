7,800mAh బిగ్ బ్యాటరీతో వన్ప్లస్ కొత్త ఫోన్!- లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?
లాంఛ్కు రెడీగా "వన్ప్లస్ ఏస్ 6"- వివరాలు ఇవే!
Published : October 13, 2025 at 1:54 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ వన్ప్లస్ తన కొత్త "వన్ప్లస్ 15", "వన్ప్లస్ ఏస్ 6" స్మార్ట్ఫోన్లను లాంఛ్ చేసేందుకు రెడీ అయింది. ఇటీవల వీటిలో "వన్ప్లస్ ఏస్ 6" స్మార్ట్ఫోన్ చైనా 3C సర్టిఫికేషన్ సైట్లో కనిపించింది. ఇది దీని ఫీచర్లపై ఉత్సుకతను పెంచింది. ఈ ఫోన్ 120W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్తో వచ్చే అవకాశం ఉంది. కంపెనీ మొదట ఈ ఫోన్ను చైనా మార్కెట్లో లాంఛ్ చేయనుంది. అనంతరం భారత్లో దీని రీబ్రాండెడ్ వెర్షన్ను "OnePlus 15R" పేరుతో లాంఛ్ చేసే అవకాశం ఉంది. ఈ సందర్భంగా ఈ ఫోన్ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లపై ఇప్పటి వరకూ అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం మీకోసం.
ఈ అప్కమింగ్ "వన్ప్లస్ ఏస్ 6" స్మార్ట్ఫోన్ చైనా 3C సర్టిఫికేషన్ సైట్లో మోడల్ నంబర్ PQL110తో కనిపించింది. దీని ద్వారా ఈ ఫోన్ 120W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో రావచ్చని తెలుస్తోంది. ఇకపోతే టిప్స్టర్ ప్రకారం ఈ ఫోన్ "వన్ప్లస్ ఏస్ 5" మోడల్కు సక్సెసర్గా మరికొన్ని వారాల్లోనే చైనాలో లాంఛ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ ఫోన్ అనేక పవర్ఫుల్ ఫీచర్లతో వస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఇది BOE OLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ డిస్ప్లే 1.5K రిజల్యూషన్, 165Hz రిఫ్రెష్ రేట్ను అందిస్తుంది. దీనితో పాటు ఇది అల్ట్రాసోనిక్ ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
OnePlus Ace 6 (PLQ110) :— Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) October 12, 2025
✅ 7800mAh🔋120W (11V×11A)
✅ Snapdragon 8 Elite
✅ IP68, metal frame
✅ Ultrasonic FS
✅ 1.5K 165Hz BOE flat LTPO OLED
Will launch in 🇨🇳 probably with 50+8MP 📸
In India 🇮🇳 & globally this will launch as 15R with telephoto & probably with different🔋
ఈ ఫోన్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది అద్భుతమైన పనితీరును అందించగలదు. దీని బ్యాటరీ సామర్థ్యం 7,800mAhగా ఉంటుంది. ఇది 120W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ కారణంగా ఫోన్ చాలా తక్కువ సమయంలోనే ఛార్జ్ అవుతుంది. ఇది మెటల్ మిడిల్ ఫ్రేమ్, IP68 రేటింగ్ కలిగి ఉంటుంది. సాఫ్ట్వేర్ పరంగా ఈ ఫోన్ Android 16 ఆధారంగా ColorOS 16 పై నడుస్తుంది. ఇది 50MP + 8MP డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇది చైనాలో అందుబాటులో ఉంటుంది. అయితే భారతదేశంలో దీని రీబ్రాండెడ్ వెర్షన్ టెలిఫొటో కెమెరాను పొందే అవకాశం ఉంది.
భారత్లో లాంఛ్ ఎప్పుడు?: ఈ ఫోన్ చైనా లాంఛ్ తేదీని కూడా కంపెనీ ఇంకా ప్రకటించలేదు. అయితే త్వరలో దీనిపై అధికారిక ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు భారతదేశంతో సహా "వన్ప్లస్ 15" మోడల్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా నవంబర్ 13న విడుదల కానుంది.
అయితే "వన్ప్లస్ 15R" లాంఛ్పై ఎటువంటి కచ్చితమైన సమాచారం ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేదు. భారతదేశంలో "వన్ప్లస్ ఏస్ 6"ను రీబ్రాండెడ్ "వన్ప్లస్ 15R"గా లాంచ్ చేయొచ్చు. అయితే ఇందులో కొన్ని చిన్న మార్పులు ఉంటాయి. వన్ప్లస్ "15R" అనేది "ఏస్ 5" రీబ్రాండెడ్ వెర్షన్. ఈ ఫోన్ భారత మార్కెట్లో టెలిఫొటో కెమెరాతో రావచ్చు. ఇది ఫొటోగ్రఫీ ఔత్సాహికులకు ఆకర్షణీయమైన ఎంపికగా మారుతుంది.
ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, ప్రీమియం డిజైన్: ఈ అప్కమింగ్ "వన్ప్లస్ ఏస్ 6", దాని రీబ్రాండెడ్ వెర్షన్ "వన్ప్లస్ 15R" స్మార్ట్ఫోన్ టెక్నాలజీలో కొత్త బెంచ్ మార్క్లను సృష్టించగలవు. శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్, పెద్ద బ్యాటరీ, ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, ప్రీమియం డిజైన్తో ఈ ఫోన్ వినియోగదారుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది. వన్ప్లస్ అభిమానులకు ఇది ఉత్తేజకరమైన వార్త. మరికొన్ని వారాల్లో దీనిపై మరిన్ని వివరాలు వెల్లడికానున్నాయి.