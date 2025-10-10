నెట్ఫ్లిక్స్ స్మార్ట్టీవీ యాప్లో గేమింగ్ ఫీచర్- స్నేహితులతో కలిసి ఆడుకోండిక!
ఇప్పుడు స్మార్ట్టీవీలో నాన్స్టాప్ ఫన్- గేమింగ్ మోడ్ వచ్చేసిందిగా!
Published : October 10, 2025 at 5:00 PM IST
Hyderabad: నెట్ఫ్లిక్స్ ఎట్టకేలకూ తన స్మార్ట్టీవీ యాప్లో గేమింగ్ ఫీచర్ను ప్రారంభించింది. దీంతో ఇప్పుడు వినియోగదారులు తమ స్మార్ట్ టీవీల్లో నెట్ఫ్లిక్స్ కంటెంట్ (సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు) చూడటం మాత్రమే కాకుండా గేమ్స్ కూడా ఆడుకోగలరు. ఈ కొత్త అప్డేట్తో కంపెనీ స్మార్ట్టీవీల కోసం నెట్ఫ్లిక్స్ యాప్లో పిక్షనరీ: గేమ్ నైట్, బోగిల్ పార్టీ, టెట్రిస్ టైమ్ వార్ప్, పార్టీ క్రాషర్స్: ఫూల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ వంటి అనేక గేమ్లను పరిచయం చేసింది.
ఈ గేమ్స్ ఎలా యాక్సెస్ చేయాలంటే?: మీరు నెట్ఫ్లిక్స్ యాప్లోని "గేమ్స్" ట్యాబ్కు వెళ్లడం ద్వారా ఈ గేమ్లన్నింటినీ యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఫైనల్గా మీరు చేయాల్సిందల్లా మీ ఫోన్ను కంట్రోలర్గా ఉపయోగించి ఆటను ప్రారంభించడమే. మరెందుకు ఆలస్యం మీ స్మార్ట్టీవీలోని నెట్ఫ్లిక్స్ యాప్ ద్వారా మీ స్నేహితులు లేదా కుటుంబ సభ్యులతో గేమ్ నైట్ను ప్లాన్ చేసుకుని ఆడుకోండిక!
స్మార్ట్టీవీలలో నెట్ఫ్లిక్స్ గేమ్స్: ఈ గేమ్లన్నీ గ్రూప్ ప్లేకి సపోర్ట్ చేస్తాయి. అంటే మల్టిపుల్ వ్యక్తులు కలిసి ఆడుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు బోగిల్ పార్టీ ఎనిమిది మంది ఆటగాళ్లను చేరడానికి అనుమతిస్తుంది. ఈ గేమ్లో ఒక్కొక్కరూ జంబల్డ్ లెటర్స్తో కొత్త పదాలను కనుగొనాలి. అదే సమయంలో ఫిక్షనరీ అనేది ఒక ప్రసిద్ధ డ్రాయింగ్ గేమ్. ఇందులో ఒక పదాన్ని నోటితో చెప్పకుండా డ్రాయింగ్ వేస్తారు. ప్రత్యర్థులు డ్రాయింగ్ ఆధారంగా ఆ పదం ఏంటో చెప్పగలగాలి. ఇది క్లాసిక్ బోర్డ్ గేమ్ లాగానే ఉంటుంది.
టెట్రిస్ టైమ్ వార్ప్ వీటికి కొద్దిగా భిన్నంగా ఉంటుంది. ఇది డిజిటల్ ఎక్లిప్స్ అభివృద్ధి చేసిన టెట్రిస్ ఫరెవర్లోని ఒక కొత్త గేమ్ మోడ్. ఇది ఆధునిక టెట్రిస్ గేమ్ప్లేను అందిస్తుంది. కానీ "టైమ్ వార్ప్ టెట్రోమినోలు" అనే ప్రత్యేక బ్లాకులను జోడిస్తుంది. ఈ టైమ్ వార్ప్ టెట్రోమినోతో ఒక లైన్ను క్లియర్ చేసినప్పుడు, ఆటగాడు 20 సెకన్ల పాటు ఒక గత టెట్రిస్ యుగానికి వెళతాడు. అక్కడ వారు ఒక చిన్న ఛాలెంజ్ను కంప్లీట్ చేయాలి. ఇది ఆటలో ఒక మల్టీప్లేయర్ ఎలిమెంట్ కూడా.
ఇకపోతే "పార్టీ క్రాషర్స్: ఫూల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్" అనేది ఒక ఫన్నీ గేమ్. ఇక్కడ మీరు అబద్ధం చెప్పే వ్యక్తిని పట్టుకోవాలి.
దాదాపు రెండేళ్లపాటు నిర్వహించిన టెస్టింగ్ అనంతరం నెట్ఫ్లిక్స్ ఇప్పుడు ఈ కొత్త గేమింగ్ ఫీచర్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. గతంలో కంపెనీ మొబైల్లో మాత్రమే గేమ్లను అందించేది. కానీ ఇప్పుడు వినియోగదారులు తమ స్మార్ట్టీవీలలో కూడా నెట్ఫ్లిక్స్ గేమింగ్ను ఆస్వాదించవచ్చు. ఐఫోన్, ఆండ్రాయిడ్ రెండింటికీ "నెట్ఫ్లిక్స్ గేమ్ కంట్రోలర్" యాప్ ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉంది.