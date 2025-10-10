ETV Bharat / technology

Hyderabad: నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఎట్టకేలకూ తన స్మార్ట్​టీవీ యాప్‌లో గేమింగ్ ఫీచర్‌ను ప్రారంభించింది. దీంతో ఇప్పుడు వినియోగదారులు తమ స్మార్ట్ టీవీల్లో నెట్‌ఫ్లిక్స్ కంటెంట్ (సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌లు) చూడటం మాత్రమే కాకుండా గేమ్స్​ కూడా ఆడుకోగలరు. ఈ కొత్త అప్‌డేట్‌తో కంపెనీ స్మార్ట్​టీవీల కోసం నెట్‌ఫ్లిక్స్ యాప్‌లో పిక్షనరీ: గేమ్ నైట్, బోగిల్ పార్టీ, టెట్రిస్ టైమ్ వార్ప్, పార్టీ క్రాషర్స్: ఫూల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ వంటి అనేక గేమ్‌లను పరిచయం చేసింది.

ఈ గేమ్స్ ఎలా యాక్సెస్ చేయాలంటే?: మీరు నెట్‌ఫ్లిక్స్ యాప్‌లోని "గేమ్స్" ట్యాబ్‌కు వెళ్లడం ద్వారా ఈ గేమ్‌లన్నింటినీ యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఫైనల్​గా మీరు చేయాల్సిందల్లా మీ ఫోన్‌ను కంట్రోలర్‌గా ఉపయోగించి ఆటను ప్రారంభించడమే. మరెందుకు ఆలస్యం మీ స్మార్ట్​టీవీలోని నెట్‌ఫ్లిక్స్ యాప్ ద్వారా మీ స్నేహితులు లేదా కుటుంబ సభ్యులతో గేమ్ నైట్‌ను ప్లాన్ చేసుకుని ఆడుకోండిక!

స్మార్ట్​టీవీలలో నెట్​ఫ్లిక్స్ గేమ్స్: ఈ గేమ్‌లన్నీ గ్రూప్ ప్లేకి సపోర్ట్​ చేస్తాయి. అంటే మల్టిపుల్ వ్యక్తులు కలిసి ఆడుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు బోగిల్ పార్టీ ఎనిమిది మంది ఆటగాళ్లను చేరడానికి అనుమతిస్తుంది. ఈ గేమ్​లో ఒక్కొక్కరూ జంబల్డ్ లెటర్స్​తో కొత్త పదాలను కనుగొనాలి. అదే సమయంలో ఫిక్షనరీ అనేది ఒక ప్రసిద్ధ డ్రాయింగ్ గేమ్. ఇందులో ఒక పదాన్ని నోటితో చెప్పకుండా డ్రాయింగ్ వేస్తారు. ప్రత్యర్థులు డ్రాయింగ్ ఆధారంగా ఆ పదం ఏంటో చెప్పగలగాలి. ఇది క్లాసిక్ బోర్డ్ గేమ్ లాగానే ఉంటుంది.

టెట్రిస్ టైమ్ వార్ప్ వీటికి కొద్దిగా భిన్నంగా ఉంటుంది. ఇది డిజిటల్ ఎక్లిప్స్ అభివృద్ధి చేసిన టెట్రిస్ ఫరెవర్​లోని ఒక కొత్త గేమ్ మోడ్. ఇది ఆధునిక టెట్రిస్ గేమ్‌ప్లేను అందిస్తుంది. కానీ "టైమ్ వార్ప్ టెట్రోమినోలు" అనే ప్రత్యేక బ్లాకులను జోడిస్తుంది. ఈ టైమ్ వార్ప్ టెట్రోమినోతో ఒక లైన్‌ను క్లియర్ చేసినప్పుడు, ఆటగాడు 20 సెకన్ల పాటు ఒక గత టెట్రిస్ యుగానికి వెళతాడు. అక్కడ వారు ఒక చిన్న ఛాలెంజ్​ను కంప్లీట్ చేయాలి. ఇది ఆటలో ఒక మల్టీప్లేయర్ ఎలిమెంట్ కూడా.

ఇకపోతే "పార్టీ క్రాషర్స్: ఫూల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్" అనేది ఒక ఫన్నీ గేమ్. ఇక్కడ మీరు అబద్ధం చెప్పే వ్యక్తిని పట్టుకోవాలి.

దాదాపు రెండేళ్లపాటు నిర్వహించిన టెస్టింగ్ అనంతరం నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఇప్పుడు ఈ కొత్త గేమింగ్ ఫీచర్‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. గతంలో కంపెనీ మొబైల్‌లో మాత్రమే గేమ్‌లను అందించేది. కానీ ఇప్పుడు వినియోగదారులు తమ స్మార్ట్​టీవీలలో కూడా నెట్‌ఫ్లిక్స్ గేమింగ్‌ను ఆస్వాదించవచ్చు. ఐఫోన్, ఆండ్రాయిడ్ రెండింటికీ "నెట్‌ఫ్లిక్స్ గేమ్ కంట్రోలర్" యాప్ ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉంది.

