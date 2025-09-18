సూపర్ మైక్ ఫీచర్, 45dB ANCతో నథింగ్ కొత్త ఇయర్బడ్స్- ధర ఎంతంటే?
ఎంపిక చేసిన గ్లోబల్ మార్కెట్లలో "నథింగ్ ఇయర్ 3" లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!
Published : September 18, 2025 at 8:30 PM IST
Hyderabad: నథింగ్ నుంచి కొత్త కొత్త ఇయర్బడ్స్ ఎంట్రీ ఇచ్చాయి. "నథింగ్ ఇయర్ 3" పేరుతో ఎంపిక చేసిన గ్లోబల్ మార్కెట్లలో కంపెనీ వీటిని లాంఛ్ చేసింది. వీటి ఛార్జింగ్ కేసులో సూపర్ మైక్ ఉంది. ఇది కాల్స్ మాట్లాడేటప్పుడు 95dB వరకు నాయిస్ను తగ్గించి స్పష్టమైన వాయిస్ను అందిస్తుంది. దీన్ని ఇన్స్టంట్ యూజ్ కోసం టాక్ బటన్తో యాక్టివేట్ చేయొచ్చు.
వినియోగదారులు టాక్ బటన్ను ఉపయోగించి కేస్ నుంచి నేరుగా వాయిస్ నోట్స్ను రికార్డ్ చేయొచ్చు. అయితే ఇది ఎసెన్షియల్ స్పేస్లో ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అనుకూలమైన నథింగ్ OS నడుస్తున్న ఫోన్లలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ TWS ఇయర్ఫోన్లు 45dB వరకు రియల్-టైమ్ అడాప్టివ్ యాక్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ (ANC)కి కూడా మద్దతు ఇస్తాయి. ఇవి ఛార్జింగ్ కేస్తో కలిపి మొత్తం 38 గంటల వరకు ప్లేబ్యాక్ టెమ్ను అందిస్తాయని కంపెనీ చెబుతోంది.
నథింగ్ ఇయర్ 3 ధర: ఈ కొత్త "నథింగ్ ఇయర్ 3" ఇయర్బడ్స్ ధరను కంపెనీ GBP 179 (సుమారు రూ. 21,500)గా నిర్ణయించింది. అయితే ఎంపిక చేసిన యూరోపియన్ మార్కెట్లలో హెడ్సెట్ ధర EUR 179 (సుమారు రూ. 18,700)గా ఉంది. ఇక USలో ఈ TWS ఇయర్ఫోన్లు $179 (సుమారు రూ. 15,800)కి అమ్ముడవుతున్నాయి. అవి బ్లాక్, వైట్ కలర్ ఆప్షన్లలో లభిస్తాయి.
సేల్ వివరాలు: "నథింగ్ ఇయర్ 3" ప్రీ-ఆర్డర్లు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సెప్టెంబర్ 18న నథింగ్ వెబ్సైట్, ఎంపిక చేసిన భాగస్వామ్య స్టోర్ల ద్వారా ప్రారంభమవుతాయని కంపెనీ వెల్లడించింది. అయితే ఎంపిక చేసిన ప్రాంతాలలో సెప్టెంబర్ 25న ఓపెన్ సేల్స్ ప్రారంభమవుతాయి. ఈ TWS ఇయర్బడ్స్ త్వరలోనే భారతదేశంలో కూడా లాంఛ్ అవుతుందని భావిస్తున్నారు. అయితే కంపెనీ ఇంకా తేదీని ప్రకటించలేదు.
నథింగ్ ఇయర్ 3 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు: ఈ కొత్త "నథింగ్ ఇయర్ 3" ఛార్జింగ్ కేస్ కొత్త "సూపర్ మైక్" ఫీచర్ను కలిగి ఉంది. ఇది 95dB వరకు నాయిస్ను క్యాన్సిల్ చేస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. ఇది టాక్ బటన్ ద్వారా యాక్టివేట్ అవుతుంది. వినియోగదారులు నథింగ్ OS-మద్దతు ఉన్న హ్యాండ్సెట్లలో ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్తో ఎసెన్షియల్ స్పేస్కు సింక్ అయ్యే వాయిస్ నోట్లను రికార్డ్ చేయొచ్చు. ప్రతి ఇయర్బడ్లో మూడు డైరెక్షనల్ మైక్రోఫోన్లు, కచ్చితమైన వాయిస్ క్యాప్చర్ కోసం బోన్-కండక్షన్ వాయిస్ పికప్ యూనిట్ ఉంటుంది. అయితే AI నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ గాలి శబ్దాన్ని 25dB వరకు తగ్గిస్తుంది.
ఈ ఇయర్ఫోన్లు రియల్-టైమ్ అడాప్టివ్ ANCకి సపోర్ట్ చేస్తాయి. ఇవి 45dB వరకు శబ్దాన్ని బ్లాక్ చేస్తాయని, ప్రతి 600 మిల్లీసెకన్లకు పర్యావరణానికి అనుగుణంగా సర్దుబాటు చేసుకుంటాయని, ప్రతి 1,875 మిల్లీసెకన్లకు ఫిట్-రిలేటెడ్ లీకేజీని ట్రాక్ చేస్తాయని కంపెనీ అంటోంది. ఈ "నథింగ్ ఇయర్ 3" రేడియేటింగ్ ఏరియాను 20 శాతం పెంచే ప్యాటర్న్డ్ డయాఫ్రాగమ్తో 12mm డైనమిక్ డ్రైవర్లకు అప్గ్రేడ్ అయింది. ఇది బాస్ను 4–6dB, ట్రెబుల్ను 4dB పెంచి, విస్తృత సౌండ్స్టేజ్, రిచర్డ్ మిడ్స్, స్పష్టమైన హైలను అందిస్తుంది.