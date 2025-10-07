కిర్రాక్ ఫీచర్లతో 'మోటో G06 పవర్'!- కేవలం రూ. 7,499లకే!!
7,000mAh బ్యాటరీ, 50MP కెమెరా సెటప్తో మోటరోలా కొత్త ఫోన్- వివరాలు ఇవే!
Published : October 7, 2025 at 3:47 PM IST
Hyderabad: మోటరోలా భారతదేశంలో కొత్త ఫోన్ను విడుదల చేసింది. రూ. 8,000 కంటే తక్కువ ధరకే ఇది 7,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఇది 50MP కెమెరా సెటప్, మీడియాటెక్ హెలియో G81 ఎక్స్ట్రీమ్ SoC, 6.88-అంగుళాల స్క్రీన్తో పాటు ఇతర కీలక స్పెసిఫికేషన్లు, ఫీచర్లను కూడా కలిగి ఉంది. ఈ మోటరోలా ఫోన్కు సంబంధించిన వివరాలు మీకోసం.
మోటో G06 పవర్ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
Experience elegance in every shade with the new moto g06 POWER. With its premium vegan leather design, massive 6.88" hd+ display, 50mp quad-pixel camera, and a 7000mah battery that lasts up to 3 days — it’s power and style in your pocket. launching 7th oct on flipkart. pic.twitter.com/93ByGTpApX— Motorola India (@motorolaindia) October 6, 2025
డిస్ప్లే: ఈ ఫోన్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.88-అంగుళాల HD+ (720×1,640 పిక్సెల్లు) స్క్రీన్ను కలిగి ఉంది. ఇది 395ppi పిక్సెల్ డెన్సిటీ, 600 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ను అందిస్తుంది. దీని డిస్ప్లే కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 3 ప్రొటెక్షన్తో వస్తుంది. ఈ ఫోన్ ప్లాస్టిక్ ఫ్రేమ్, వీగన్ లెదర్ బ్యాక్ ప్యానెల్తో వస్తుంది.
ప్రాసెసర్: ఇది మీడియాటెక్ హీలియో G81 ఎక్స్ట్రీమ్ SoC ప్రాసెసర్ ద్వారా పనిచేస్తుంది. ఇది 4GB LPDDR4x RAM, 64GB స్టోరేజ్తో వస్తుంది. ఈ ఫోన్ స్టోరేజ్ను మైక్రో SD కార్డ్ ద్వారా 1TB వరకు పెంచొచ్చు. అదే సమయంలో RAM బూస్ట్ ఫీచర్తో RAMను 12GB వరకు విస్తరించవచ్చు.
బ్యాటరీ: ఇందులో 7000mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 18W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ ఫోన్ను ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 65 గంటల వరకు ఉంటుందని కంపెనీ పేర్కొంది.
కెమెరా సెటప్: ఫోన్ వెనుక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. f/1.8 ఎపర్చర్తో 50MP మెయన్ కెమెరా ఉంటుంది. రెండవ కెమెరా లెన్స్లో యాంబియంట్ లైట్ సెన్సార్ అమర్చారు. సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ల కోసం ఫోన్ ముందు భాగంలో 8MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంటుంది.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా OSపై నడుస్తుంది. కంపెనీ దీనికి రెండు సంవత్సరాల పాటు భద్రతా నవీకరణలను అందిస్తామని హామీ ఇచ్చింది. కానీ ఈ ఫోన్కు ఎటువంటి OS అప్గ్రేడ్లు అందవని గుర్తుంచుకోవాలి.
బరువు, ఇతర ఫీచర్లు: దీని బరువు 220 గ్రాములు. ఇది స్టీరియో స్పీకర్లు, డాల్బీ ఆటమ్స్ మద్దతును కూడా కలిగి ఉంది. ఇది అద్భుతమైన సౌండ్ క్వాలిటీని నిర్ధారిస్తుంది.
|Features
|Details
|Display
|120Hz | 6.88-inch HD+ LCD panel
|Processor
|MediaTek Helio G81 Extreme
|RAM
|4GB | Expandable up to 12GB via virtual RAM
|Storage
|64GB | Expandable up to 1TB via microSD card
|Rear camera
|50MP
|Front camera
|8MP
|Battery
|7,000mAh
|Charging capacity
|18W
|Operating system (OS)
|HelloUI based on Android 15
|Security updates
|2 years
మోటో G06 పవర్ ధర: కంపెనీ ఈ ఫోన్ను ఒకే ఒక వేరియంట్లో విడుదల చేసింది. దీని ధర రూ. 7,499. ఈ ధరలో 4GB RAM, 64GB స్టోరేజ్ లభిస్తుంది.
|RAM + Storage
|Price
|Colour Options
|4GB + 64GB
|Rs 7,499
|Pantone Laurel Oak |Pantone Tendril |Pantone Tapestry
కలర్ ఆప్షన్స్: కంపెనీ ఈ ఫోన్ను మూడు కలర్ ఆప్షన్స్లో ప్రవేశపెట్టింది.
- పాంటోన్ లారెల్ ఓక్
- పాంటోన్ టెండ్రిల్
- పాంటోన్ టేప్స్ట్రీ
సేల్ వివరాలు: ఈ ఫోన్ సేల్స్ అక్టోబర్ 11న ప్రారంభమవుతాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు మోటరోలా ఇండియా వెబ్సైట్, ఫ్లిప్కార్ట్, ప్రముఖ రిటైల్ దుకాణాల ద్వారా దీన్ని కొనుగోలు చేయొచ్చు.