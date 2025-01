ETV Bharat / technology

5.5Gతో వన్​ప్లస్ 13 లాంఛ్- ఈ నెట్​వర్క్​తో వచ్చిన దేశంలోనే ఫస్ట్​ స్మార్ట్​ఫోన్ ఇదే!- అసలేంటిది? - ONEPLUS 13 WITH 5G ADVANCED NETWORK

OnePlus 13 Became India's First Phone to Come with 5.5G Network ( Photo Credit- OnePlus )