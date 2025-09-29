మోంట్రా ఎలక్ట్రిక్ నుంచి 55 టన్నుల సామర్థ్యం గల ట్రక్- ధర ఎంతంటే?
"మోంట్రా రైనో 5538 EV 4x2 TT" లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!
Published : September 29, 2025 at 8:27 PM IST
Hyderabad: ఎలక్ట్రిక్ కమర్షియల్ వాహన తయారీ సంస్థ మోంట్రా ఎలక్ట్రిక్ హర్యానాలోని మానేసర్ ప్లాంట్లో 55 టన్నుల ఎలక్ట్రిక్ ట్రక్ అయిన "మోంట్రా రైనో 5538 EV 4x2 TT"ని ప్రారంభించింది. కంపెనీ పూర్తిగా మహిళల పర్యవేక్షణలో ఉండే ఆటోమేటెడ్ బ్యాటరీ ప్లాంట్ను కూడా ప్రారంభించింది. ఆటోమేటెడ్ గైడెడ్ గైడెడ్ వెహికల్స్ (AGVలు)తో అనుసంధానించిన కొత్త కన్వేయర్ లైన్ను కూడా ప్రారంభించారు.
ఈ కొత్త "మోంట్రా రైనో 5538 EV 4x2 TT" ఫిక్స్డ్-బ్యాటరీ వేరియంట్ ధర రూ. 1.15 కోట్లు (ఎక్స్-ఫ్యాక్టరీ). ఈ ట్రక్ 10 సంవత్సరాల లేదా 900,000 km AMC ఒప్పందం, 95 శాతం అప్టైమ్ అష్యూరెన్స్, టెలిమాటిక్స్ ట్రాకింగ్, ఫ్లీట్ ఆపరేటర్ల కోసం కస్టమైజ్డ్ ఫైనాన్స్ సొల్యూషన్లతో వస్తుంది.
ఈ సందర్భంగా మోంట్రా ఎలక్ట్రిక్ (TI క్లీన్ మొబిలిటీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్) ఛైర్మన్ అరుణ్ మురుగప్పన్ మాట్లాడుతూ.. "వివిధ విభాగాలలో హెవీ-డ్యూటీ ట్రక్కుల కోసం బ్యాటరీ స్వాపింగ్, కస్టమ్-బిల్ట్ ప్లాట్ఫారమ్ల వంటి ఆవిష్కరణలతో ఫ్లీట్ ఆపరేటర్లకు క్లీన్ మొబిలిటీని సజావుగా, నమ్మదగినదిగా, ఆర్థికంగా లాభదాయకంగా మార్చడమే కంపెనీ లక్ష్యం" అని అన్నారు.
మరోవైపు మోంట్రా ఎలక్ట్రిక్ (TI క్లీన్ మొబిలిటీ) మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ జలజ్ గుప్తా కూడా దీనిపై మాట్లాడారు. "బ్యాటరీ స్వాపింగ్ టెక్నాలజీని ప్రవేశపెట్టడం అనేది ప్రపంచ స్థిరమైన చలనశీలత పటంలో భారతదేశాన్ని దృఢంగా స్థాపించడానికి మోంట్రా ఎలక్ట్రిక్ ప్రయాణంలో ఒక భారీ మైలురాయిని సూచిస్తుంది" అని పేర్కొన్నారు.
మోంట్రా రైనో 5538 EV 4x2 TT స్పెసిఫికేషన్లు: ఈ కొత్త "మోంట్రా రైనో 5538 EV 4x2 TT" 282 kWh LFP బ్యాటరీతో 375 bhp, 2000 Nm టార్క్ ఉత్పత్తి చేసే ఎలక్ట్రిక్ మోటారుతో పనిచేస్తుంది. నార్మల్ టెస్ట్ కండీషన్స్లో ఇది సింగిల్ ఛార్జ్పై దాదాపు 198km రేంజ్ను అందిస్తుంది. ఇది 6-స్పీడ్ ఆటోమేటెడ్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్ (AMT), వివిధ రకాల ట్రైలర్లకు అనుకూలంగా ఉండే హెవీ-డ్యూటీ ఛాసిస్ను ఉపయోగిస్తుంది. ఇది మొత్తం 55 టన్నుల లోడ్ను లాగగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది.
మోంట్రా రైనో 5538 EV 4x2 TT వేరియంట్స్: కంపెనీ ఈ ఎలక్ట్రిక్ ట్రక్కును రెండు వేరియంట్లలో విడుదల చేసింది:
- ఫిక్స్డ్-బ్యాటరీ
- బ్యాటరీ-స్వాప్-కేపబుల్.
వీటిలో బ్యాటరీ-స్వాప్-కేపబుల్ వేరియంట్ 6 నిమిషాల్లో లో-బ్యాటరీ భర్తీని అనుమతిస్తుంది. ఇది సంప్రదాయ ఫాస్ట్-ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీతో పోలిస్తే ఒక గంట కంటే చాలా తక్కువ. స్వాప్ స్టేషన్ను రోజుకు 160 కంటే ఎక్కువ స్వాప్లను నిర్వహించడానికి రూపొందించారనేది గమనించదగ్గ విషయం.
ఇది ట్రైలర్లతో ట్రక్కులను హ్యాండిల్ చేయగల డ్రైవ్-త్రూ కాన్ఫిగరేషన్ను కూడా కలిగి ఉంది. కంపెనీ కొత్తగా నిర్మించిన బ్యాటరీ ప్లాంట్ పూర్తిగా ఆటోమేటెడ్. మహిళల నేతృత్వంలోని బృందం దీనిని పర్యవేక్షిస్తుంది. AGV-ఎనేబుల్డ్ కన్వేయర్ లైన్తో ఈ సౌకర్యం మోంట్రా ఎలక్ట్రిక్ మీడియం, హెవీ కమర్షియల్ వెహికల్ శ్రేణి ఉత్పత్తి సామర్థ్యం, విశ్వసనీయతను పెంచడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.