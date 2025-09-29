ETV Bharat / technology

వారెవ్వా 'లియోనిడాస్'- సింగిల్ షాట్​లో 49 డ్రోన్స్ బ్లాస్ట్- వీడియో చూశారా?

సింగిల్ షాట్​లో 49 డ్రోన్లను కూల్చిన మైక్రోవేవ్ ఆయుధం- అసలేంటిది?

Microwave Weapon Downs 49 Drones with a Single Blast
Microwave Weapon Downs 49 Drones with a Single Blast (Photo Credit- Epirus)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 29, 2025 at 2:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: యుఎస్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వార్‌ఫేర్ స్పెషలిస్ట్ ఎపిరస్ ఇటీవల ఇండియానాలో జరిగిన "లైవ్ ఫైర్ ట్రయల్‌"లో తన ఫ్లాగ్‌షిప్ లియోనిడాస్ వెపన్​ను ప్రదర్శించింది. ఇది సింగిల్ షాట్​లో 49 అన్‌క్రూవ్డ్ ఏరియల్ వెహికల్స్ (UAV)ను గాల్లోనుంచి కూల్చివేసి అందరినీ ఆశ్చర్యపరచింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతోంది.

ఏంటీ లియోనిడాస్?: లియోనిడాస్ అనేది హై-పవర్ మైక్రోవేవ్ (HPM) ఆధారిత యాంటీ-డ్రోన్ ఆయుధ వ్యవస్థ. దీన్ని అమెరికన్ టెక్నాలజీ కంపెనీ ఎపిరస్ 2022 నుంచి అభివృద్ధి చేస్తోంది. ఈ లియోనిడాస్ సిస్టమ్​ అధిక-పవర్ మైక్రోవేవ్ శక్తిని ఉపయోగించి ఒకేసారి అనేక డ్రోన్‌లను డీయాక్టివేట్ చేయగలదు, వాటి ఎలక్ట్రానిక్ వ్యవస్థలను దెబ్బతీయగలదు. డెమో సమయంలో ఈ లియోనిడాస్ లేటెస్ట్ వెర్షన్ 61 డ్రోన్‌లలో మొత్తం 61నీ విజయవంతంగా నిలిపివేసింది. దీంతోపాటు సింగిల్ షాట్​లో 49 డ్రోన్‌లను కూల్చివేసింది.

దీనికి ఆ పేరు ఎలా వచ్చింది?: సంప్రదాయ క్షిపణి వ్యవస్థల మాదిరిగా కాకుండా "లియోనిడాస్" ఒకేసారి అనేక డ్రోన్‌లపై ప్రభావం చూపేలా విస్తారమైన ప్రాంతాన్ని కవర్ చేయగలదు. ఈ వ్యవస్థను నేలపై, వాహనాల్లో, విమానాల్లో కూడా అమర్చవచ్చు. భారీ సంఖ్యలో డ్రోన్ల ముప్పును ఎదుర్కోవడానికి ఇది తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్న పరిష్కారాన్ని అందిస్తుంది. అంటే ఇది ఇతర డ్రోన్లతో పోలిస్తే తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్న పరిష్కారాన్ని అందిస్తుంది. డ్రోన్‌ల సమూహాలను (swarms) నిలిపివేయడమే దీని ప్రధాన లక్ష్యం. అయితే వ్యక్తిగత డ్రోన్‌లను కూడా లక్ష్యంగా చేసుకోవచ్చు.

ఇకపోతే థర్మోపైలే యుద్ధంలో చాలా తక్కువ శక్తితో "పెర్షియన్ దండయాత్ర"ను అడ్డుకున్న స్పార్టన్ రాజు పేరు మీదుగా దీనికి "లియోనిడాస్" అనే పేరు పెట్టారు. ఈ లియోనిడాస్ చిన్న డ్రోన్‌ల ఎలక్ట్రానిక్‌లను బర్న్ చేసేందుకు లాంగ్-పల్స్ మైక్రోవేవ్ కిరణాలను ఉపయోగించడంపై ఆధారపడిన ఆయుధాల కుటుంబంలో ఒకటి.

దీన్ని ఎందుకు ఆభివృద్ధి చేశారు?: ప్రపంచవ్యాప్తంగా డ్రోన్‌ల వాడకం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో వాటిని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొనేందుకు ఈ వెపన్​ సిస్టమ్​ను అభివృద్ధి చేశారు. ఇది సంప్రదాయ క్షిపణులు, లేజర్ ఆయుధాల పరిమితులను అధిగమించడానికి ఒక ప్రత్యామ్నాయాన్ని అందిస్తుంది. ప్రస్తుత వ్యవస్థ 2022 వెర్షన్ కంటే రెండు రెట్లు ఎక్కువ పరిధిని కలిగి ఉంది.

ప్రయోజనాలు:

  • బహుళ-లక్ష్య సామర్థ్యం: ఒకేసారి అనేక డ్రోన్‌లను నిలిపివేయగలదు.
  • ఖర్చు తక్కువ: డ్రోన్లతో పోలిస్తే ఇది తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్న పరిష్కారాన్ని అందిస్తుంది.
  • వేగవంతమైన ప్రభావం: మైక్రోవేవ్ శక్తి కాంతి వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది. కాబట్టి దీని ప్రభావం కూడా చాలా వేగంగా ఉంటుంది.
  • విస్తృత ప్రాంతం: ఒకేసారి విస్తారమైన ప్రాంతంలోని అధిక డ్రోన్‌లను నిలిపివేయగలదు.

ఈ నేపథ్యంలో లియోనిడాస్ వ్యవస్థను డ్రోన్‌ల ముప్పును ఎదుర్కోవడంలో ఒక ముఖ్యమైన ముందడుగుగా పరిగణిస్తున్నారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

LEONIDAS WEAPONHIGH POWER MICROWAVEEPIRUSANTI DRONE SYSTEMMICROWAVE WEAPON

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

బిస్కెట్లతో ఫిదా చేసే "శాండ్​విచ్" - పిల్లలకైతే చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

అమ్మవారి చేతుల్లో ఎనిమిది ఆయుధాలు- కానీ అవి ఎవరికీ కనిపించవ్- ఈ గుడి గురించి మీకు తెలుసా?

అధిక సౌండ్​తో 'డీజే' ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా? - గుండెపోటు, బ్రెయిన్‌ స్ట్రోక్‌ రావొచ్చంటున్న వైద్యులు!

సండే స్పెషల్ : నోరూరించే "గోంగూర చికెన్" - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ రుచికి ఫిదా!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.