Ola Diamondhead: ఓలా ఎలక్ట్రిక్ తన 'సంకల్ప్ 2025' కార్యక్రమంలో తన ప్రత్యేక ఎలక్ట్రిక్ బైక్ 'డైమండ్హెడ్'ను ఆవిష్కరించింది. కంపెనీ ప్రస్తుతం దాని ప్రోటోటైప్ మోడల్ను ప్రపంచానికి పరిచయం చేసింది. దీని ఉత్పత్తి 2027లో ప్రారంభమవుతుంది. సైన్స్ ఫిక్షన్ సినిమాల్లో ఉపయోగించే ఫ్యూచరిస్టిక్ డిజైన్తో కూడిన ఈ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్సైకిల్ ధర రూ. 5 లక్షలు ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.
లుక్స్, డిజైన్ పరంగా ఇది మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న ఇతర ఎలక్ట్రిక్ బైక్ల కంటే పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుంది. ICE (పెట్రోల్) వెర్షన్లో కూడా ఇప్పటివరకూ భారతీయ మార్కెట్లో ఇలాంటి బైక్ అందుబాటులో లేదు. డైమండ్హెడ్ అత్యాధునిక డిజైన్ లాంగ్వేజ్ను కలిగి ఉంది. దాని పేరుకు తగినట్లుగా ఇది డైమండ్-షెప్లో ఫ్రంట్ భాగం, స్లీక్ హారిజాంటల్ LED లైట్ స్ట్రిప్, ప్రత్యేకమైన హెడ్ల్యాంప్, షార్ప్ రియర్ సెక్షన్ను కలిగి ఉంది. అంతేకాకుండా ఈ బైక్ ఇతర ఎలక్ట్రిక్ మోటార్సైకిళ్లకు భిన్నంగా స్లిక్ బాడీ ప్యానెల్లను కలిగి ఉంది.
2 సెకన్లలో సూపర్ స్పీడ్: డైమండ్హెడ్ తయారీలో కంపెనీ స్పేస్-గ్రేడ్ అల్యూమినియం, కార్బన్ ఫైబర్, మెగ్నీషియం వంటి లైట్వెయిట్ మినరల్స్ను ఉపయోగిస్తున్నట్లు ఓలా ఎలక్ట్రిక్ తెలిపింది. కాబట్టి భారీ డిజైన్ ఉన్నప్పటికీ బైక్ బరువు తేలికగా ఉంచవచ్చు. పనితీరు బాగుంది. ఈ మోటార్సైకిల్ కేవలం 2 సెకన్లలో 0 నుంచి 100 కి.మీ./గం. వేగాన్ని అందుకోగలదని కంపెనీ పేర్కొంది.
యాక్టివ్ ఏరోడైనమిక్స్, అడాప్టివ్ సస్పెన్షన్ వంటి ఫీచర్లు మోటార్ సైకిళ్లలో కొంతకాలంగా ఉన్నప్పటికీ, డైమండ్హెడ్ యాక్టివ్ ఎర్గోనామిక్స్తో వస్తుంది. ఈ ఫీచర్ రైడింగ్ చేస్తున్నప్పుడు హ్యాండిల్బార్లు లేదా ఫుట్పెగ్లను సర్దుబాటు చేయడం ద్వారా రైడర్ బైక్ ఫంక్షన్లపై మెరుగైన కంట్రోల్ను అందించడంలో సహాయపడుతుంది. అంటే ఈ ఫీచర్ రైడింగ్ పొజిషన్ ప్రకారం హ్యాండిల్బార్లు, ఫుట్పెగ్లను తిప్పుతుంది.
ADAS సేఫ్టీ: డైమండ్హెడ్లో అడ్వాన్స్డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్ (ADAS), ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, కార్ల మాదిరిగానే AI ఇంటిగ్రేషన్ వంటి భద్రతా ఫీచర్లను కూడా అందిస్తున్నారు. దీని ADAS సూట్లో అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్, లేన్ డిపార్చర్ వార్నింగ్, ఫ్రంట్ కొలిషన్ అలర్ట్, అలాగే టెర్రైన్-స్పెసిఫిక్ ట్రాక్షన్ మేనేజ్మెంట్, ABS వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. వీటితో పాటు ఓలా అభివృద్ధి చేసిన 'స్మార్ట్ AR' హెల్మెట్, స్మార్ట్ వేరబుల్స్తో మోటార్సైకిల్ను జత చేయడం ద్వారా కంపెనీ ఒక రకమైన ఎకోసిస్టమ్ను సృష్టించడానికి ప్రయత్నిస్తోంది.
పవర్ట్రెయిన్, డ్రైవింగ్ రేంజ్: ఈ ఎలక్ట్రిక్ బైక్లో ఓలా తన సొంత భారత్ సెల్ 4680 బ్యాటరీని ఉపయోగిస్తుంది. ప్రస్తుతం కంపెనీ ఈ బ్యాటరీ ప్యాక్పై పని చేస్తోంది. తద్వారా లాంఛ్ సమయంలో దాని పవర్, పనితీరును మెరుగుపరచవచ్చు. అయితే ఈ ఎలక్ట్రిక్ బైక్ రేంజ్, పనితీరు గురించి కంపెనీ ఇంకా ఎటువంటి సమాచారాన్ని పంచుకోలేదు. కానీ ఓలా ఎలక్ట్రిక్ వ్యవస్థాపకుడు భవిష్ అగర్వాల్ మాట్లాడుతూ 'డైమండ్హెడ్ ఇప్పటివరకు అత్యంత అద్భుతమైన బైక్ అవుతుంది. ఇది ప్రపంచంలోనే పెర్ఫార్మెన్స్ బైకింగ్ గురించి పూర్తిగా కొత్త ఆలోచనను ఇస్తుంది' అని పేర్కొన్నారు.
లాంఛ్, ధర?: ఓలా ఎలక్ట్రిక్ రెండేళ్ల క్రితమే డైమండ్హెడ్ కాన్సెప్ట్ను ప్రదర్శించింది. ఇప్పుడు ఈ బైక్లో అనేక ఫీచర్లు, సాంకేతికతను జోడించారు. ఈ ఫీచర్లను ప్రపంచంలోనే తొలిసారిగా తమ బైక్లో అందిస్తున్నట్లు కంపెనీ పేర్కొంది. ప్రస్తుతం ఇది ప్రోటోటైప్ మోడల్. కంపెనీ దీనిని 2027 నాటికి ప్రవేశపెట్టాలని యోచిస్తోంది. ఇక ధర విషయానికొస్తే ఓలా దీనిని రూ. 5 లక్షల ధరతో తీసుకొచ్చే యోచనలో ఉందని తెలుస్తోంది. దీని వాస్తవ ధర లాంఛ్ సమయంలో వెల్లడవుతుంది.