Microsoft Lens App Shutdown: మైక్రోసాఫ్ట్ లెన్స్ యాప్ వినియోగదారులకు షాకింగ్ న్యూస్. కంపెనీ తన లెన్స్ యాప్కు స్వస్తి పలకనుంది. ఈ మేరకు ఈ యాప్ను క్రమంగా మూసివేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. దీంతో యూజర్లకు డాక్యుమెంట్స్లో ఏమైనా స్కాన్ చేయాల్సి వస్తే కాస్త ఇబ్బందిగా మారుతుంది. అయితే ఆ చింత లేకుండా అందుకోసం లెన్స్ యాప్కు బదులుగా తన "365 కోపైలట్" యాప్ను ఉపయోగించుకోమని మైక్రోసాఫ్ట్ సూచించింది. మైక్రోసాఫ్ట్ తన సపోర్ట్ పేజీ ద్వారా ఈ వార్తను ప్రకటించింది.
లెన్స్ యాప్ షట్డౌన్ టైమ్లైన్:
- సెప్టెంబర్ 15, 2025 నుంచి iOS, Android మద్దతు ఉన్న డివైజ్లలో లెన్స్ యాప్ క్రమంగా పనిచేయడం మానేస్తుంది.
- నవంబర్ 15, 2025న Apple యాప్ స్టోర్, Google Play స్టోర్ నుంచి ఈ యాప్ను పూర్తిగా తొలగించనున్నారు.
- డిసెంబర్ 15, 2025 తర్వాత నుంచి ఇక ఏ యూజర్లూ లెన్స్ యాప్తో డాక్యుమెంట్లను స్కాన్ చేయలేరు.
- అయితే డిసెంబర్ 15, 2025 తర్వాత కూడా మీ "Microsoft Lens" యాప్ అకౌంట్లో పాత స్కాన్ చేసిన డాక్యుమెంట్లు ఉంటే మీరు "MyScans" విభాగానికి వెళ్లడం ద్వారా వాటిని వీక్షించవచ్చు.
దీని స్థానంలో ఏ యాప్ వస్తుంది?: లెన్స్ యాప్ను ఉపయోగించే వ్యక్తులు మైక్రోసాఫ్ట్ ఈ యాప్ను మూసివేస్తే, తమ డాక్యుమెంట్లను స్కాన్ చేయడానికి ఏ యాప్ను వినియోగించాలా అని ఆలోచిస్తూ ఉండాలి. మైక్రోసాఫ్ట్ స్వయంగా ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం ఇచ్చింది. కంపెనీ తన వినియోగదారులకు వారి మొబైల్ ఫోన్లలో డాక్యుమెంట్లను స్కాన్ చేయడానికి మైక్రోసాఫ్ట్ 365 కోపైలట్ యాప్ను ఉపయోగించుకోవచ్చని చెప్పింది. స్కానింగ్ ఫీచర్ ఈ యాప్లో అంతర్నిర్మితంగా ఉంది.
కోపైలట్ యాప్తో స్కాన్ చేయడం ఎలా?:
- మీ మొబైల్లో "Microsoft 365 Copilot" యాప్ని ఓపెన్ చేయండి.
- అందులో ఎగువ ఎడమ మూలలో ఉన్న త్రీ-లైన్ ఐకాన్పై క్లిక్ చేయడం ద్వారా మెనూని తెరవండి.
- ఇప్పుడు "Create" ట్యాబ్ని ఎంచుకోండి.
- తర్వాత "Scan" ఆప్షన్ను సెలెక్ట్ చేసుకుని, ఆపై స్కాన్ డాక్యుమెంట్ని ఎంచుకోండి.
- పాత స్కాన్లను వీక్షించడానికి "Create" ట్యాబ్లో కుడి ఎగువ మూలలో ఉన్న ఫోల్డర్ ఐకాన్పై క్లిక్ చేయండి.
మైక్రోసాఫ్ట్ లెన్స్ నుంచి పాత స్కాన్లను ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి?: ఇప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ లెన్స్ యాప్ షట్డౌన్ అయితే దానిలో చేసిన పాత స్కాన్లు కనిపిస్తాయా లేదా అనే ప్రశ్న తలెత్తుతుంది? మీరు మీ ఫోన్లో లెన్స్ యాప్ను ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంచినంత కాలం మీరు "MyScans" విభాగానికి వెళ్లడం ద్వారా మీ పాత స్కాన్లను చూడగలరు. అయితే మీరు యాప్ను అన్ఇన్స్టాల్ చేస్తే మీరు లెన్స్ యాప్ను మళ్లీ ఇన్స్టాల్ చేయలేరు. ఎందుకంటే దీన్ని నవంబర్ 15, 2025న యాపిల్ యాప్ స్టోర్, గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుంచి పూర్తి తొలగించనున్నారు.
అయితే ఆ తర్వాత మీరు మైక్రోసాఫ్ట్ 365 కోపైలట్ యాప్లో ఇంతకుముందు లెన్స్ యాప్లో స్కాన్ చేసిన పాత డాక్యుమెంట్లను కూడా చూడవచ్చు. దీని కోసం iOS, ఆండ్రాయిడ్ వినియోగదారులు వేర్వేరు దశలను అనుసరించాల్సి ఉంటుంది. అవి:
iOS యూజర్ల కోసం:
- Cloud files: "Create" ట్యాబ్కి వెళ్లి ఫోల్డర్ ఐకాన్పై క్లిక్ చేయండి. అప్పుడు "My Creations" కనిపిస్తాయి. అక్కడే మీ పాత స్కాన్లన్నీ కనిపిస్తాయి.
- Local files: "Lens" నుంచి లోకల్ ఫైల్స్లో సేవ్ చేసిన స్కాన్లు "Copilot" యాప్లో కనిపించవు.
ఆండ్రాయిడ్ వినియోగదారుల కోసం:
- Cloud files: "Create" ట్యాబ్కి వెళ్లి, ఆపై ఫోల్డర్ ఐకాన్పై క్లిక్ చేయండి. అప్పుడు మీకు "My Creations" పేజీ కనిపిస్తుంది. అక్కడ మీకు మీ పాత స్కాన్లన్నీ కన్పిస్తాయి.
- Local files: "Copilot" యాప్కి "All Files Access" అనుమతి ఇవ్వండి. ఆపై "Create" ట్యాబ్లో ఫోల్డర్ ఐకాన్ను ఎంచుకోండి. అప్పుడు మీరు పాత స్కాన్లను చూడొచ్చు.
గమనిక: "Copilot" యాప్లో VCF, OneNote ఫైల్స్ యాక్సెస్ కావు.
కోపైలట్లో లెన్స్ వంటి ఏ ఫీచర్లు అందుబాటులో లేవు?: వినియోగదారులు డాక్యుమెంట్లను స్కాన్ చేయడానికి "కోపైలట్" యాప్ను ఉపయోగించొచ్చు. కానీ "లెన్స్" యాప్లోని కొన్ని ఫీచర్లు ఇందులో అందుబాటులో ఉండవు. అవి:
- స్కాన్ను నేరుగా వన్నోట్, వర్డ్ లేదా పవర్పాయింట్లో సేవ్ చేసే సౌకర్యం ఉండదు.
- బిజినెస్ కార్డ్ను స్కాన్ చేసి వన్నోట్లో సేవ్ చేసే సౌకర్యం ఉండదు.
- డాక్యుమెంట్ను వాయిస్లో వినిపించడానికి ఎటువంటి ఫీచర్ ఉండదు.
- ఇది కాకుండా కోపైలట్కు లెన్స్ యాప్ లాగా ఇమ్మర్సివ్ రీడర్ మద్దతు ఉండదు.