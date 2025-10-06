OnePlus 15: భారత్లో లాంఛ్ ఎప్పుడు?- ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు? వివరాలు ఇవే!
త్వరలో మార్కెట్లోకి వన్ప్లస్ తదుపరి ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్- ఎప్పుడంటే?
Published : October 6, 2025 at 2:55 PM IST
Hyderabad: వన్ప్లస్ అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్న అప్కమింగ్ ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ "వన్ప్లస్ 15"పై అప్డేట్ వచ్చింది. కంపెనీ తన స్వదేశీ మార్కెట్ అయిన చైనాలో దీని లాంఛ్ తేదీని ప్రకటించింది. తాజాగా భారత్, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఇతర దేశాలలో ఫోన్ రిలీజ్ డేట్ను ఓ నివేదిక లీక్ చేసింది. అయితే కంపెనీ దీనిపై అధికారికంగా ఎటువంటి వివరాలను ప్రకటించలేదు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా లాంఛ్ అకాలంగా జరుగుతుందా?: ఈ "వన్ప్లస్ 15" అక్టోబర్ 27న చైనాలో లాంఛ్ కానుంది. అనంతరం నవంబర్ 13న ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ కావచ్చని 91Mobiles నివేదిక వెల్లడించింది. అంటే "వన్ప్లస్ 15" భారతదేశంలో కూడా నవంబర్ 13న విడుదల కావచ్చు. ఇది జరిగితే వన్ప్లస్ తన వార్షిక లాంఛ్ విండోకు ముందే ఈ ఫోన్ను విడుదల చేసి ఫ్యాన్స్కు సర్ప్రైజ్ చేయనుంది. అంతేకాదు శాంసంగ్ అప్కమింగ్ ఫ్లాగ్షిప్ "శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26" సిరీస్ కంటే కూడా ముందే ఇది లాంఛ్ కావచ్చు.
A force of nature. #OnePlus15 in Sand Storm. Coming soon. pic.twitter.com/ML16CSMwvo— OnePlus India (@OnePlus_IN) September 30, 2025
ఫీచర్లు కూడా రివీల్: వన్ప్లస్ తన అప్కమింగ్ ఫోన్ కొన్ని ఫీచర్లను కూడా ధృవీకరించింది. దీని ప్రాసెసర్ "క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5" చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుందని వెల్లడించింది. ఈ చిప్సెట్ క్వాల్కమ్ అత్యంత పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్. అందువల్ల ఈ తాజా చిప్సెట్తో ఎంట్రీ ఇస్తున్న "వన్ప్లస్ 15" ఫోన్ శక్తివంతమైన పనితీరును అందిస్తుందని చెప్పొచ్చు.
వన్ప్లస్ 15 స్పెసిఫికేషన్లు: ఈ ఫోన్లో 165Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.78-అంగుళాల BOE X3 LTPO OLED ప్యానెల్ డిస్ప్లే ఉంటుంది. ఇది 1.5K రిజల్యూషన్ కలిగి ఉంది. అంటే ఈ ఫోన్ చాలా స్మూత్ స్క్రోలింగ్, గేమింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ రెండింటినీ అందిస్తుంది. హార్డ్కోర్ గేమర్లు, మల్టీటాస్కర్లు ఈ ఫోన్ నుంచి మంచి పెర్ఫార్మెన్స్ను ఆశించవచ్చు.
కంపెనీ దీని డిజైన్ను కూడా కాస్త మార్చింది. ఈసారి కెమెరా కోసం "హాసెల్బ్లాడ్" బ్రాండింగ్ను తొలగించి, తన సొంత "డిటైల్ మాక్స్ ఇంజిన్"ను ప్రవేశపెట్టింది. ఫోన్ కెమెరా మాడ్యూల్ స్క్వేర్-షేప్లో ఉంటుంది. ఇది మునుపటి కంటే భిన్నంగా ఉంటుంది. ఇంకా అలెర్ట్ స్లయిడర్ను కొత్త 'ప్లస్ కీ' బటన్ ద్వారా భర్తీ చేశారు. ఇది షార్ట్కట్లుగా ఉపయోగపడుతుంది.
ఈ అప్కమింగ్ ఫోన్ కెమెరా సెటప్లో 50MP సోనీ LYT-700 ప్రైమరీ సెన్సార్తో పాటు 50MP అల్ట్రా-వైడ్ (Samsung JN5), 50MP టెలిఫోటో లెన్స్ (3.5x జూమ్) ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఇంకా సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ కోసం ఆటోఫోకస్తో కూడిన 32MP ఫ్రంట్ కెమెరాను ఆశిస్తున్నారు.
ఈ ఫోన్ పెద్ద 7,300mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. ఇది 120W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 50W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను అందిస్తుంది. ఈ ఫోన్ ఆక్సిజన్ OS 16పై నడుస్తుంది. ఇది ఇప్పటివరకు ఉన్న వన్ప్లస్ మోస్ట్ రిఫైన్డ్ సాఫ్ట్వేర్ వెర్షన్ అని అంటున్నారు. కంపెనీ ఈ ఫోన్ 'Sand Storm' కలర్ వేరియంట్ను టీజ్ చేసింది. అయితే తాజా లీక్స్లో ఇది బ్లాక్, పర్పుల్ కలర్ ఆప్షన్లలో రావచ్చని ప్రస్తావించారు.