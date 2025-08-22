National Space Day 2025: అంతరిక్ష పరిశోధనల్లో జెట్ స్పీడ్లో దూసుకుపోతున్న భారత్ తన రెండో జాతీయ అంతరిక్ష దినోత్సవాన్ని నిర్వహించుకుంటోంది. 'చంద్రయాన్-3' ప్రయోగ చారిత్రాత్మక విజయానికి గుర్తుగా ప్రధాని మోదీ ఆగస్టు 23వ తేదీని 'నేషనల్ స్పేస్ డే'గా ప్రకటించారు. 2023లో ఇదే రోజున (ఆగస్టు 23) చంద్రయాన్-3 ప్రయోగం ద్వారా విక్రమ్ ల్యాండర్ను చంద్రుని దక్షిణ ధ్రువం వద్ద సేఫ్ ల్యాండింగ్ చేసింది. ఈ విజయంతో భారత్ చంద్రుని దక్షిణ ధృవంపై అడుగుపెట్టిన మొదటి దేశంగా హిస్టరీ క్రియేట్ చేసింది. దీంతోపాటు చంద్రుని ఉపరితలంపై విజయవంతంగా కాలు మోపిన యునైటెడ్ స్టేట్స్, చైనా, రష్యా తర్వాత నాలుగో దేశంగా భారత్ అవతరించింది.
ఈ ఏడాది థీమ్ ఏంటంటే?: 'లీవరేజింగ్ స్పేస్ టెక్నాలజీ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఫర్ వికసిత్ భారత్ 2047' (Leveraging Space Technology and Applications for Viksit Bharat 2047) అనే థీమ్తో ఈ ఏడాది జాతీయ అంతరిక్ష దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా వివిధ అంశాలపై నెల రోజుల నుంచి వేడుకలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా చంద్రయాన్ మిషన్ గురించి తెలుసుకుందాం రండి.
చంద్రయాన్-1 ప్రయోగం:
- భారత్ మొదటి మిషన్ 'చంద్రయాన్-1'ను అక్టోబర్ 22, 2008న ఆంధ్రప్రదేశ్లోని శ్రీహరికోటలోని SDSC SHAR నుంచి విజయవంతంగా ప్రారంభించారు.
- ఈ మిషన్ నవంబర్ 10న చంద్రుని కక్ష్యలోకి విజయవంతంగా ప్రవేశించింది. ఈ మైలురాయిని సాధించిన ఐదో దేశంగా భారత్ గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.
- నవంబర్ 14న చంద్రుని దక్షిణ ధ్రువం వద్ద ఉన్న షాకిల్టన్ క్రేటర్ సమీపంలో మూన్ ఇంపాక్ట్ ప్రోబ్ (MIP) ఢీకొనడంతో చంద్రునిపై విజయవంతంగా దిగిన ఐదో దేశంగా భారత్ అవతరించింది.
- ఈ మిషన్ రెండు సంవత్సరాల పాటు కొనసాగాల్సి ఉంది. అయితే ఆర్బిటర్తో సంబంధాన్ని కోల్పోయింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ప్రయోగాన్ని 28 ఆగస్టు 2009న ముగించినట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు.
చంద్రయాన్-2 ప్రయోగం:
- 'చంద్రయాన్-1' మిషన్ విజయవంతం అయిన తర్వాత 2019 జులై 22న చంద్రయాన్-2ని ప్రయోగించారు.
- కక్ష్యను పెంచే విన్యాసాలు, చివరకు ట్రాన్స్-లూనార్ ఇంజెక్షన్ తర్వాత, 'చంద్రయాన్-2' ఆగస్టు 20న చంద్రుని కక్ష్యలోకి ప్రవేశించింది.
- అయితే సెప్టెంబర్ 6న చంద్రుని ఉపరితలంపైకి దిగుతున్న సమయంలో క్రాష్-ల్యాండింగ్ తర్వాత ల్యాండర్తో సంబంధం కోల్పోయింది.
చంద్రయాన్-3 ప్రయోగం:
- 2023 జులై 14న 'చంద్రయాన్-3'ని విజయవంతంగా కక్ష్యలోకి ప్రవేశపెట్టారు. మరుసటి రోజు మొదటి కక్ష్యను పెంచే విన్యాసాలను విజయవంతంగా ప్రదర్శించారు.
- ఆగస్టు 1, 2023న, ట్రాన్స్లూనార్ ఇంజెక్షన్ విజయవంతంగా పనిచేసింది.
- ఆగస్టు 5న 'చంద్రయాన్-3'ని చంద్రుడి కక్ష్యలోకి విజయవంతంగా ప్రవేశపెట్టారు.
- ఆగస్ట్ 17, 2023న, ల్యాండర్ మాడ్యూల్ ప్రొపల్షన్ మాడ్యూల్ నుంచి విజయవంతంగా వేరైంది.
- ఆగష్టు 23న, సాయంత్రం 6:04 గంటలకు, చంద్రయాన్-3 ల్యాండర్ ల్యాండింగ్ కోసం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న 4.5 కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలోని మధ్యభాగాన్ని తాకింది. ఆ పాయింట్కి 300 మీటర్ల (985 అడుగులు) దూరంలో ల్యాండర్ ల్యాండ్ అయింది.
అంతరిక్ష రంగంలో భారత్ ముద్ర: స్పేస్ రంగంలో భారత్ తనదైన ముద్ర వేసింది. 50 ఏళ్ల క్రితం అభివృద్ధి చెందిన దేశాలతో పోలిస్తే 70ఏళ్లు వెనకబడి ఉన్న భారతదేశం ఇప్పుడు ఆయా దేశాలతో పోటీ పడే స్థాయికి చేరుకుంది. అమెరికాలో సహా ఎన్నో అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు రూపొందించిన శాటిలైట్లను సైతం ఇప్పుడు కమర్షియల్ పద్ధతిలో లాంఛ్ చేస్తోంది.
గత పదేళ్లలో అంటే జనవరి 2015 నుంచి డిసెంబర్ 2024 వరకు భారత అంతరిక్ష సంస్థ ఇస్రోకు చెందిన PSLV, LVM3, SSLV లాంఛ్ వెహికల్స్ ద్వారా మొత్తం 398 విదేశీ ఉపగ్రహాలను వాణిజ్య ప్రాతిపదికన ప్రయోగించారు. 2014కి ముందు 35 ఉపగ్రహాలతో పోలిస్తే ఇది 1000% కంటే ఎక్కువ. అంటే భారత్ అంతరిక్ష రంగంలో ఎలా దూసుకుపోతుందో ఓ అంచనాకి రావచ్చు.
34 దేశాల శాటిలైట్లను ప్రయోగించిన భారత్: భారతదేశం 2014 నుంచి ఇప్పటి వరకు 34 విదేశీ ఉపగ్రహాలను ప్రయోగించింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:
|Country
|Satellites
|United States
|232
|United Kingdom
|83
|Singapore
|19
|Canada
|8
|Korea
|5
|Luxembourg
|4
|Italy
|4
|Germany
|3
|Belgium
|3
|Finland
|3
|France
|3
|Switzerland
|2
|Netherlands
|2
|Japan
|2
|Israel
|2
|Spain
|2
|Australia
|1
|UAE
|1
|Austria
|1
ప్రపంచ ప్రయోగ రికార్డు: ఫిబ్రవరి 15, 2017న ఇస్రో ఒకే మిషన్లో ఒకేసారి 104 ఉపగ్రహాలను ప్రయోగించడం ద్వారా ప్రపంచ రికార్డును సృష్టించింది. ఇప్పటి వరకూ ఈ రికార్డును ఏ దేశం కూడా బ్రేక్ చేయలేదు.
ఈసారి బాహుబలి రాకెట్ ప్రయోగం!: ఇకపోతే భారతదేశపు మొట్టమొదటి రాకెట్ లాంచర్ 17 టన్నుల బరువుతో లో-ఎర్త్ ఆర్బిట్లో 35 కిలోల పేలోడ్ను మాత్రమే ఉంచగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉండగా.. ఇప్పుడు ఏకంగా 40 అంతస్తుల భవనమంత ఎత్తున్న రాకెట్ ద్వారా 75,000 కిలోల బరువున్న శాటిలైట్ను భూమి అత్యల్ప కక్ష్యలో ప్రయోగించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు ఇస్రో ఛైర్మన్ ఇటీవలే ప్రకటించారు.
మరోవైపు ఇస్రో ఈ ఏడాది డిసెంబర్లో తన "గగన్యాన్-1" టెస్ట్ మిషన్ ప్రయోగానికి కూడా సిద్ధమవుతోంది. ఇటీవలే 'యాక్సియమ్-4' మిషన్ ద్వారా తన అంతరిక్ష యాత్రను దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసుకుని వచ్చిన భారత ముద్దుబిడ్డ శుభాంశు శుక్లా అనుభవం ఈ తొలి భారత మానవసహిత అంతరిక్ష మిషన్కు కీలకం కానుంది.
గగన్యాన్ మిషన్?: గగన్యాన్ అనేది భారత్ ప్రతిష్టాత్మకంగా తలపెట్టిన తొలి మానవసహిత అంతరిక్ష మిషన్. రూ.20 వేల కోట్ల వ్యయంతో చేపట్టిన ఈ మిషన్ ద్వారా ముగ్గురు వ్యోమగాములను 400 కి.మీ భూమి అత్యల్ప కక్ష్య (LEO)కు పంపించడమే ఇస్రో లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో 'గగన్యాన్' మిషన్కు ముందుగా శుక్లా చేసిన 'యాక్సియం మిషన్ 4' ప్రయాణం ఒక ముఖ్యమైన ఎక్స్పీరియన్స్ను అందించడంలో తోడ్పడుతుంది.
ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం ఇస్రో ముందుగా మొత్తం మూడు మానవరహిత (మనుషులు లేని) టెస్ట్ ఫ్లైట్లను ప్రారంభిస్తుంది. తొలి రెండు దశల్లో వ్యోమగాములు ఎవరూ లేకుండానే గగన్యాన్ ప్రయోగ పరీక్ష జరుగుతుంది. మూడో దశలో వ్యోమ్ మిత్ర అనే హాఫ్ హ్యూమనాయిడ్ రోబోతో గగన్యాన్ ప్రయోగాన్ని నిర్వహించనున్నారు.
మానవరహిత ఫ్లైట్ టెస్టింగ్ విజయవంతంగా పూర్తయిన తర్వాత మానవసహిత (మనుషులు ఉన్న) మిషన్కు వెళ్లనున్నారు. ఇందులో భాగంగా మొదటి ఫ్లైట్ ఈ ఏడాది శ్రీహరికోట నుంచి లాంఛ్ చేసేందుకు షెడ్యూల్ చేశారు. అంతా అనుకున్నట్లుగానే జరిగితే మానవసహిత గగన్యాన్ మిషన్ 2027 సంవత్సరం తొలి త్రైమాసికంలో ప్రారంభించనున్నారు. తద్వారా మానవులను స్వతంత్రంగా అంతరిక్షంలోకి పంపిన నాలుగో దేశంగా భారత్ అవతరించనుంది.
భారత్ లక్ష్యం: భారతదేశం రానున్న 25 ఏళ్లలో అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా అవతరించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. దీనిలో భాగంగా గగన్యాన్ మిషన్తో పాటు ఈ కింది భారీ ఆశయాలను సాధించే దిశగా సాగుతోంది. అవి:
లక్ష్యం-1: 2028 నాటికి భారత అంతరిక్ష కేంద్రం మొదటి మాడ్యూల్ ప్రయోగం.
లక్ష్యం-2: 2035 నాటికి పూర్తిగా భారత సొంత అంతరిక్ష కేంద్రాన్ని నిర్మించడం.
లక్ష్యం-3: 2040వ సంవత్సరంలో చంద్రుడిపైకి మొదటి భారతీయుడిని పంపించడం.