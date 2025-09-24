ETV Bharat / technology

50 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ చంద్రునిపైకి- "ఆర్టెమిస్-2" ప్రయోగానికి ముహూర్తం ఖరారు- సిబ్బంది వివరాలు ఇవే!

ఆర్టెమిస్-2 టైమ్​లైన్ వెల్లడించిన నాసా- నింగిలోకి దూసుకెళ్లేది అప్పుడే!

NASA to Return to Moon With First Crewed Mission in 50 Years Artemis 2 Launch Set for Feb 2026
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 24, 2025 at 7:33 PM IST

Hyderabad: అమెరికా అంతరిక్ష సంస్థ నాసా చేపట్టిన "ఆర్టెమిస్‌-2" ప్రయోగానికి ముహూర్తం ఖరారైంది. దీంతోపాటు క్రూ మెంబర్స్ వివరాలు కూడా రివీల్ అయ్యాయి. ఈ మిషన్ ద్వారా మానవులను మరోసారి చంద్రునిపైకి పంపించేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. ఈ "ఆర్టెమిస్‌-2" మిషన్​లో భాగంగా నలుగురు వ్యోమగాములు ఓరియన్ స్పేస్​క్రాఫ్ట్​లో చంద్రుని చుట్టూ దాదాపు 10 రోజులు కక్ష్యలో ప్రయాణించనున్నారు.

ఈ మిషన్ లాంఛ్ విండోను ఫిబ్రవరి-మార్చి 2026 మధ్య నిర్ణయించారు. దీని మొదటి పాసిబుల్ లాంఛ్ టైమ్​లైన్​ను 2026 ఫిబ్రవరి 5వ తేదీ రాత్రికి, చివరి ప్రయోగ తేదీని అదే ఏడాది ఏప్రిల్ 26కి షెడ్యూల్ చేసినట్లుగా నాసా ప్రకటించింది. ఇది చరిత్రలో గొప్ప స్థానమని, 50 ఏళ్ల తర్వాత మేం చంద్రునిపైకి మళ్లీ వెళ్లబోతున్నామని నాసా యాక్టింగ్ డిప్యూటీ అసోసియేట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ లకీషా హాకిన్స్ అన్నారు.

నాసా ఈ మూన్ మిషన్​ను వీలైనంత త్వరగా ప్రారంభించాలనుకుంటుందని ఆయన వెల్లడించారు. అయితే క్రూ మెంబర్స్ భద్రతే తమ ప్రధాన ప్రాధాన్యత అని, అవసరమైతే ప్రయోగ టైమ్​లైన్​ను కూడా పొడిగించవచ్చని స్పష్టం చేశారు. ఈ "ఆర్టెమిస్ 2" మిషన్ నాసా ఆర్టెమిస్ ప్రోగ్రామ్‌లో సిబ్బందితో కూడిన మొదటి ఫ్లైట్ అవుతుంది. ఈ కార్యక్రమం కింద ఇంతకు ముందు సిబ్బందితో కూడిన ఏ మిషన్​నూ ప్రారంభించలేదు. ఇక "ఆర్టెమిస్-2" మిషన్‌లో పాల్గొంటున్న సిబ్బంది, వారి పాత్రకు సంబంధించిన వివరాలు ఇవే:

  • రీడ్ వైజ్‌మన్ (కమాండర్)
  • విక్టర్ గ్లోవర్ (పైలట్)
  • క్రిస్టినా కోచ్ (మిషన్ స్పెషలిస్ట్)
  • జెరెమీ హాన్సెన్, కెనడియన్ వ్యోమగామి (మిషన్ స్పెషలిస్ట్)

