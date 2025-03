ETV Bharat / technology

హోండా అమేజ్ vs టాటా టిగోర్- ఈ రెండింటి టాప్ వేరియంట్లలో ఏది బెస్ట్? - NEW HONDA AMAZE VS TATA TIGOR

Tata Tigor and New Honda Amaze ( Photo Credit- Tata Motors, Honda Cars )

By ETV Bharat Tech Team Published : Mar 26, 2025, 4:32 PM IST

New Honda Amaze vs Tata Tigor Comparison: భారతదేశంలోని సబ్-కాంపాక్ట్ సెడాన్ మార్కెట్లో మారుతి సుజుకి డిజైర్, కొత్త తరం హోండా అమేజ్, అప్డేటెడ్ టాటా టిగోర్ ఇటీవలే లాంఛ్ అయ్యాయి. వీటిలో హోండా అమేజ్​ను డిసెంబర్ 2024లో అప్డేట్ చేశారు. టాటా టిగోర్ జనవరి 2025లో అప్డేట్ అయింది. అయితే హోండా అమేజ్ డిజైన్ ఫీచర్ల పరంగా పూర్తిగా మార్చినప్పటికీ, టాటా టిగోర్​లో చిన్న డిజైన్ మార్పులు అండ్ ఫీచర్ చేర్పులతో ఫేస్‌లిఫ్ట్ అప్‌డేట్ మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగింది. ఫీచర్ అప్‌డేట్‌లతో పాటు టాటా టిగోర్​ ఇప్పుడు కొత్త టాప్ ఎండ్ ట్రిమ్- XZ Plus Luxలో​ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ టాటా టిగోర్​ XZ Plus Lux వేరియంట్ మార్కెట్​లో 2024 హోండా అమేజ్‌లోని టాప్ ట్రిమ్ ZXతో పోటీపడుతుంది. ఈ సందర్భంగా ఈ రెండింటిలో ఏది బెస్ట్? ఎందులో ఎక్కువ ఫీచర్లు ఉన్నాయి? ఏది వాల్యూ ఫర్ మనీ వంటి వివరాలు తెలుసుకునేందుకు వీటి కంపారిజన్ మీకోసం. ఈ కంపారిజన్​ బట్టి ఈ రెండింటిలో మీకు ఏది సరైనది అనేది మీరు ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు. Honda Amaze ZX (vs) Tata Tigor XZ Plus Lux: ఫీచర్లు 1. Honda Amaze ZX: ఫుల్లీ లోడెడ్ హోండా అమేజ్ ZX.. DRL లతో కూడిన LED ప్రొజెక్టర్ హెడ్‌లైట్లు, LED టెయిల్‌లైట్లు, షార్క్-ఫిన్ యాంటెన్నా, బాడీ-కలర్ ORVM లతో పాటు డ్యూయల్-టోన్ 15-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్‌తో వస్తుంది. దీనితో పాటు దీని ఇంటీరియర్స్‌లో వైర్‌లెస్ ఫోన్ ఛార్జర్, రియర్ AC వెంట్స్, రియర్ డీఫాగర్, పుష్-బటన్ స్టార్ట్/స్టాప్, రిమోట్ ఇంజిన్ స్టార్ట్ వంటి లక్షణాలు CVT వేరియంట్‌లో మాత్రమే లభిస్తాయి. Honda Amaze (Photo Credit- Honda Cars) దీని క్యాబిన్‌లో అందుబాటులో ఉన్న ఇతర ఫీచర్ల గురించి మాట్లాడుకుంటే.. ఇందులో ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, 6-స్పీకర్ సిస్టమ్, బిల్డ్-ఇన్ అలెక్సా వంటివి ఉన్నాయి. సేఫ్టీ ఫీచర్లు: భద్రతా ఫీచర్లుగా దీనికి అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్, లేన్‌వాచ్ కెమెరా, రియర్ డీఫాగర్ అండ్ రియర్‌వ్యూ కెమెరాతో హోండా సెన్సింగ్ లెవల్-2 ADAS సూట్ అందించారు. 2. Tata Tigor XZ Plus Lux: 2025 టాటా టిగోర్ టాప్ వేరియంట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే.. దీనికి 15-అంగుళాల డ్యూయల్-టోన్ అల్లాయ్ వీల్స్ లభిస్తాయి. ఇవి పెట్రోల్ వేరియంట్‌లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటాయి. అయితే దాని CNG వెర్షన్‌లో కంపెనీ 14-అంగుళాల రిమ్‌లను ఉపయోగిస్తుంది. దీనితో పాటు ఫ్రంట్ ఫాగ్ ల్యాంప్స్, ఆటోమేటిక్ హెడ్‌ల్యాంప్స్, రెయిన్ సెన్సింగ్ వైపర్స్, ఆటోఫోల్డ్ ORVMలు, షార్క్ ఫిన్ యాంటెన్నా వంటి ఫీచర్లు ఇందులో అందించారు. ఈ కారుకు ప్రీమియం టచ్ ఇచ్చేందుకు క్రోమ్-లైన్డ్ డోర్ హ్యాండిల్స్ ఇన్‌స్టాల్ చేశారు. Tata Tigor (Photo Credit- Tata Motors) దీని ఇంటీరియర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే.. ఇది హర్మాన్ 10.25-అంగుళాల ఫ్లోటింగ్ టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది వైర్‌లెస్ యాపిల్ కార్‌ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో కనెక్టివిటీతో వస్తుంది. అలాగే మెరుగైన ఆడియో ఎక్స్​పీరియన్స్ కోసం నాలుగు ట్వీటర్‌లను కలిగి ఉంటుంది.