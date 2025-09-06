ETV Bharat / technology

స్మార్ట్​ఫోన్ లవర్స్​కు గుడ్​న్యూస్- మోటరోలా నుంచి 3 కొత్త ఫోన్​లు- ఎలా ఉన్నాయంటే?

ఒకటి కాదు.. రెండు కాదు.. మూడు కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్​లు- IFA 2025లో విడుదల చేసిన మోటరోలా

Motorola Edge 60 Neo, Moto G06 and Moto G06 Power Smartphones
Motorola Edge 60 Neo, Moto G06 and Moto G06 Power Smartphones (Photo Credit- Motorola)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 6, 2025 at 2:42 PM IST

3 Min Read

Motorola IFA 2025: మోటరోలా తన కొత్త "ఎడ్జ్ 60 నియో", "మోటో G06", "మోటో G06 పవర్‌" స్మార్ట్‌ఫోన్‌లను లెనోవా ఇన్నోవేషన్ వరల్డ్‌లో జరిగిన IFA 2025లో విడుదల చేసింది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు అత్యాధునిక సాంకేతికత, శక్తివంతమైన ఫీచర్లు, ఆకర్షణీయమైన డిజైన్​ను కలిగి ఉన్నాయి.

వీటిలో "మోటరోలా ఎడ్జ్ 60 నియో" ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా, మోటో AI ఫీచర్లు, MIL-STD-810H సర్టిఫికేషన్‌ను కలిగి ఉండగా, "మోటో G06 పవర్" అతిపెద్ద 7,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. "మోటరోలా G06", "G06 పవర్" AI-ఆధారిత 50-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా, గూగుల్ జెమిని సపోర్ట్​ను కలిగి ఉన్నాయి. అయితే కంపెనీ ఇంకా వీటి ధర, అవైలబిలిటీ గురించి సమాచారం అందించలేదు.

మోటరోలా ఎడ్జ్ 60 నియో:

  • డిస్​ప్లే: మోటరోలా ఎడ్జ్ 60 నియోలో 6.36-అంగుళాల 1.5K పోల్డ్ LTPO డిస్‌ప్లే ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 3,000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్​ను అందిస్తుంది. దీని డిస్​ప్లే కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ప్రొటెక్షన్​తో వస్తుంది.
  • ప్రాసెసర్: ఈ ఫోన్​లో ప్రాసెసర్ కోసం కంపెనీ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 చిప్‌సెట్​ను అందించింది. ఇది 12GB LPDDR4X RAM, 512GB స్టోరేజ్‌తో వస్తుంది.
  • బ్యాటరీ: ఇందులో 5,200mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 68W టర్బో ఛార్జింగ్, 15W వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్​కు సపోర్ట్​ చేస్తుంది.
  • కెమెరా సెటప్: దీని కెమెరా సెటప్‌లో 50-మెగాపిక్సెల్ సోనీ లైటియా 700C ప్రైమరీ సెన్సార్, 13-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్ (120-డిగ్రీల FoV, మాక్రో సపోర్ట్‌తో), 10-మెగాపిక్సెల్ టెలిఫొటో లెన్స్ (3x జూమ్) ఉన్నాయి. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం ఫోన్ ముందు భాగంలో 32-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంది. ఇది 4K వీడియో రికార్డింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది.
  • ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15-ఆధారిత హలో UIపై నడుస్తుంది.
  • రెసిస్టెన్సీ: ఇది డస్ట్, వాటర్​ రెసిస్టెన్సీ కోసం IP68/IP69 రేటింగ్​ను కలిగి ఉంది.
  • కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: దీని కనెక్టివిటీ ఆప్షన్​లలో 5G, Wi-Fi 6, బ్లూటూత్ 5.4, GPS, USB టైప్-C ఉన్నాయి.
  • ఇతర ఫీచర్లు: ఇందులో డాల్బీ అట్మాస్ స్టీరియో స్పీకర్లు, ఇన్-డిస్​ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ఉన్నాయి.

కలర్ ఆప్షన్​లు:ఫోన్ మార్కెట్​లో మూడు కలర్ ఆప్షన్​లలో లభిస్తుంది.

  • ఫ్రాస్ట్‌బైట్
  • గ్రిసైల్
  • పోయిన్సియానా

బరువు: ఈ ఫోన్ 174.5 గ్రాముల బరువుతో వస్తుంది.

Moto G06, Moto G06 పవర్:

  • డిస్​ప్లే: ఈ "మోటో G06" సిరీస్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 600 nits బ్రైట్‌నెస్‌తో 6.88-అంగుళాల HD+ LCD డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. దీనికి కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 3 రక్షణ ఉంది.
  • ప్రాసెసర్: ఈ రెండు ఫోన్​లు మీడియాటెక్ హీలియో G81-ఎక్స్​ట్రీమ్ SoC ద్వారా శక్తిని పొందుతాయి. ఇది 8GB LPDDR4X RAM, 256GB స్టోరేజ్​తో వస్తుంది. అయితే దీన్ని మైక్రో SD కార్డ్ ద్వారా 1TB వరకు విస్తరించవచ్చు.
  • కెమెరా సెటప్: వీటిలో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ రియర్ కెమెరా, 8-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా ఉన్నాయి. రెండూ 4K వీడియో రికార్డింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తాయి.
  • ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ రెండు కొత్త మోటరోలా ఫోన్‌లు Android 15-ఆధారిత Hello UIపై నడుస్తాయి.
  • బ్యాటరీ: "మోటో G06"లో 5,200mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఇది 10W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్​కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. అదే సమయంలో "మోటో G06 పవర్" 18W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌తో 7,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది.
  • కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: వీటి కనెక్టివిటీ ఫీచర్లలో 4G VoLTE, Wi-Fi, బ్లూటూత్ 6.0, GPS, USB టైప్-C, NFC (కొన్ని ప్రాంతాలలో) ఉన్నాయి.
  • ఇతర ఫీచర్లు: ఈ రెండు ఫోన్​లలో డాల్బీ అట్మాస్ స్టీరియో స్పీకర్లు, 3.5mm హెడ్‌ఫోన్ జాక్, సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ఉన్నాయి.
  • కలర్ ఆప్షన్స్: "మోటో G06" అరబెస్క్, టేప్‌స్ట్రీ, టెండ్రిల్ అనే మూడు రంగులలో లభిస్తుంది. అయితే "మోటో G06 పవర్" లారెల్ ఓక్, టేప్‌స్ట్రీ రంగులలో వస్తుంది.

