రోదసి నుంచి డేగ కన్ను- స్టన్నింగ్ ఫొటోలు పంపిన 'NISAR'- ఎలా ఉన్నాయో తెలుసా?
భూ పరిశీలన షురూ- 'NISAR' పంపిన రాడార్ చిత్రాలు చూశారా?
Published : September 27, 2025 at 6:12 PM IST
Hyderabad: భారత్, అమెరికా సంయుక్తంగా చేపట్టిన 'NISAR' మిషన్ ప్రణాళిక ప్రకారం పురోగమిస్తోంది. ఇటీవలే దీని అత్యాధునిక L-బ్యాండ్, S-బ్యాండ్ సింథటిక్ అపెర్చర్ రాడార్ (SAR) వ్యవస్థలను యాక్టివేట్ చేయగా ఇప్పుడు ఈ శాటిలైట్ భూ ఉపరితలానికి సంబంధించిన తన తొలి రాడార్ ఇమేజ్లను అంతరిక్షం నుంచి పంపించింది.
భూ పరిశీలన కోసం ప్రత్యేకంగా చేపట్టిన ఈ మిషన్లో భాగంగా జులై 30, 2025న NISAR శాటిలైట్ను అంతరిక్షంలోకి ప్రయోగించారు. నిర్ణీత కక్ష్యలోకి చేరిన ఈ ఉపగ్రహం అక్కడి నుంచి భూమిని నిశితంగా పరిశీలించడం ప్రారంభించింది. ఈ క్రమంలో దీని L-బ్యాండ్ రాడార్ ఆగస్టు 21, 2025న US రాష్ట్రం మైనేలోని మౌంట్ డెసర్ట్ ద్వీపం చిత్రాన్ని సంగ్రహించింది.
ఈ చిత్రంలోని ఆకుపచ్చ రంగు అడవులను సూచిస్తుంది. మెజెంటా కలర్ బేర్ గ్రౌండ్, భవనాల వంటి అసమానతలు ఉన్న లేదా సాధారణ ఉపరితలాలను సూచిస్తుంది. అయితే చిత్రంలోని నలుపు రంగు భూ ఉపరితలంపై నీటిని సూచిస్తుంది. ఇక ద్వీపం ఈశాన్య చివరన ఉన్న మెజెంటా కలర్ ఉన్న ప్రాంతం బార్ హార్బర్ పట్టణం.
అనంతరం ఆగస్టు 23న, NISAR ఈశాన్య ఉత్తర డకోటాలోని అటవీ నదికి ఆనుకుని ఉన్న భూమిని చిత్రీకరించింది. నది ఒడ్డున లేత రంగు చిత్తడి నేలలు, అడవులు ఉన్నాయి. అయితే చిత్రం అంతటా వృత్తాకార, దీర్ఘచతురస్రాకార ప్లాట్లు షేడ్స్లో కనిపిస్తాయి. ఇవి భూమి పచ్చిక బయళ్లు లేదా మొక్కజొన్న లేదా సోయా పంట భూములు కావచ్చునని సూచిస్తున్నాయి. భవిష్యత్తులో వ్యవసాయాన్ని పర్యవేక్షించడానికి NISAR ఉపగ్రహాలను ఉపయోగించవచ్చని ఇది నిరూపిస్తుంది.
👀 First look! The @NASA-@ISRO NISAR satellite sent back its first images, distinguishing between different types of land cover in areas like croplands, forests and wetlands.— NASA Earth (@NASAEarth) September 25, 2025
These are a glimpse of what it will be able to produce when the science phase begins later this year. pic.twitter.com/F2eREdIcjJ
ఇకపోతే NISAR ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి డ్యూయెల్- ఫ్రీక్వెన్సీ రాడార్తో భూమిని పరిశీలించే ఉపగ్రహం. అంటే ఈ శాటిలైట్ డ్యూయెల్ రాడార్ సిస్టమ్ను కలిగి ఉంది. దీనిలో NASA L-బ్యాండ్, ISRO S-బ్యాండ్ కలిసి పనిచేసి సమాచారాన్ని అందిస్తాయి. దీని L-బ్యాండ్ రాడార్ పెద్ద చెట్ల కింద నేల కదలికలను గుర్తించగలదు. అయితే S-బ్యాండ్ చిన్న మొక్కలు, గడ్డి పర్యావరణ వ్యవస్థలను ట్రాక్ చేయడంలో ప్రత్యేకత కలిగి ఉంది. ఈ వ్యవస్థలు శాస్త్రవేత్తలు నేల తేమ, అటవీ పరిస్థితులు, మంచు ప్రాంతాలలో మార్పులు వంటి డేటాను నిశితంగా ట్రాక్ చేయడానికి ఉపయోగపడతాయి. ఈ ఉపగ్రహం ప్రతి 12 రోజులకు ఒకసారి మొత్తం భూమి, మంచు ఉపరితలాన్ని స్కాన్ చేస్తుంది.
ఈ మిషన్ ప్రాముఖ్యత ఏంటి?: ఈ మిషన్ అందించే సమాచారం చంద్రుడు, అంగారక గ్రహం వంటి గ్రహాల భవిష్యత్ అధ్యయనాలకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది. NISAR మిషన్లో అనేక భారతీయ సంస్థలు కీలక పాత్ర పోషించాయి. ప్రయోగం నుంచి శాటిలైట్ బస్, S-బ్యాండ్ రాడార్ వరకు ప్రతిదానికీ ISRO బాధ్యత వహించింది. అదే సమయంలో అమెరికా అంతరిక్ష సంస్థ నాసా L-బ్యాండ్ రాడార్, డేటా సిస్టమ్లు, కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీని అందించింది. ఈ మిషన్ రెండు దేశాల మధ్య భాగస్వామ్య దృష్టి, సాంకేతిక సహకారానికి ఉదాహరణగా నిలుస్తుంది.
ఈ మిషన్ ప్రాథమిక లక్ష్యం ఏంటి?: భూకంపాలు, అగ్నిపర్వత విస్ఫోటనాలు, కొండచరియలు విరిగిపడటం, వరదలు, భూమి కుంగిపోవడం వంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాలను పర్యవేక్షించడంలో, అర్థం చేసుకోవడంలో శాస్త్రవేత్తలకు సహాయం చేయడమే ఈ మిషన్ ప్రధాన లక్ష్యం.