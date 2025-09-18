ETV Bharat / technology

సూపర్ మైక్ ఫీచర్, 45dB ANCతో నథింగ్ కొత్త ఇయర్​బడ్స్- ధర ఎంతంటే?

ఎంపిక చేసిన గ్లోబల్ మార్కెట్​లలో "నథింగ్ ఇయర్ 3" లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!

Nothing Ear 3 Launched
Nothing Ear 3 Launched (Photo Credit- Nothing)
Hyderabad: నథింగ్ నుంచి కొత్త కొత్త ఇయర్​బడ్స్​ ఎంట్రీ ఇచ్చాయి. "నథింగ్ ఇయర్ 3" పేరుతో ఎంపిక చేసిన గ్లోబల్ మార్కెట్​లలో కంపెనీ వీటిని లాంఛ్ చేసింది. వీటి ఛార్జింగ్ కేసులో సూపర్ మైక్‌ ఉంది. ఇది కాల్స్ మాట్లాడేటప్పుడు 95dB వరకు నాయిస్​ను తగ్గించి స్పష్టమైన వాయిస్​ను అందిస్తుంది. దీన్ని ఇన్​స్టంట్ యూజ్ కోసం టాక్​ బటన్​తో యాక్టివేట్ చేయొచ్చు.

వినియోగదారులు టాక్ బటన్‌ను ఉపయోగించి కేస్ నుంచి నేరుగా వాయిస్ నోట్స్​ను రికార్డ్ చేయొచ్చు. అయితే ఇది ఎసెన్షియల్ స్పేస్‌లో ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌క్రిప్షన్ అనుకూలమైన నథింగ్ OS నడుస్తున్న ఫోన్‌లలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ TWS ఇయర్‌ఫోన్‌లు 45dB వరకు రియల్-టైమ్ అడాప్టివ్ యాక్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ (ANC)కి కూడా మద్దతు ఇస్తాయి. ఇవి ఛార్జింగ్ కేస్‌తో కలిపి మొత్తం 38 గంటల వరకు ప్లేబ్యాక్ టెమ్​ను అందిస్తాయని కంపెనీ చెబుతోంది.

నథింగ్ ఇయర్ 3 ధర: ఈ కొత్త "నథింగ్ ఇయర్ 3" ఇయర్​బడ్స్ ధరను కంపెనీ GBP 179 (సుమారు రూ. 21,500)గా నిర్ణయించింది. అయితే ఎంపిక చేసిన యూరోపియన్ మార్కెట్లలో హెడ్‌సెట్ ధర EUR 179 (సుమారు రూ. 18,700)గా ఉంది. ఇక USలో ఈ TWS ఇయర్‌ఫోన్‌లు $179 (సుమారు రూ. 15,800)కి అమ్ముడవుతున్నాయి. అవి బ్లాక్, వైట్ కలర్ ఆప్షన్​లలో లభిస్తాయి.

సేల్ వివరాలు: "నథింగ్ ఇయర్ 3" ప్రీ-ఆర్డర్​లు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సెప్టెంబర్ 18న నథింగ్ వెబ్‌సైట్, ఎంపిక చేసిన భాగస్వామ్య స్టోర్‌ల ద్వారా ప్రారంభమవుతాయని కంపెనీ వెల్లడించింది. అయితే ఎంపిక చేసిన ప్రాంతాలలో సెప్టెంబర్ 25న ఓపెన్ సేల్స్ ప్రారంభమవుతాయి. ఈ TWS ఇయర్​బడ్స్ త్వరలోనే భారతదేశంలో కూడా లాంఛ్ అవుతుందని భావిస్తున్నారు. అయితే కంపెనీ ఇంకా తేదీని ప్రకటించలేదు.

నథింగ్ ఇయర్ 3 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు: ఈ కొత్త "నథింగ్ ఇయర్ 3" ఛార్జింగ్ కేస్ కొత్త "సూపర్ మైక్" ఫీచర్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది 95dB వరకు నాయిస్​ను క్యాన్సిల్ చేస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. ఇది టాక్ బటన్‌ ద్వారా యాక్టివేట్ అవుతుంది. వినియోగదారులు నథింగ్ OS-మద్దతు ఉన్న హ్యాండ్‌సెట్‌లలో ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌క్రిప్షన్‌తో ఎసెన్షియల్ స్పేస్‌కు సింక్​ అయ్యే వాయిస్ నోట్‌లను రికార్డ్ చేయొచ్చు. ప్రతి ఇయర్‌బడ్‌లో మూడు డైరెక్షనల్ మైక్రోఫోన్‌లు, కచ్చితమైన వాయిస్ క్యాప్చర్ కోసం బోన్-కండక్షన్ వాయిస్ పికప్ యూనిట్​ ఉంటుంది. అయితే AI నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ గాలి శబ్దాన్ని 25dB వరకు తగ్గిస్తుంది.

ఈ ఇయర్‌ఫోన్‌లు రియల్-టైమ్ అడాప్టివ్ ANCకి సపోర్ట్ చేస్తాయి. ఇవి 45dB వరకు శబ్దాన్ని బ్లాక్ చేస్తాయని, ప్రతి 600 మిల్లీసెకన్లకు పర్యావరణానికి అనుగుణంగా సర్దుబాటు చేసుకుంటాయని, ప్రతి 1,875 మిల్లీసెకన్లకు ఫిట్-రిలేటెడ్ లీకేజీని ట్రాక్ చేస్తాయని కంపెనీ అంటోంది. ఈ "నథింగ్ ఇయర్ 3"​ రేడియేటింగ్ ఏరియాను 20 శాతం పెంచే ప్యాటర్న్డ్ డయాఫ్రాగమ్‌తో 12mm డైనమిక్ డ్రైవర్‌లకు అప్‌గ్రేడ్ అయింది. ఇది బాస్‌ను 4–6dB, ట్రెబుల్‌ను 4dB పెంచి, విస్తృత సౌండ్‌స్టేజ్, రిచర్డ్ మిడ్స్, స్పష్టమైన హైలను అందిస్తుంది.

