NISAR అప్డేట్ వచ్చేసిందోచ్- L-బ్యాండ్, S-బ్యాండ్ SAR వ్యవస్థలు యాక్టివేట్- ఇక భూ పరిశీలన స్టార్ట్​! - NASA ISRO NISAR UPDATE

NASA-ISRO NISAR: భూమి హైరిజల్యూషల్ ఫొటోలు త్వరలోనే అందుబాటులోకి

NASA-ISRO NISAR
NASA-ISRO NISAR (Photo Credit- NASA/JPL-Caltech)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 1, 2025 at 12:15 PM IST

1 Min Read

NASA-ISRO NISAR Update: భారత్, అమెరికా సంయుక్త భూ పరిశోధనా మిషన్ 'NISAR' ప్రణాళిక ప్రకారం పురోగమిస్తోంది. ఈ మేరకు శాటిలైట్ సక్రమంగా పనిచేసున్నట్లు, అన్ని ప్రారంభ తనిఖీలలో ఉత్తీర్ణత సాధించినట్లు పరిశోధనా బృందం వెల్లడించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు శాస్త్రవేత్తలు దీని అత్యాధునిక L-బ్యాండ్, S-బ్యాండ్ సింథటిక్ అపెర్చర్ రాడార్ (SAR) వ్యవస్థలను యాక్టివేట్ చేశారు. ఇవి అంతరిక్షం నుంచి భూ ఉపరితలంపై మంచు, నేలలోని కదలికలను పసిగట్టి హైరిజల్యూషన్ చిత్రాలను పంపించేందుకు సహాయపడతాయి.

ఏంటీ NISAR?: "NISAR" అనేది ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి డ్యూయెల్- ఫ్రీక్వెన్సీ రాడార్​తో భూమిని పరిశీలించే ఉపగ్రహం. అంటే ఇది డ్యూయెల్ రాడార్ సిస్టమ్​ను కలిగి ఉంది. దీనిలో NASA L-బ్యాండ్, ISRO S-బ్యాండ్ కలిసి పనిచేసి సమాచారాన్ని అందిస్తాయి. వీటినే ఇప్పుడు శాస్త్రవేత్తలు యాక్టివేట్ చేశారు.

ఇకపోతే ఈ "NISAR" ఉపగ్రహాన్ని ఇటీవలే జులై 30,2025న శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ (SDSC SHAR) నుంచి ప్రయోగించారు. కక్ష్యలోకి చేరుకున్న ఈ శాటిలైట్ ఇటీవలే అంటే ఆగస్టు 15న దీని 12-మీటర్ల రాడార్ యాంటెన్నా రిఫ్లెక్టర్‌ను తగినంతగా మోహరించింది.

