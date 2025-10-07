కిర్రాక్ ఫీచర్లతో 'మోటో G06 పవర్'!- కేవలం రూ. 7,499లకే!!

ETV Bharat / technology

Hyderabad: మోటరోలా భారతదేశంలో కొత్త ఫోన్‌ను విడుదల చేసింది. రూ. 8,000 కంటే తక్కువ ధరకే ఇది 7,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఇది 50MP కెమెరా సెటప్, మీడియాటెక్ హెలియో G81 ఎక్స్‌ట్రీమ్ SoC, 6.88-అంగుళాల స్క్రీన్‌తో పాటు ఇతర కీలక స్పెసిఫికేషన్‌లు, ఫీచర్‌లను కూడా కలిగి ఉంది. ఈ మోటరోలా ఫోన్​కు సంబంధించిన వివరాలు మీకోసం.

మోటో G06 పవర్ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్‌లు:

డిస్​ప్లే: ఈ ఫోన్ 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో 6.88-అంగుళాల HD+ (720×1,640 పిక్సెల్‌లు) స్క్రీన్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది 395ppi పిక్సెల్ డెన్సిటీ, 600 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్​నెస్​ను అందిస్తుంది. దీని డిస్​ప్లే కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 3 ప్రొటెక్షన్​తో వస్తుంది. ఈ ఫోన్ ప్లాస్టిక్ ఫ్రేమ్, వీగన్ లెదర్ బ్యాక్ ప్యానెల్‌తో వస్తుంది.

ప్రాసెసర్: ఇది మీడియాటెక్ హీలియో G81 ఎక్స్​ట్రీమ్ SoC ప్రాసెసర్ ద్వారా పనిచేస్తుంది. ఇది 4GB LPDDR4x RAM, 64GB స్టోరేజ్​తో వస్తుంది. ఈ ఫోన్ స్టోరేజ్​ను మైక్రో SD కార్డ్ ద్వారా 1TB వరకు పెంచొచ్చు. అదే సమయంలో RAM బూస్ట్ ఫీచర్‌తో RAMను 12GB వరకు విస్తరించవచ్చు.

బ్యాటరీ: ఇందులో 7000mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 18W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్​కు సపోర్ట్‌ చేస్తుంది. ఈ ఫోన్​ను ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 65 గంటల వరకు ఉంటుందని కంపెనీ పేర్కొంది.

కెమెరా సెటప్: ఫోన్ వెనుక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. f/1.8 ఎపర్చర్‌తో 50MP మెయన్ కెమెరా ఉంటుంది. రెండవ కెమెరా లెన్స్‌లో యాంబియంట్ లైట్ సెన్సార్ అమర్చారు. సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం ఫోన్ ముందు భాగంలో 8MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంటుంది.

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా OSపై నడుస్తుంది. కంపెనీ దీనికి రెండు సంవత్సరాల పాటు భద్రతా నవీకరణలను అందిస్తామని హామీ ఇచ్చింది. కానీ ఈ ఫోన్‌కు ఎటువంటి OS ​​అప్‌గ్రేడ్‌లు అందవని గుర్తుంచుకోవాలి.

బరువు, ఇతర ఫీచర్లు: దీని బరువు 220 గ్రాములు. ఇది స్టీరియో స్పీకర్లు, డాల్బీ ఆటమ్స్ మద్దతును కూడా కలిగి ఉంది. ఇది అద్భుతమైన సౌండ్​ క్వాలిటీని నిర్ధారిస్తుంది.

FeaturesDetails
Display120Hz | 6.88-inch HD+ LCD panel
ProcessorMediaTek Helio G81 Extreme
RAM4GB | Expandable up to 12GB via virtual RAM
Storage64GB | Expandable up to 1TB via microSD card
Rear camera50MP
Front camera8MP
Battery7,000mAh
Charging capacity18W
Operating system (OS)HelloUI based on Android 15
Security updates2 years

మోటో G06 పవర్ ధర: కంపెనీ ఈ ఫోన్‌ను ఒకే ఒక వేరియంట్‌లో విడుదల చేసింది. దీని ధర రూ. 7,499. ఈ ధరలో 4GB RAM, 64GB స్టోరేజ్ లభిస్తుంది.

RAM + StoragePriceColour Options
4GB + 64GBRs 7,499Pantone Laurel Oak |Pantone Tendril |Pantone Tapestry

కలర్ ఆప్షన్స్: కంపెనీ ఈ ఫోన్​ను మూడు కలర్ ఆప్షన్స్​లో ప్రవేశపెట్టింది.

  • పాంటోన్ లారెల్ ఓక్
  • పాంటోన్ టెండ్రిల్
  • పాంటోన్ టేప్‌స్ట్రీ

సేల్ వివరాలు: ఈ ఫోన్ సేల్స్ అక్టోబర్ 11న ప్రారంభమవుతాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు మోటరోలా ఇండియా వెబ్‌సైట్, ఫ్లిప్‌కార్ట్, ప్రముఖ రిటైల్ దుకాణాల ద్వారా దీన్ని కొనుగోలు చేయొచ్చు.

200MP బ్యాక్, 50MP సెల్ఫీ కెమెరాలతో వివో కొత్త ఫోన్- ధర ఎంతో తెలుసా?

మరో 4-6 నెలల్లో పెట్రోల్ కార్ల ధరలకే ఈవీ వాహనాలు: గడ్కరీ

కొత్త మహింద్రా బొలెరో నియో లాంఛ్- ధర ఎంతంటే?

