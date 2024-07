నెట్​ఫ్లిక్స్ కోడ్స్​ What Are Netflix Codes : ఈ నెట్​ఫ్లిక్స్ కోడ్స్ ఆండ్రాయిడ్​ యాప్​లో పనిచేయవు. వీటిని కేవలం నెట్​ఫ్లిక్స్ వెబ్​సైట్​లో మాత్రమే వాడగలం. ఒక ప్రత్యేకమైన సంఖ్య రూపంలో ఈ కోడ్ ఉంటుంది. దీనిని ఉపయోగించి మీకు నచ్చిన జోనర్​, సబ్​-జోనర్​లోని వీడియోలు చూడవచ్చు. అది ఎలా అంటే?

నెట్​ఫ్లిక్స్ కోడ్స్​ను ఎలా వాడాలి?

How do I use Netflix codes?

మెథడ్ -1

ముందుగా మీరు https://www.netflix-codes.com/ వెబ్​సైట్ ఓపెన్ చేయాలి.

అక్కడ వివిధ కేటగిరీలకు, జోనర్​లకు సంబంధించిన కోడ్స్ కనిపిస్తాయి.

ఆ కోడ్స్​పై క్లిక్ చేస్తే చాలు, మీకు కావాల్సిన వీడియోలు కనిపిస్తాయి. అంతే సింపుల్​!

మెథడ్ -2

మీరు క్రోమ్ వెబ్​స్టోర్​లోకి వెళ్లి Better Browse for Netflix అని సెర్చ్ చేయాలి. (ఈ ఎక్స్​టెన్షన్​ - ఫైర్​ఫాక్స్​ బ్రౌజర్​కు సపోర్ట్ చేయదు.)

దానిపై క్లిక్ చేసి క్రోమ్ బ్రౌజర్​​కు యాడ్ చేసుకోవాలి.

తరువాత యాడ్​ ఎక్స్​టెన్షన్​పై క్లిక్ చేయాలి.

తరువాత న్యూ ట్యాబ్​ ఓపెన్ చేసి, నెట్​ఫ్లిక్స్​ వెబ్​సైట్​లోకి లాగిన్ కావాలి.

వెంటనే నెట్​ఫ్లిక్స్ హోమ్ పేజ్​లో మీకు Browse all అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది.

బ్రౌజ్​ ఆల్​పై క్లిక్​ చేస్తే, అన్ని రకాల జోనర్​లు, కేటగిరీలు మీకు కనిపిస్తాయి. వాటిలో మీకు నచ్చిన దానిని ఎంచుకోవచ్చు.

మెథడ్​ -3

FindFlix అనే ఎక్స్​టెన్షన్​ - క్రోమ్ బ్రౌజర్​కు, ఫైర్​ఫాక్స్​కు కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీనిని మీ బ్రౌజర్​కు యాడ్ చేసుకోవాలి.

తరువాత నెట్​ఫ్లిక్స్ వెబ్​సైట్​లో లాగిన్ కావాలి.

నెట్​ఫ్లిక్స్​ హోమ్ పేజ్​లో మీకు FF ఐకాన్​ కనిపిస్తుంది.

ఈ డ్రాప్​డౌన్​ ఐకాన్​పై క్లిక్ చేస్తే, అన్ని రకాల కేటగిరీలు కనిపిస్తాయి. వాటిలో మీకు నచ్చిన దానిని ఎంచుకోవచ్చు.

మెథడ్​ -4

నెట్​ఫ్లిక్స్​ యూఆర్​ఎల్​కు కోడ్​ను జత చేసి కూడా మీకు నచ్చిన వీడియోను కనిపెట్టవచ్చు. అది ఎలా అంటే?

ఉదాహరణకు మీరు 90 నిమిషాల నిడివి గల సినిమా చూడాలని అనుకన్నారు.

అప్పుడు మీరు http://www.netflix.com/browse/genre/81466194 అని టైప్ చేయాలి.

వెంటనే 90 నిమిషాల నిడివి గల సినిమాలు అన్నీ మీకు కనిపిస్తాయి. వాటిలో మీకు నచ్చిన దానిని ఎంచుకోవచ్చు.

ఇది కాస్త కష్టమైన పద్ధతే. కాకపోతే ఒకసారి ఈ విధానం తెలుసుకుంటే, తరువాత ఇదే చాలా ఈజీ అయిపోతుంది.

