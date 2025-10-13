ETV Bharat / technology

Renault Kwid E-Tech
Renault Kwid E-Tech (Photo Credit- Renault)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 13, 2025 at 3:32 PM IST

2 Min Read
Hyderabad: ఫ్రెంచ్ కార్ల తయారీ సంస్థ రెనాల్ట్ తన స్మాల్ హ్యాచ్‌బ్యాక్ ఎలక్ట్రిక్ వెర్షన్ "రెనాల్ట్ క్విడ్ ఈ-టెక్‌"ను గ్లోబల్​ మార్కెట్​ కోసం అధికారికంగా ఆవిష్కరించింది. గత కొన్ని నెలలుగా ఈ కారు టెస్ట్ మ్యూల్ ఇమేజ్​లు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ కొత్త మోడల్ విదేశాలలో అమ్ముడవుతున్న "డాసియా స్ప్రింగ్ EV"ని పోలి ఉంటుంది. కంపెనీ దీన్ని కేవలం ఒకే ఒక టెక్నో వేరియంట్‌లో బ్రెజిల్‌లో ప్రారంభించింది. అక్కడ ఈ కారు ధర 99,990 బ్రెజిలియన్ రియల్స్ (దాదాపు ₹16.5 లక్షలు లేదా సుమారు ₹1.65 మిలియన్లు).

రెనాల్ట్ క్విడ్ ఈ-టెక్ ఎక్స్​టీరియర్: ఈ కొత్త "క్విడ్ ఈ-టెక్" డిజైన్ స్టాండర్డ్ రెనాల్ట్ క్విడ్ మాదిరిగానే కాంపాక్ట్ డిజైన్‌ను కలిగి ఉంది. అయితే దీని డిజైన్‌కు మరింత షార్ప్, మోడ్రన్​ లుక్​ను అందించారు. ఈ కారులో క్షితిజ సమాంతరంగా అమర్చిన LED డేటైమ్ రన్నింగ్ లైట్లు, బంపర్‌లో దిగువన పాలీ గోనల్​ హెడ్‌ల్యాంప్‌లు ఉన్నాయి. ఈ కారు ముందు భాగంలో రెనాల్ట్ బ్యాడ్జ్ వెనుక ఛార్జింగ్ పోర్ట్ ఉంది. కారు వెనుక భాగంలో అప్డేటెడ్ బంపర్ డిజైన్ ఉంది. అయితే Y-ఆకారపు LED టెయిల్‌ల్యాంప్‌లు ఇప్పుడు టెయిల్‌గేట్ అంతటా గ్లోసీ బ్లాక్ స్ట్రిప్​తో కనెక్ట్​ అయి ఉన్నాయి.

Renault Kwid E-Tech Rear Profile
Renault Kwid E-Tech Rear Profile (Photo Credit- Renault)

రెనాల్ట్ క్విడ్ ఇ-టెక్ ఇంటీరియర్: క్యాబిన్‌లో 7-అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, వైర్‌లెస్ యాపిల్ కార్‌ప్లే అండ్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటోతో కూడిన 10-అంగుళాల టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, రెండు USB-C పోర్ట్‌లు, ఎత్తు సర్దుబాటు చేయగల స్టీరింగ్ వీల్​తో పాటు అనేక ఇతర ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఈ ఎలక్ట్రిక్ హ్యాచ్‌బ్యాక్‌లో లేన్ కీప్ అసిస్ట్, ఆటోమేటిక్ ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్, డ్రైవర్ ఫెటీగ్ డిటెక్షన్, ట్రాఫిక్ సైన్ రికగ్నిషన్​తో సహా మొత్తం 11 అధునాతన డ్రైవర్ అసిస్ట్ సిస్టమ్‌లు కూడా ఉన్నాయి. వీటితోపాటు 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, క్రూయిజ్ కంట్రోల్ అండ్ స్పీడ్ లిమిటర్ కూడా స్టాండర్డ్​గా లభిస్తాయి.

Renault Kwid E-Tech Interior
Renault Kwid E-Tech Interior (Photo Credit- Renault)

రెనాల్ట్ క్విడ్ ఈ-టెక్ బ్యాటరీ అండ్ మోటార్: ఈ కొత్త రెనాల్ట్ క్విడ్ ఈ-టెక్ 26.8 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్‌తో జతయిన 64 bhp ఎలక్ట్రిక్ మోటారుతో వస్తుంది. బ్రెజిల్ ఇన్మెట్రో/PBEV టెస్ట్ సైకిల్ ప్రకారం ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారు 180km సర్టిఫైడ్ రేంజ్‌ను అందిస్తుంది. నిజ జీవిత పరిస్థితులలో ఇది సింగిల్ ఛార్జ్‌పై 240-250km ప్రయాణించగలదు. ఈ కారు 220V హోమ్ సాకెట్ ద్వారా 9 గంటల్లో, 7 kW AC వాల్‌బాక్స్‌తో దాదాపు 3 గంటల్లో, 30 kW DC ఫాస్ట్ ఛార్జర్‌తో (20-80 శాతం) దాదాపు 45 నిమిషాల్లో ఛార్జ్ అవుతుంది.

Renault Kwid E-Tech Side Profile
Renault Kwid E-Tech Side Profile (Photo Credit- Renault)

రెనాల్ట్ క్విడ్ ఈ-టెక్ భారత్ లాంఛ్?: ఈ "క్విడ్ ఈ-టెక్" EVని భారతదేశంలో టెస్టింగ్​ చేస్తున్నట్లు పలుమార్లు గుర్తించారు. కానీ కంపెనీ దీనిపై ఇంకా ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటనలు చేయలేదు. భారత్​లో లాంఛ్ అయితే "రెనాల్ట్ క్విడ్ ఈ-టెక్" దేశంలోని అత్యంత సరసమైన ఎలక్ట్రిక్ కార్లలో ఒకటిగా నిలిచే అవకాశం ఉంది. ఇది ప్రస్తుత ప్రధాన EVలకు కింది పొజిషన్​లో ఉంటుంది.

Renault Kwid E-Tech Profile
Renault Kwid E-Tech Profile (Photo Credit- Renault)

