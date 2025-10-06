ETV Bharat / technology

OnePlus 15: భారత్​లో లాంఛ్ ఎప్పుడు?- ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు? వివరాలు ఇవే!

త్వరలో మార్కెట్​లోకి వన్​ప్లస్ తదుపరి ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్- ఎప్పుడంటే?

OnePlus 15
OnePlus 15 (Photo Credit- X_@Gadgetsdata)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 6, 2025 at 2:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: వన్‌ప్లస్ అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్న అప్​కమింగ్ ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్ "వన్‌ప్లస్ 15"పై అప్డేట్ వచ్చింది. కంపెనీ తన స్వదేశీ మార్కెట్ అయిన చైనాలో దీని లాంఛ్ తేదీని ప్రకటించింది. తాజాగా భారత్​, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఇతర దేశాలలో ఫోన్ రిలీజ్ డేట్​ను ఓ నివేదిక లీక్ చేసింది. అయితే కంపెనీ దీనిపై అధికారికంగా ఎటువంటి వివరాలను ప్రకటించలేదు.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా లాంఛ్ అకాలంగా జరుగుతుందా?: ఈ "వన్​ప్లస్ 15" అక్టోబర్ 27న చైనాలో లాంఛ్ కానుంది. అనంతరం నవంబర్ 13న ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ కావచ్చని 91Mobiles నివేదిక వెల్లడించింది. అంటే "వన్​ప్లస్ 15" భారతదేశంలో కూడా నవంబర్ 13న విడుదల కావచ్చు. ఇది జరిగితే వన్​ప్లస్ తన వార్షిక లాంఛ్ విండోకు ముందే ఈ ఫోన్‌ను విడుదల చేసి ఫ్యాన్స్​కు సర్​ప్రైజ్ చేయనుంది. అంతేకాదు శాంసంగ్ అప్​కమింగ్ ఫ్లాగ్‌షిప్ "శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26" సిరీస్ కంటే కూడా ముందే ఇది లాంఛ్ కావచ్చు.

ఫీచర్లు కూడా రివీల్: వన్‌ప్లస్ తన అప్​కమింగ్ ఫోన్ కొన్ని ఫీచర్లను కూడా ధృవీకరించింది. దీని ప్రాసెసర్ "క్వాల్కమ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5" చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుందని వెల్లడించింది. ఈ చిప్‌సెట్ క్వాల్కమ్ అత్యంత పవర్​ఫుల్ ప్రాసెసర్. అందువల్ల ఈ తాజా చిప్‌సెట్‌తో ఎంట్రీ ఇస్తున్న "వన్‌ప్లస్ 15" ఫోన్ శక్తివంతమైన పనితీరును అందిస్తుందని చెప్పొచ్చు.

వన్​ప్లస్ 15 స్పెసిఫికేషన్లు: ఈ ఫోన్​లో 165Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో 6.78-అంగుళాల BOE X3 LTPO OLED ప్యానెల్ డిస్‌ప్లే ఉంటుంది. ఇది 1.5K రిజల్యూషన్ కలిగి ఉంది. అంటే ఈ ఫోన్ చాలా​ స్మూత్ స్క్రోలింగ్, గేమింగ్ ఎక్స్​పీరియన్స్​ రెండింటినీ అందిస్తుంది. హార్డ్‌కోర్ గేమర్‌లు, మల్టీటాస్కర్లు ఈ ఫోన్ నుంచి మంచి పెర్ఫార్మెన్స్​ను ఆశించవచ్చు.

కంపెనీ దీని డిజైన్​ను కూడా కాస్త మార్చింది. ఈసారి కెమెరా కోసం "హాసెల్‌బ్లాడ్" బ్రాండింగ్‌ను తొలగించి, తన సొంత "డిటైల్ మాక్స్ ఇంజిన్‌"ను ప్రవేశపెట్టింది. ఫోన్ కెమెరా మాడ్యూల్ స్క్వేర్-షేప్​లో ఉంటుంది. ఇది మునుపటి కంటే భిన్నంగా ఉంటుంది. ఇంకా అలెర్ట్ స్లయిడర్​ను కొత్త 'ప్లస్ కీ' బటన్ ద్వారా భర్తీ చేశారు. ఇది షార్ట్‌కట్‌లుగా ఉపయోగపడుతుంది.

ఈ అప్​కమింగ్ ఫోన్ కెమెరా సెటప్​లో 50MP సోనీ LYT-700 ప్రైమరీ సెన్సార్‌తో పాటు 50MP అల్ట్రా-వైడ్ (Samsung JN5), 50MP టెలిఫోటో లెన్స్ (3.5x జూమ్) ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఇంకా సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ కోసం ఆటోఫోకస్‌తో కూడిన 32MP ఫ్రంట్ కెమెరాను ఆశిస్తున్నారు.

ఫోన్​ పెద్ద 7,300mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. ఇది 120W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 50W వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్​ను అందిస్తుంది. ఈ ఫోన్ ఆక్సిజన్ OS 16పై నడుస్తుంది. ఇది ఇప్పటివరకు ఉన్న వన్​ప్లస్​ మోస్ట్ రిఫైన్డ్ సాఫ్ట్‌వేర్ వెర్షన్ అని అంటున్నారు. కంపెనీ ఈ ఫోన్​ 'Sand Storm' కలర్ వేరియంట్​ను టీజ్ చేసింది. అయితే తాజా లీక్స్​లో ఇది బ్లాక్, పర్పుల్​ కలర్ ఆప్షన్​లలో రావచ్చని ప్రస్తావించారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

ONEPLUS 15 LAUNCH DATE IN INDIAONEPLUS 15 PRICE IN INDIAONEPLUS 15 SPECSONEPLUS 15 LEAKSONEPLUS 15 LAUNCH DATE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోరూరించే రాగి, పల్లీ లడ్డూ! - రక్తం తక్కువగా ఉన్నవాళ్లకు సూపర్ ఫుడ్

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

విండోస్‌ 10 వాడుతున్నారా? - మరికొన్ని రోజులే గడువు - ఇలా చేయకపోతే సపోర్ట్​ బంద్​!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.