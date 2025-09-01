NASA-ISRO NISAR Update: భారత్, అమెరికా సంయుక్త భూ పరిశోధనా మిషన్ 'NISAR' ప్రణాళిక ప్రకారం పురోగమిస్తోంది. ఈ మేరకు శాటిలైట్ సక్రమంగా పనిచేసున్నట్లు, అన్ని ప్రారంభ తనిఖీలలో ఉత్తీర్ణత సాధించినట్లు పరిశోధనా బృందం వెల్లడించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు శాస్త్రవేత్తలు దీని అత్యాధునిక L-బ్యాండ్, S-బ్యాండ్ సింథటిక్ అపెర్చర్ రాడార్ (SAR) వ్యవస్థలను యాక్టివేట్ చేశారు. ఇవి అంతరిక్షం నుంచి భూ ఉపరితలంపై మంచు, నేలలోని కదలికలను పసిగట్టి హైరిజల్యూషన్ చిత్రాలను పంపించేందుకు సహాయపడతాయి.
ఏంటీ NISAR?: "NISAR" అనేది ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి డ్యూయెల్- ఫ్రీక్వెన్సీ రాడార్తో భూమిని పరిశీలించే ఉపగ్రహం. అంటే ఇది డ్యూయెల్ రాడార్ సిస్టమ్ను కలిగి ఉంది. దీనిలో NASA L-బ్యాండ్, ISRO S-బ్యాండ్ కలిసి పనిచేసి సమాచారాన్ని అందిస్తాయి. వీటినే ఇప్పుడు శాస్త్రవేత్తలు యాక్టివేట్ చేశారు.
ఇకపోతే ఈ "NISAR" ఉపగ్రహాన్ని ఇటీవలే జులై 30,2025న శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ (SDSC SHAR) నుంచి ప్రయోగించారు. కక్ష్యలోకి చేరుకున్న ఈ శాటిలైట్ ఇటీవలే అంటే ఆగస్టు 15న దీని 12-మీటర్ల రాడార్ యాంటెన్నా రిఫ్లెక్టర్ను తగినంతగా మోహరించింది.