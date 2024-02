Mobile In Water What To Do : ప్రస్తుత రోజుల్లో మొబైల్​ ఫోన్​ లేనిదే బయటకు వెళ్లలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. అది మన వెంట లేకపోతే ఏదో విలువైన వస్తువు మన దగ్గర లేదే అనే వెలితి కనిపిస్తుంటుంది. దాదాపు అందరి పరిస్థితి ఇదే. అంతలా మన జీవితంలో భాగమయిపోయింది ఈ ఎలక్ట్రానిక్​ గ్యాడ్జెట్​. దీనిని ప్రజలు కూడా అంతలా ఓన్​ చేసుకోవడానికి ప్రధాన కారణం ప్రపంచాన్ని మన చేతుల్లో చూపిస్తుంది కాబట్టే​. మరి అంతగా ప్రాధాన్యం ఇచ్చే ఆ పరికరాన్ని కాపాడుకోవాడానికి కూడా అనేక తంటాలే పడతారు చాలామంది. అంటే దాని సేఫ్టీ లేదా ప్రొటెక్షన్​ విషయంలో ఎన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంటారు. అలా ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా ఒక్కోసారి మన ఫోన్​ బైక్​ నడుపుతున్నప్పుడు ప్యాంట్​ జేబులో నుంచి కింద పడిపోవడమో, చొక్కా పాకెట్​లో నుంచి ఒక్కసారిగా నీళ్లు లేదా ఏదైనా లిక్విడ్​ పదార్థంలో పడిపోవడమో, స్విమ్మింగ్​ పూల్​ లేదా టాయిలెట్స్​లో పడిపోవడమో లాంటివి జరుగుతుంటాయి. ఆ తర్వాత ఫోన్​ను ఆన్​ చేయడానికి చేయని ప్రయత్నము అంటూ ఉండదు. ఈ నేపథ్యంలో అలా అనుకోకుండా మన మొబైల్​ఫోన్​ నీళ్లలో పడిపోతే ఆ తర్వాత తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి? దానిని తిరిగి ఎలా ఆన్​ చేయాలి? అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఇలా అస్సలు చేయకండి

అయితే చాలామందికి ఉన్న ఒక అపోహ ఏంటంటే ఫోన్​ నీళ్లలో పడ్డ వెంటనే దానిని బియ్యం సంచిలో లేదా ఏదైనా బౌల్​లో బియ్యం పోసి దాని మధ్యలో పెట్టడం లాంటివి చేస్తుంటారు. అలా చేస్తే ఫోన్​లో పోయిన నీళ్లను బియ్యం త్వరగా పీల్చుకుంటుందని, దీంతో మొబైల్​ త్వరగా ఆన్​ అవుతుందని నమ్ముతుంటారు. కానీ, ఇలా చేయవద్దని సూచిస్తోంది ఐఫోన్​ తయారీదారు అయిన యాపిల్ కంపెనీ. ఎందుకంటే ఐఫోన్​ను అలా బియ్యంలో పెట్టినప్పుడు అందులో ఉండే సూక్ష్మమైన పార్టికల్స్(కణాలు)​ మొబైల్​కు ఉన్న పలు రంధ్రాల (ఇయర్​ఫోన్స్​, ఛార్జింగ్​ పోర్ట్ లాంటిది) ద్వారా లోపలికి వెళ్లి మీ ఫోన్​ మరితం డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉందని చెబుతోంది.

ఒకవేళ మీ ఐఫోన్​ తడిస్తే ఇలా చేయండి..

యాపిల్​ తాజాగా తమ సపోర్ట్​ సైట్​ను అప్డేట్​ చేసింది. ఇందులో ఐఫోన్​ తడిగా ఉన్నప్పుడు మీకు ఒక అలర్ట్​ మెసేజ్​ వచ్చే విధంగా ఒక ఫీచర్​ను తీసుకువచ్చారు. అదే లిక్విడ్​-డిటెక్షన్​ అలర్ట్​ ఫీచర్​. ఎప్పుడైనా మీ ఐఫోన్ నీటిలో పడితే ఇది అలర్ట్ చేస్తుంది. మొబైల్​ను కాసేపు ఆరబెట్టిన తర్వాతే ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవాలనే విషయాన్ని గుర్తుచేస్తుంది.​ ఇదిలా ఉంటే ఒకవేళ మీ ఐఫోన్ ​ నీళ్లలో పడ్డప్పుడు లేదా తడిచినప్పుడు ఏం చేసి దానిని సాధారణ స్థితికి తెచ్చుకోవచ్చో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ముందుగా మీ ఫోన్​లో లిక్విడ్​-డిటెక్షన్​ అలర్ట్​ ఫీచర్​ ఇన్​స్టాల్​ అయిందా లేదా చెక్​ చేసుకోండి.

ఒకవేళ అలర్ట్ వస్తే మీ ఫోన్​ను ఛార్జ్​ చేసేందుకు ప్రయత్నించకండి. ఒకవేళ పెట్టినా వెంటనే దానిని అన్​ప్లగ్​ చేయండి.

మీ డివైజ్​, ఛార్జింగ్​ స్లాట్​ పూర్తిగా తడి ఆరిపోయేంత వరకు మళ్లీ ఛార్జ్​ చేయవద్దు.

తడిచిన మొబైల్​ను పూర్తిగా పొడి ప్రదేశంలో ఆరబెట్టండి. అంతేకాకుండా లోపలికి వెళ్లిన నీటిని బయటకు తీసేందుకు మీ ఫోన్​ను సున్నితంగా మీ అరచేత్తో కొట్టండి. ఈ సమయంలో కేబుల్​ కనెక్టర్​ భాగం పైకి కాకుండా కిందకు ఉండేలా చూసుకోండి.

ఇలా చేసిన తర్వాత కనీసం 30 నిమిషాలు ఆగి మీ iPhoneను ఛార్జ్​ చేయండి. అయినప్పటికీ మీ డివైజ్​ లిక్విడ్​-డిటెక్షన్ అలర్ట్​ను పంపిస్తే మళ్లీ దానిని పొడి ప్రదేశంలోనే ఉంచండి. ఒక్కోసారి మొబైల్​ పూర్తిగా ఆరడానికి ఒక్కరోజు సమయం కూడా పట్టవచ్చు. అలా మళ్లీ మీరు మీ ఫోన్​ను ఛార్జ్​ చేసి ఆన్​ చేసుకోవచ్చు.

ఆండ్రాయిడ్​ ఫోన్​ తడిస్తే ఇలా చేయండి..

ముందుగా మీ ఆండ్రాయిడ్​ డివైజ్​ను ఆఫ్​ చేసేయండి. వీలైతే దానిలోని బ్యాటరీ, సిమ్​ కార్డు, మెమోరీ కార్డ్​ను కూడా బయటకు తీసేందుకు ప్రయత్నించండి.

ఫోన్​ బయటి భాగంలో ఉన్న తడిని ముందుగా కాటన్​ క్లాత్​ లేదా పేపర్​ టిష్యూతో తుడవండి. ఆ తర్వాత ఇయర్​ఫోన్స్​ జాక్​, ఛార్జింగ్​ పోర్ట్​ సహా ఇతర లోపలి భాగాల్లో ఉన్న తేమను కాటన్​ బాల్స్​​ సాయంతో శుభ్రంచేయండి.

అయితే నీళ్లలో పడ్డ డివైజ్​ను బాగా వెంటిలేషన్​ లేదా చల్లని గాలి వచ్చే ప్రదేశంలో మాత్రమే ఆరబెట్టండి. త్వరగా ఆరాలనే తొందర్లో హెయిర్​ డ్రైయర్​ లేదా హ్యాండ్​ డ్రైయర్​లను మాత్రం వాడవద్దు. ఎండ లేదా వేడి గాలులు వచ్చే ప్రదేశాల్లో తడిచిన ఫోన్​ను అస్సలు ఉంచవద్దని సూచిస్తున్నారు గ్యాడ్జెట్​ నిపుణులు.

అలా పూర్తిగా ఆరిన తర్వాత సంబంధిత సర్వీస్​ సెంటర్​కు తీసుకెళ్లి రిపేర్​కు ఇవ్వవచ్చు. అక్కడికి తీసుకువెళ్లేకన్నా ముందు పైన తెలిపిన విధంగా మీరు మీ ఇంట్లో చేస్తే ఫోన్​ త్వరగా ఆన్​ కావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది.

ఇలా కూడా చేయవచ్చు..

ప్రస్తుతం మార్కెట్​లో సిలికా జెల్​ అనే ప్యాకెట్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. వీటి ద్వారా కూడా తడిచిన మీ ఫోన్​ను ఆరబెట్టవచ్చు. ఒకటి నుంచి రెండు రోజుల వరకు మీ వెట్​ డివైజ్​ను సీల్డ్​ సిలికా బ్యాగ్స్​లో ఉంచవచ్చు.

అలా మీ ఫోన్​ ఆరిన తర్వాత దానిని ఆన్​ చేసే ప్రయత్నం చేయండి. అప్పటికీ ఆన్​ అవ్వకపోతే దానిని పూర్తిగా ఛార్జ్​ చేసి స్విచ్ఛాన్​ చేయండి.

ఇన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా ఇంకా మీ మొబైల్​ ఫోన్​ ఆన్​ కాకపోతే సంబంధిత సర్వీస్​ సెంటర్​కు తీసుకెళ్లి మీ సమస్యను వివరించండి. సరైన పరిష్కారం దొరుకుతుంది.

