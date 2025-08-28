Nano Banana: గూగుల్ సీఈవో సుందర్ పిచాయ్ సోషల్ మీడియాలో చేసిన ఓ పోస్ట్ టెక్ ఔత్సాహికులకు ఆసక్తిని రేకెత్తించింది. ఆయన తన "X" అకౌంట్లో మూడు అరటిపండు ఎమోజీలను పోస్ట్ చేశారు. అనేక ఊహాగానాలకు దారితీసిన ఈ పోస్ట్ ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. ఇది గూగుల్ కొత్త ఏఐ టూల్కు సంకేతమంటూ పుకార్లు షికార్లు చేశాయి.
అయితే అనుకున్నట్లుగానే గూగుల్ తన జెమిని యాప్లో కొత్త ఎడిటింగ్ టూల్ను ప్రారంభించింది. ఇది ఫొటో ఎడిటింగ్ టూల్. దీనిని గూగుల్ డీప్మైండ్ సృష్టించింది. ప్రారంభ ప్రివ్యూలోనే యూజర్లు దీన్ని బాగా ఇష్టపడుతున్నారని, ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ ఇమేజ్ ఎడిటింగ్ టూల్ ఇది అని కంపెనీ అభివర్ణిస్తోంది.
🍌🍌🍌— Sundar Pichai (@sundarpichai) August 26, 2025
ఇది ఫొటో ఎడిటింగ్, ఇమేజ్ జనరేషన్లో విప్లవాత్మక మార్పులను తీసుకువచ్చే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. మరోవైపు జెమిని ఇమేజ్ జనరేషన్లో ఇప్పుడు 'నానో బనానా' అప్డేట్ వచ్చిందని గూగుల్ డీప్మైండ్ ప్రకటించింది. దీని సహాయంతో ఫొటో రియలిస్టిక్ మాస్టర్పీస్ల నుంచి ఫాంటసీ ప్రపంచాల వరకు దృశ్యాలను సృష్టించగలమని గూగుల్ పేర్కొంది.
Our image editing model is now rolling out in @Geminiapp - and yes, it’s 🍌🍌. Top of @lmarena’s image edit leaderboard, it’s especially good at maintaining likeness across different contexts. Check out a few of my dog Jeffree in honor of International Dog Day - though don’t let… pic.twitter.com/8Y45DawZBc— Sundar Pichai (@sundarpichai) August 26, 2025
ఏంటి 'నానో బనానా'?: గూగుల్ ఒక కొత్త జనరేటివ్ ఇమేజ్ టూల్ను విడుదల చేసింది. ఇది జెమినీ యాప్లో ఫొటో ఎడిటింగ్ టూల్ అప్డేటెడ్ వెర్షన్. అయితే 'నానో బనానా' అనేది ఈ కొత్త టూల్ పేరు కాదు. ఇది జస్ట్ కోడ్ నేమ్ మాత్రమే. దీన్ని ఇటీవలే గూగుల్ రివీల్ చేసిన "జెమిని 2.5 ఫ్లాష్ ఇమేజ్ మోడల్" ఆధారంగా రూపొందించారు.
దీని ప్రత్యేకత టెక్స్ట్ ద్వారా మీ ఫొటోలకు మార్పులు చేయడం. దీనితో మీరు ఫేషియల్ డిటెయిల్స్, లైటింగ్, స్టైల్ను కోల్పోకుండానే ఫొటోకు మార్పులు చేయొచ్చు. అది కూడా కేవలం ఒకటి లేదా రెండు సెకన్లలోనే ఎడిటింగ్ను పూర్తి చేయవచ్చు. ఈ టూల్ కొత్త ఫొటోను సృష్టించడం, మీ ఫొటో బ్యాక్గ్రౌండ్ను మార్చడం, కొన్ని వస్తువులను జోడించడం వంటి మార్పులను సులభతరం చేస్తుంది. అదనంగా జెమిని యాప్లోని ఈ అప్డేటెడ్ ఫొటో ఎడిటింగ్ టూల్ సహాయంతో మీరు మీ ఫొటోలోని హెయిర్స్టైల్ను కూడా మార్చుకోవచ్చు. అంతేకాదండోయ్ కావాలంటే మీ పెంపుడు జంతువు ఫొటోలకు దుస్తులు కూడా యాడ్ చేయొచ్చు.
నానో బనానాను ఉపయోగించడం ఎలా?: "నానో బనానా"ను ఉపయోగించాలంటే వినియోగదారులు ఎడిట్ చేయాలనుకుంటున్న ఫొటోను జెమిని యాప్కి అప్లోడ్ చేయాలి. తర్వాత మీరు ఫొటోకు ఏ మార్పులు చేయాలనుకుంటున్నారో ప్రాంప్ట్ అందించాలి. మీరు అందించిన ప్రాంప్ట్ ఆధారంగా నానో బనానా మీ ఫొటోను ఎడిట్ చేస్తుంది. కానీ అది ఫేస్, అసలు వస్తువులను అలాగే ఉంచుతుంది. అంటే "నానో బనానా"తో మీరు మీ ఫొటోకు కొత్త దుస్తులు లేదా ఓల్డ్-ఫ్యాషన్ లుక్ను జోడించవచ్చు. ఉదాహరణకు మీరు సూపర్ హీరో దుస్తులలో కనిపించాలనుకుంటే ఈ టూల్ ఫొటోల ద్వారా మిమ్మల్ని అలా మార్చగలదు.
ఫొటో మెర్జ్: ఈ టూల్ మల్టిపుల్ ఫొటోలను మెర్జ్ చేయగలదు. మీరు, మీ పెంపుడు జంతువు ఫొటోను ఒకే ఫ్రేమ్లో చూడాలనుకుంటే ఈ టూల్ మీకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అంటే మీరు ఈ టూల్ ద్వారా రెండు వేర్వేరు ఫొటోలను మెర్జ్ చేసి పూర్తిగా రియలిస్టిక్గా కనిపించే ఓ ఫొటోను క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు.
దీని పైలట్ టెస్ట్ను LMArenaలో Battle Mode, Nanobanana.ai, Flux AI, Bylo.ai, Dzine వంటి థర్డ్-పార్టీ ప్లాట్ఫారమ్లతో నిర్వహించారు. ఈ టూల్ LMArenaలోని ఇతర AI మోడళ్లకు గట్టి పోటీని కనబరిచింది. ఎర్లీ యూజర్లు దీని ఫొటోరియలిస్టిక్ అవుట్పుట్, సీన్ రీకన్స్ట్రక్షన్, క్యారెక్టర్ రీకన్స్ట్రక్షన్ సామర్థ్యాలను ప్రశంసించారు.