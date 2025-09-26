'వన్ప్లస్ 15' ఫస్ట్ లుక్ రివీల్- ఈ ఫోన్ ప్రత్యేకత ఏంటో తెలుసా?
Published : September 26, 2025 at 7:34 PM IST
Hyderabad: వన్ప్లస్ తన తదుపరి ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ "వన్ప్లస్ 15" ఫస్ట్ లుక్ రివీల్ చేసింది. కంపెనీ ఈ ఫోన్ను అక్టోబర్ 2025లో విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ఈ ఫోన్ మొదటి గ్లింప్ బయటకు వచ్చింది. ఇది దాని డిజైన్ను వెల్లడించింది. దీంతోపాటు కంపెనీ కొన్ని కీలక స్పెసిఫికేషన్లను కూడా నిర్ధారించింది. దీని స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇది క్వాల్కమ్ లేటేస్ట్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్సెట్తో పనిచేసే కంపెనీ మొదటి ఫోన్.
స్నాప్డ్రాగన్ సమ్మిట్ గ్లోబల్ హైలైట్స్ మీట్ సందర్భంగా వన్ప్లస్ ఇండియా CEO రాబిన్ లియు వేదికపైకి వచ్చి ఈ అప్కమింగ్ "వన్ప్లస్ 15" మొదటి గ్లింప్ను ప్రదర్శించారు. ఈ ఫోన్ వెనుక డిజైన్ చూసేందుకు "వన్ప్లస్ 13s" మాదిరిగా కనిపిస్తుంది. మరెందుకు ఆలస్యం ఈ ఫోన్పై రివీలైన వివరాలపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.
అత్యంత వేగవంతమైన ప్రాసెసర్తో "వన్ప్లస్ 15": క్వాల్కమ్ ఇటీవల ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగవంతమైన ప్రాసెసర్గా లాంఛ్ చేసిన "స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5" చిప్సెట్ను కలిగి ఉన్న కంపెనీ మొట్టమొదటి ఫోన్ "వన్ప్లస్ 15" అవుతుంది. ఈ చిప్సెట్ను TSMC 3nm టెక్నాలజీపై నిర్మించారు. ఇది పనితీరులో 23%, విద్యుత్ సామర్థ్యంలో 20% మెరుగుదలను కలిగి ఉంది.
Forging the future of performance #OnePlus15 #NeverSettle pic.twitter.com/svf5SpHdGW— OnePlus India (@OnePlus_IN) September 25, 2025
ఈ లేటెస్ట్ చిప్సెట్తో తమ ఫోన్లను లాంఛ్ చేసేందుకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా కంపెనీలు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. వాటిలో "వన్ప్లస్ 15"తో పాటు "షావోమీ 17", "హానర్ మ్యాజిక్ 8", "రియల్మీ GT 8 ప్రో" వంటి మోడల్స్ వాటి కంపెనీల నుంచి ఈ చిప్సెట్తో వస్తున్న మొదటి ఫోన్లుగా నిలవనున్నాయి.
రివీలైన వన్ప్లస్ 15 ఫీచర్లు, డిజైన్ వివరాలు: దీని డిజైన్ విషయానికి వస్తే కంపెనీ దీని వెనుక కెమెరా మాడ్యూల్ డిజైన్ను మార్చింది. ఇది చూసేందుకు "వన్ప్లస్ 13s" లాగా ఉంటుంది. వన్ప్లస్ 15 వెనుక ప్యానెల్ ఎగువ-ఎడమ మూలలో దీర్ఘచతురస్రాకార కెమెరా మాడ్యూల్ను కలిగి ఉంది. అయితే ఫోన్ కెమెరా స్పెసిఫికేషన్ల గురించి కంపెనీ వివరాలను వెల్లడించలేదు. అయితే ఈ ఫోన్ స్పెసిఫికేషన్లలో కొన్ని వెల్లడయ్యాయి.
ఈ "వన్ప్లస్ 15" 165Hz రిఫ్రెష్ రేట్ డిస్ప్లేతో లాంఛ్ అవుతుంది. ఇది గేమింగ్కు గణనీయమైన అప్గ్రేడ్ అవుతుంది. గేమర్లకు స్మూత్ గేమింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ను అందిస్తుంది. అదనంగా ఈ తదుపరి ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ Android 16 ఆధారంగా ColorOS 16పై రన్ అవుతుంది.
కంపెనీ ఈ ఫోన్ను అక్టోబర్ 2025లో లాంఛ్ చేస్తుందని భావిస్తున్నారు. అయితే సెప్టెంబర్ 26న చైనాలో జరిగే వన్ప్లస్ గేమింగ్ కాన్ఫరెన్స్లో కంపెనీ తన ఈ అప్కమింగ్ ఫోన్ గురించి మరిన్ని వివరాలను పంచుకునే అవకాశం ఉంది.