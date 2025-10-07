ETV Bharat / technology

"నథింగ్" ఫోన్ యూజర్లకు అదిరే అప్డేట్- 'ఆ విషయం'లో ఇక థర్డ్ పార్టీ యాప్‌ అవసరం లేదు!

కాల్ రికార్డింగ్ విత్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఫీచర్​ తీసుకొచ్చిన నథింగ్- వివరాలు ఇవే!

Nothing Adds Call Recording and Transcription to Phone 3 Series via Essential Space
Nothing Adds Call Recording and Transcription to Phone 3 Series via Essential Space (Photo Credit- Nothing)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 7, 2025 at 8:37 PM IST

Hyderabad: మీరు నథింగ్ ఫోన్ వినియోగిస్తున్నారా? అయితే మీకో అదిరే అప్డేట్. ప్రస్తుతం విడుదల చేస్తున్న చాలా ఫోన్‌లలో ఇన్​-బిల్డ్ కాల్ రికార్డింగ్ ఫీచర్ అందుబాటులో లేదు. దీంతో ఏదైనా కాల్‌ను రికార్డ్ చేయాలంటే థర్డ్-పార్టీ యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కానీ నథింగ్ ఇప్పుడు ఈ సమస్యను పరిష్కరించింది. అదెలాగంటే..?

నథింగ్ ఫోన్ వినియోగదారులు ఇప్పుడు ఏ థర్డ్-పార్టీ యాప్‌ను ఇన్‌స్టాల్ చేయకుండానే కాల్స్​ను రికార్డ్ చేయొచ్చు. ఎసెన్షియల్ స్పేస్ అనే యాప్ ద్వారా నథింగ్ ఈ తరహా ఫీచర్‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. దీని సహాయంతో మీరు కాల్స్​ను రికార్డ్ చేయొచ్చు అది కూడా AI ట్రాన్స్‌క్రిప్షన్‌తో.

ఇప్పుడు మీరు నథింగ్ ఫోన్‌లలో కాల్స్ మాట్లాడటం ప్రారంభించినప్పుడు మీకు రెండు ఎంపికలు మాత్రమే కనిపిస్తాయి. అవి: కనిపించే నోటిఫికేషన్‌లో "Essential Key"ని నొక్కి పట్టుకోండి లేదా "Start Recording"పై ట్యాప్ చేయండి. ఈ రెండు పద్ధతులు మీ రికార్డింగ్‌ను ప్రారంభించి నేరుగా ఎసెన్షియల్ స్పేస్‌లో సేవ్ చేస్తాయి.

ఈ కాల్ రికార్డింగ్ ఫీచర్ ప్రత్యేకత: నథింగ్ ఫోన్‌లోని ఈ కొత్త కాల్ రికార్డింగ్ ఫీచర్ ఒక ప్రత్యేక లక్షణాన్ని కలిగి ఉంది. ఇది కాల్‌ను రికార్డ్ చేయడమే కాకుండా మొత్తం సంభాషణను టెక్స్ట్‌గానూ మార్చి మీకు సమ్మరీని అందిస్తుంది. అంటే మీరు ఏదైనా ఒక ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్​లో ఉన్నా, లేదంటే ఫోన్ కాల్ ద్వారా ఎవరినైనా ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నా.. ఆ తర్వాత మీరు అన్నింటినీ టైప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఈ ఫోన్​లోని AI ఫీచర్ ఆటోమేటిక్​గా అన్నింటినీ సేవ్ చేసి పెడుతుంది.

ఈ కొత్త ఫీచర్​ను కంపెనీ ప్రస్తుతం నథింగ్ ఫోన్ (3), ఫోన్ (3a), ఫోన్ (3a) ప్రో కోసం మాత్రమే ప్రారంభించింది. ఇది భారతదేశం, UK, జపాన్, దక్షిణ కొరియా, కొన్ని ఇతర ఆసియా దేశాలలో అందుబాటులో ఉంది. త్వరలోనే దీనిని ఇతర దేశాలకూ విస్తరించాలని నథింగ్ యోచిస్తోంది. ఎసెన్షియల్ స్పేస్ ఇప్పటికే "నథింగ్ ఫోన్ 3" సిరీస్‌లోని అత్యంత ప్రముఖ ఫీచర్లలో ఒకటి. ఈ ఫీచర్ స్క్రీన్‌షాట్‌లు, వాయిస్ నోట్స్, ఇప్పుడు కాల్స్‌తో సహా అన్నింటినీ ఒకే చోట నిర్వహించడానికి ఉపయోగపడుతుంది.

