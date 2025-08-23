National Space Day 2025: భారత్ సాధించిన విజయాలు ప్రపంచ అంతరిక్ష పరిశోధనలో మనకు ఓ ప్రత్యేక స్థానాన్నిచ్చాయని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. అంతరిక్ష రంగంలో ఒకదాని వెంట మరొక కొత్త మైలురాళ్లను సాధించడం భారతదేశం, భారతీయ శాస్త్రవేత్తల స్వభావంగా మారిందని వ్యాఖ్యానించారు. నేడు భారత్ రెండవ జాతీయ అంతరిక్ష దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని మాట్లాడిన ఆయన అంతరిక్ష రంగంలో భారత చారిత్రాత్మక విజయాలపై హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
"రెండు సంవత్సరాల క్రితం భారతదేశం చంద్రుని దక్షిణ ధ్రువాన్ని చేరుకున్న మొదటి దేశంగా చరిత్ర సృష్టించింది. మనం చంద్రుడు, అంగారక గ్రహాన్నీ చేరుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం లోతైన అంతరిక్షం లోతుల్లోకి తొంగి చూడాలి." - ప్రధాని మోదీ
దీంతోపాటు అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం (ISS)లో త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేసిన గ్రూప్ కెప్టెన్ శుభాంశు శుక్లాతో తాను ఇటీవల జరిపిన సంభాషణను ప్రధానమంత్రి గుర్తు చేసుకున్నారు. "శుక్లా నాకు త్రివర్ణ పతాకాన్ని చూపించిన క్షణం మాటల్లో చెప్పలేనిది. ఆయనలో న్యూ ఇండియా యువత అపారమైన ధైర్యం, అనంతమైన కలలను నేను చూశాను. ఈ కలలను ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు భారత సొంత వ్యోమగామి సమూహాన్ని సిద్ధం చేస్తున్నాం. భారతదేశం ఆకాంక్షలకు రెక్కలు ఇవ్వమని యువ స్నేహితులను నేను ఆహ్వానిస్తున్నాను" అని జోడించారు.
సెమీ-క్రయోజెనిక్ ఇంజిన్లు, ఎలక్ట్రిక్ ప్రొపల్షన్ టెక్నాలజీలలో భారతదేశం పురోగతిని కూడా ఆయన హైలైట్ చేశారు. తదుపరి తరానికి స్ఫూర్తినిచ్చేలా ఇస్రో జాతీయ అంతరిక్ష దినోత్సవం (ఆగష్టు 23) సందర్భంగా ఏటా నిర్వహించే ఇండియన్ స్పేస్ హ్యాకథాన్, రోబోటిక్స్ ఛాలెంజ్ వంటి కార్యక్రమాలను ప్రశంసించారు.
ఇకపోతే నిన్నటి నుంచే దేశ రాజధాని దిల్లీలోని భారత మండపంలో "నేషనల్ స్పేస్ డే" వేడుకలు ప్రారంభమయ్యాయి. దీనిలో భాగంగా శుక్రవారం ISRO భారతదేశ అంతరిక్ష కార్యక్రమానికి ప్రతిష్టాత్మకమైన రోడ్మ్యాప్ను ఆవిష్కరించింది. 2035 నాటికి 'భారతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం' (BAS), 2040 నాటికి మూన్ సాంపుల్ రిటర్న్ మిషన్తో పాటు వచ్చే రెండు దశాబ్దాలలో వరుస మార్గనిర్దేశక మిషన్ల ప్రణాళికలను ప్రకటించింది.
జాతీయ అంతరిక్ష దినోత్సవం సందర్భంగా మాట్లాడిన ఇస్రో ఛైర్మన్ వి. నారాయణన్ "ప్రధాని విజన్తో చంద్రయాన్-4, వీనస్ ఆర్బిటర్ మిషన్పై పనిచేస్తున్నాం. 2028 నాటికి BAS మొదటి మాడ్యూల్ను ప్రయోగించనున్నాం. 2035 నాటికి పూర్తిగా భారత సొంత అంతరిక్ష కేంద్రాన్ని నిర్మించనున్నాం" అని అన్నారు.
వీటితో పాటు నెక్స్ట్ జనరేషన్ లాంచర్ (NGL) నిర్మాణానికి కూడా ఆమోదం లభించినట్లు వెల్లడించారు. 2040 నాటికి భారతదేశం చంద్రునిపై దిగడమే కాకుండా అక్కడి నుంచి నమూనాలను సురక్షితంగా తీసుకువచ్చేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ విజయంతో భారత్ ప్రపంచంలోని అభివృద్ధి చెందిన ఏ అంతరిక్ష సంస్థకు అయినా దీటుగా, సమానంగా ఉంటుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
జాతీయ అంతరిక్ష దినోత్సవం విశిష్టత: గత రెండేళ్ల క్రితం అంటే 2023లో ఇదే రోజున చంద్రయాన్-3 విజయంతో అంతరిక్ష రంగంలో భారత్ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. చంద్రుని సౌత్ పోల్పై కాలు మోపిన మొదటి దేశంగా అవతరించి ఎన్నో అభివృద్ధి చెందిన దేశాలకు సాధ్యం కాని ఘనతను సాధించింది. ఆ రికార్డుకు గుర్తుగా ఆగస్టు 23వ తేదీని ప్రధాని మోదీ జాతీయ అంతరిక్ష దినోత్సవంగా ప్రకటించారు.
ఈ నేపథ్యంలో ఈరోజు దేశంలో రెండవ జాతీయ అంతరిక్ష వేడుకలను నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా భారతదేశం సాధించిన చారిత్రాత్మక అంతరిక్ష మైలురాళ్లను గుర్తుచేసుకుంటుంది. అదే సమయంలో భవిష్యత్తు వైపు తన మార్గాన్ని రూపొందిస్తుంది. అందులో ఇప్పుడు అంతరిక్ష కేంద్రం, లోతైన అంతరిక్ష మిషన్లు, అంతర్ గ్రహ అన్వేషణ వంటివి ఉన్నాయి.