సోషల్ మీడియాని షేక్ చేస్తున్న 'నానో బనానా'- చిటికెలో 3D ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసుకోండిలా!

'నానో బనానా' ట్రెండ్‌లో మీరూ చేరాలా?- ఈ సింపుల్ స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వండి!

Google Nano Banana AI Image Creation
Google Nano Banana AI Image Creation (Photo Credit- Google Gemini)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 10, 2025 at 2:57 PM IST

3 Min Read
Nano Banana Trend: AI టెక్నాలజీ కొత్త పుంతలు తొక్కుతోంది. ఎప్పటికప్పుడు కొత్త కొత్త ఏఐ టూల్స్ పుట్టుకొస్తున్నాయి. అటువంటి వాటిలో "నానో బనానా" ఒకటి. ఈ ఫొటో ఎడిటింగ్ టూల్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది. నెట్టింట ఎక్కడ చూసినా ఈ టూల్​ సహాయంతో క్రియేట్ చేసిన ఇమేజ్​లే దర్శనమిస్తున్నాయి. ఆ వివరాలు మీకోసం..

ట్రెండ్ సెట్​ చేసిన నానో బనానా!: నానో బనానా అనేది ఒక ఫొటో ఎడిటింగ్ టూల్. ఇది జెమినీ యాప్​లో ఫొటో ఎడిటింగ్ టూల్ అప్డేటెడ్ వెర్షన్. అయితే 'నానో బనానా' అనేది ఈ కొత్త టూల్​ పేరు కాదు. ఇది జస్ట్ కోడ్ నేమ్ మాత్రమే. దీన్ని ఇటీవలే గూగుల్ రివీల్ చేసిన "జెమిని 2.5 ఫ్లాష్ ఇమేజ్ మోడల్" ఆధారంగా రూపొందించారు.

ఇది ఫొటో ఎడిటింగ్, ఇమేజ్ జనరేషన్‌లో విప్లవాత్మక మార్పులను తీసుకువచ్చే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. దీని సహాయంతో ఫొటోలను మనకు నచ్చినట్లుగా కేవలం ఒకటి లేదా రెండు సెకన్లలోనే ఎడిటింగ్​ను చేయొచ్చు. ఉదాహరణకు దీనిలో మీరు ఒక వ్యక్తి ఫొటోను అప్‌లోడ్ చేసి '3D ఇమేజ్' అనే ప్రాంప్ట్ ఇస్తే చాలు.. వెంటనే అది ఆకర్షణీయమైన ఫొటోలను క్రియేట్ చేసి అందిస్తుంది. దీంతో ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా "Gemini 2.5 Flash Image Tool" ట్రెండ్ అవుతోంది.

200 మిలియన్ల చిత్రాల ఎడిటింగ్: అసోం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిస్వా శర్మ పోస్ట్‌తో ఈ ట్రెండ్ ఊపందుకుంది. ఆయన తన 3D ఇమేజ్​ను ప్రముఖ సోషల్ మీడియా ప్లాట్​ఫారమ్ "X" (గతంలో ట్విట్టర్)లో షేర్ చేయడం ద్వారా యువతరంతో కనెక్ట్ అవ్వడానికి ప్రయత్నించారు. ఆ తర్వాత ఈ ట్రెండ్ బాలీవుడ్‌లో కూడా పాపులర్ అయింది. ఇమ్రాన్ హష్మి అభిమానులు 'OMI' 3D వెర్షన్‌ను సృష్టించడం ద్వారా ఈ ట్రెండ్‌లో చేరారు.

సెలబ్రిటీలు మాత్రమే కాదు.. సామాన్యులు కూడా తమతో పాటు తమ పెంపుడు కుక్కలనూ సూపర్ హీరోలుగా చిత్రీకరించుకున్న ఫొటోలను షేర్ చేస్తున్నారు. ఇన్​స్టాగ్రామ్, టిక్​టాక్​, Xలో వేలాది కొలది ఇవే పోస్ట్​లు దర్శనమిస్తున్నాయి. ఈ టూల్​ను ప్రారంభించిన వారానికే కొత్తగా 10 మిలియన్ల వినియోగదారులు "Google Gemini" యాప్‌ను ఉపయోగించారు. 200 మిలియన్ల చిత్రాలను ఎడిటింగ్ చేశారు.

నానో బనానా టూల్ ఇమేజ్: ఈ ట్రెండ్ విజయానికి రహస్యం దీని క్రియేటివిటీతో పాటు క్విక్ ఎడిటింగ్ సామర్థ్యం. గతంలో 3D మోడలింగ్‌కు ఖరీదైన సాఫ్ట్‌వేర్, నైపుణ్యం అవసరమ్యేది. కానీ ఇప్పుడు కేవలం ఓ సింగిల్ ఫొటో, ప్రాంప్ట్ సరిపోతోంది. మరో ప్రత్యేకత ఏంటంటే నానో బనానా టూల్ క్రియేట్ చేసిన ఇమేజ్​లకు సింథిడ్ వాటర్‌మార్క్‌ను జోడిస్తుంది. ఇది AI-జనరేటెడ్ కంటెంట్‌ను గుర్తించడంలో, దుర్వినియోగాన్ని నిరోధించడంలో సహాయపడుతుంది.

3D ఫొటోను ఎలా సృష్టించాలి?:

Google Nano Banana AI Image Creation (Photo Credit- Google Gemini)

ఈ వైరల్ ట్రెండ్‌లో మీరూ చేరాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ కింది దశలను అనుసరించండి.

  • ఇందుకోసం మొదట "Google AI Studio" వెబ్​సైట్​ను సందర్శించండి.
  • అందులో 'Try Nano Banana' ఆప్షన్​ మీకు కన్పిస్తుంది. దానిపై క్లిక్ చేయండి.
Google Nano Banana AI Image Creation (Photo Credit- Google Gemini)
  • ఇప్పుడు కస్టమ్ ఇమేజ్​ను క్రియేట్ చేసేందుకు మీకు '+' బటన్ కన్పిస్తుంది. దానిపై క్లిక్ చేసి ఫొటోను అప్​లోడ్ చేసి ప్రాంప్ట్​ను ఇవ్వండి.
  • వెంటనే మీ ప్రాంప్ట్​ ఆధారంగా 3D ఇమేజ్ క్రియేట్ అవుతుంది.
  • ఇప్పుడు మీరు దాన్ని డౌన్‌లోడ్ చేసుకుని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసుకోవచ్చు.

ఈ టూల్ ఉచితం అయినప్పటికీ కొన్ని ప్రీమియం ఫీచర్‌లకు సబ్‌స్క్రిప్షన్ అవసరం కావచ్చు. ఈ ట్రెండ్ AI సృజనాత్మకతను మరో మెట్టుకు తీసుకువెళ్లిందని చెప్పొచ్చు. ఈ క్రమంలో భవిష్యత్తులో ఇటువంటి మరిన్ని కొత్త ఫీచర్‌లు ఎంట్రీ ఇవ్వొచ్చు.

