'వన్​ప్లస్​ 15' ఫస్ట్​ లుక్​ రివీల్- ఈ ఫోన్ ప్రత్యేకత ఏంటో తెలుసా?

వన్​ప్లస్ తదుపరి ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్ కీలక స్పెక్స్ లీక్!- డిజైన్ ఎలా ఉందో తెలుసా?

OnePlus 15 First Look Revealed
OnePlus 15 First Look Revealed (Photo Credit- X/@Gadgetsdata)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 26, 2025 at 7:34 PM IST

2 Min Read
Hyderabad: వన్​ప్లస్ తన తదుపరి ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్ "వన్​ప్లస్​ 15" ఫస్ట్​ లుక్​ రివీల్ చేసింది. కంపెనీ ఈ ఫోన్​ను అక్టోబర్ 2025లో విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ఈ ఫోన్ మొదటి గ్లింప్ బయటకు వచ్చింది. ఇది దాని డిజైన్‌ను వెల్లడించింది. దీంతోపాటు కంపెనీ కొన్ని కీలక స్పెసిఫికేషన్‌లను కూడా నిర్ధారించింది. దీని స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇది క్వాల్కమ్ లేటేస్ట్ స్నాప్​డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్‌సెట్‌తో పనిచేసే కంపెనీ మొదటి ఫోన్.

స్నాప్​డ్రాగన్ సమ్మిట్ గ్లోబల్ హైలైట్స్ మీట్ సందర్భంగా వన్​ప్లస్ ఇండియా CEO రాబిన్ లియు వేదికపైకి వచ్చి ఈ అప్​కమింగ్ "వన్​ప్లస్ 15" మొదటి గ్లింప్‌ను ప్రదర్శించారు. ఈ ఫోన్ వెనుక డిజైన్ చూసేందుకు "వన్​ప్లస్ 13s" మాదిరిగా కనిపిస్తుంది. మరెందుకు ఆలస్యం ఈ ఫోన్​పై రివీలైన వివరాలపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.

అత్యంత వేగవంతమైన ప్రాసెసర్‌తో "వన్​ప్లస్​ 15": క్వాల్కమ్​ ఇటీవల ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగవంతమైన ప్రాసెసర్‌గా లాంఛ్​ చేసిన "స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5" చిప్‌సెట్‌ను కలిగి ఉన్న కంపెనీ మొట్టమొదటి ఫోన్ "వన్‌ప్లస్ 15" అవుతుంది. ఈ చిప్​సెట్​​ను TSMC 3nm టెక్నాలజీపై నిర్మించారు. ఇది పనితీరులో 23%, విద్యుత్ సామర్థ్యంలో 20% మెరుగుదలను కలిగి ఉంది.

ఈ లేటెస్ట్ చిప్​సెట్​తో తమ ఫోన్​లను లాంఛ్ చేసేందుకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా కంపెనీలు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. వాటిలో "వన్​ప్లస్ 15"తో పాటు "షావోమీ 17", "హానర్ మ్యాజిక్ 8", "రియల్​మీ GT 8 ప్రో" వంటి మోడల్స్ వాటి కంపెనీల నుంచి ఈ చిప్​సెట్​తో వస్తున్న మొదటి ఫోన్​లుగా నిలవనున్నాయి.

రివీలైన వన్​ప్లస్ 15 ఫీచర్లు, డిజైన్ వివరాలు: దీని డిజైన్ విషయానికి వస్తే కంపెనీ దీని వెనుక కెమెరా మాడ్యూల్ డిజైన్‌ను మార్చింది. ఇది చూసేందుకు "వన్​ప్లస్​ 13s" లాగా ఉంటుంది. వన్​ప్లస్ 15 వెనుక ప్యానెల్ ఎగువ-ఎడమ మూలలో దీర్ఘచతురస్రాకార కెమెరా మాడ్యూల్‌ను కలిగి ఉంది. అయితే ఫోన్ కెమెరా స్పెసిఫికేషన్ల గురించి కంపెనీ వివరాలను వెల్లడించలేదు. అయితే ఈ ఫోన్​ స్పెసిఫికేషన్లలో కొన్ని వెల్లడయ్యాయి.

ఈ "వన్​ప్లస్ 15" 165Hz రిఫ్రెష్ రేట్ డిస్​ప్లేతో లాంఛ్ అవుతుంది. ఇది గేమింగ్‌కు గణనీయమైన అప్‌గ్రేడ్ అవుతుంది. గేమర్‌లకు స్మూత్ గేమింగ్ ఎక్స్​పీరియన్స్​ను అందిస్తుంది. అదనంగా ఈ తదుపరి ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫోన్ Android 16 ఆధారంగా ColorOS 16పై రన్ అవుతుంది.

కంపెనీ ఈ ఫోన్‌ను అక్టోబర్ 2025లో లాంఛ్ చేస్తుందని భావిస్తున్నారు. అయితే సెప్టెంబర్ 26న చైనాలో జరిగే వన్​ప్లస్ గేమింగ్ కాన్ఫరెన్స్‌లో కంపెనీ తన ఈ అప్​కమింగ్ ఫోన్ గురించి మరిన్ని వివరాలను పంచుకునే అవకాశం ఉంది.

