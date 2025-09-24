50 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ చంద్రునిపైకి- "ఆర్టెమిస్-2" ప్రయోగానికి ముహూర్తం ఖరారు- సిబ్బంది వివరాలు ఇవే!
ఆర్టెమిస్-2 టైమ్లైన్ వెల్లడించిన నాసా- నింగిలోకి దూసుకెళ్లేది అప్పుడే!
Published : September 24, 2025 at 7:33 PM IST
Hyderabad: అమెరికా అంతరిక్ష సంస్థ నాసా చేపట్టిన "ఆర్టెమిస్-2" ప్రయోగానికి ముహూర్తం ఖరారైంది. దీంతోపాటు క్రూ మెంబర్స్ వివరాలు కూడా రివీల్ అయ్యాయి. ఈ మిషన్ ద్వారా మానవులను మరోసారి చంద్రునిపైకి పంపించేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. ఈ "ఆర్టెమిస్-2" మిషన్లో భాగంగా నలుగురు వ్యోమగాములు ఓరియన్ స్పేస్క్రాఫ్ట్లో చంద్రుని చుట్టూ దాదాపు 10 రోజులు కక్ష్యలో ప్రయాణించనున్నారు.
ఈ మిషన్ లాంఛ్ విండోను ఫిబ్రవరి-మార్చి 2026 మధ్య నిర్ణయించారు. దీని మొదటి పాసిబుల్ లాంఛ్ టైమ్లైన్ను 2026 ఫిబ్రవరి 5వ తేదీ రాత్రికి, చివరి ప్రయోగ తేదీని అదే ఏడాది ఏప్రిల్ 26కి షెడ్యూల్ చేసినట్లుగా నాసా ప్రకటించింది. ఇది చరిత్రలో గొప్ప స్థానమని, 50 ఏళ్ల తర్వాత మేం చంద్రునిపైకి మళ్లీ వెళ్లబోతున్నామని నాసా యాక్టింగ్ డిప్యూటీ అసోసియేట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ లకీషా హాకిన్స్ అన్నారు.
LIVE: Learn all about the innovative science and tech flying aboard the Artemis II mission.— NASA (@NASA) September 23, 2025
Scientific investigations will fly alongside the four astronauts around the Moon, including ways to monitor astronaut health. https://t.co/j7wAq8RiI1
నాసా ఈ మూన్ మిషన్ను వీలైనంత త్వరగా ప్రారంభించాలనుకుంటుందని ఆయన వెల్లడించారు. అయితే క్రూ మెంబర్స్ భద్రతే తమ ప్రధాన ప్రాధాన్యత అని, అవసరమైతే ప్రయోగ టైమ్లైన్ను కూడా పొడిగించవచ్చని స్పష్టం చేశారు. ఈ "ఆర్టెమిస్ 2" మిషన్ నాసా ఆర్టెమిస్ ప్రోగ్రామ్లో సిబ్బందితో కూడిన మొదటి ఫ్లైట్ అవుతుంది. ఈ కార్యక్రమం కింద ఇంతకు ముందు సిబ్బందితో కూడిన ఏ మిషన్నూ ప్రారంభించలేదు. ఇక "ఆర్టెమిస్-2" మిషన్లో పాల్గొంటున్న సిబ్బంది, వారి పాత్రకు సంబంధించిన వివరాలు ఇవే:
- రీడ్ వైజ్మన్ (కమాండర్)
- విక్టర్ గ్లోవర్ (పైలట్)
- క్రిస్టినా కోచ్ (మిషన్ స్పెషలిస్ట్)
- జెరెమీ హాన్సెన్, కెనడియన్ వ్యోమగామి (మిషన్ స్పెషలిస్ట్)