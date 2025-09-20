'రే-బాన్ మెటా గ్లాసెస్ డెమో వైఫల్యానికి కారణం Wi-Fi కాదు'- అసలు కారణం ఇదేనట!
Published : September 20, 2025 at 5:26 PM IST
Hyderabad: మెటా కనెక్ట్ 2025 ఈవెంట్లో రే-బాన్ డిస్ప్లే డెమో విఫలమవడానికి గల అసలు కారణాన్ని కంపెనీ వెల్లడించింది. Wi-Fi సమస్యల కారణంగా ఈ డిస్ప్లే డెమో విఫలం కాలేదని, DDoS లాంటి ఓవర్లోడ్ అండ్ రేస్ కండిషన్ బగ్ కారణంగానే ఈ పరిస్థితి ఎదురైందని మెటా CTO ఆండ్రూ బోస్వర్త్ వివరించారు.
కంపెనీ తన "మెటా కనెక్ట్ 2025" ఈవెంట్ సందర్భంగా బుధవారం మూడు కొత్త స్మార్ట్గ్లాస్ మోడల్స్ను ప్రవేశపెట్టింది. వాటిలో రే-బాన్ డిస్ప్లే చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ కొత్త డివైజ్ sEMG రిస్ట్బ్యాండ్ కంట్రోలర్ వంటి అధునాతన సాంకేతికతను కలిగి ఉంది. అంటే రిస్ట్బ్యాండ్ ద్వారా ఈ స్మార్ట్గ్లాసెస్ను చేతివేళ్లతో కంట్రోల్ చేయొచ్చు. అయితే ఈ డివైజ్ లైవ్ ప్రదర్శనలో కొన్ని సాంకేతిక లోపాలను ఎదుర్కొంది. ఇది అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
టెక్నాలజీ ఈవెంట్లలో డెమో వైఫల్యాలు కొత్తేమీ కాదు, మెటాకు కూడా కనెక్ట్ 2025 ఈవెంట్లో ఇలాంటి పరిస్థితే ఎదురైంది. కంపెనీ ఈ ఈవెంట్ సందర్భంగా లైవ్ డెమో ద్వారా కొత్త ఉత్పత్తులు, వాటి ఫీచర్లను ప్రదర్శించడానికి ప్రయత్నించింది. అయితే మనం కొన్నేళ్లుగా చూస్తూ వస్తున్న డజన్ల కొద్దీ ఇతర టెక్ డెమో వైఫల్యాల మాదిరిగానే రే-బాన్ డిస్ప్లే డెమో కూడా విఫలమైంది.
అసలేం జరిగిందంటే?: ఒక డెమోలో కుకింగ్ కంటెంట్ క్రియేటర్ జాక్ మాన్కుసో ఈ కొత్త స్మార్ట్గ్లాసెస్ను "Live AI"ని యాక్టివేట్ చేయమని ఆదేశించించగా అవి స్పందించలేదు. మరోవైపు మెటా CTO ఆండ్రూ బోస్వర్త్, CEO మార్క్ జుకర్బర్గ్ మధ్య జరిగిన వాట్సాప్ వీడియో కాల్ డెమో కూడా విఫలమైంది. అంటే వాట్సాప్ వీడియో కాల్ను స్వీకరించడంలోనూ ఈ స్మార్ట్గ్లాసెస్ విఫలమయ్యాయి. CTO బోస్వర్త్ మొదట్లో Wi-Fi కనెక్షన్ సరిగా లేకపోవడం వల్ల మెటా గ్లాసెస్ డెమో విఫలమైందని హాస్యమాడారు. కానీ ఆ తర్వాత ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఈ వైఫల్యానికి గల సాంకేతిక కారణాలను వివరించారు.
ఆయన "Live AI"ని యాక్టివేట్ చేయమని ఆదేశం ఇచ్చినప్పుడు మొత్తం హాల్లోని ప్రతి జత రే-బాన్ గ్లాసులలో AI ఒకేసారి యాక్టివేట్ అయిందని వివరించాడు. "తక్కువ డివైజ్లు ఉన్నందున రిహార్సల్స్ సమయంలో ఇది జరగలేదు, అయితే ఈవెంట్ సమయంలో ఒకే చోట పెద్ద సంఖ్యలో పరికరాలు యాక్టివేట్ కావడం వల్ల ఎవరూ ఊహించని లోడ్ ఏర్పడింది" అని తెలిపారు.
మరి వీడియో కాల్ డెమో ఎందుకు విఫలమైంది?: "వాట్సాప్ కాల్ డెమోలో రేస్ కండిషన్ అనే కొత్త బగ్ను గుర్తించారు. దీనివల్లే డెమో సమయంలో కాల్ వచ్చినప్పుడు గ్లాసెస్ స్క్రీన్ స్లీప్ మోడ్లోకి వెళ్లింది. స్క్రీన్ తిరిగి ఆన్ అయ్యే సమయానికి, కాల్ నోటిఫికేషన్ అదృశ్యమైంది. ఈ బగ్ను ఇంతకు ముందు ఎప్పుడూ గుర్తించలేదు, కానీ ఇప్పుడు దాన్ని పరిష్కరించారు."
"మెటా కనెక్ట్ 2025" ఈవెంట్లో డెమో సమయంలో రే-బాన్ డిస్ప్లేలో సమస్యలు ఎదురయ్యాయి. కానీ మెటా CTO ఈ ప్రొడక్ట్ పూర్తిగా పనిచేస్తుందని పేర్కొన్నారు. డెమో సమయంలో సమస్యలు ఉత్పత్తి లోపం వల్ల కాదని, అసాధారణ పరిస్థితుల వల్ల వచ్చాయని ప్రజలకు భరోసా ఇచ్చేందుకు ప్రయత్నించారు.