మైక్రోసాఫ్ట్​ నుంచి 'కోపైలట్ 3D'- 2D ఇమేజ్​లను 3D రూపంలోకి ఉచితంగా మార్చుకోవచ్చు! - MICROSOFT LAUNCHES COPILOT 3D

కోపైలట్ 3Dని ప్రారంభించిన మైక్రోసాఫ్ట్- దీన్ని ఎలా ఉపయోగించాలంటే?

Microsoft Launches Copilot 3D to Turn 2D Images into 3D Models
Microsoft Launches Copilot 3D to Turn 2D Images into 3D Models (Photo Credit- Copilot)
Microsoft Launches Copilot 3D: మైక్రోసాఫ్ట్ భారతదేశంలో 'కోపైలట్ 3D' అనే ఓ అద్భుతమైన ఏఐ మోడల్‌ను విడుదల చేసింది. ఇది ఎటువంటి సాధారణ 2D ఇమేజ్‌ను అయినా 3D మోడల్‌గా మార్చగలదు. మైక్రోసాఫ్ట్ తీసుకొచ్చిన ఈ కొత్త ఫీచర్ కోపైలట్ ల్యాబ్స్‌లో ఒక భాగం.

ఏంటీ కోపైలట్ ల్యాబ్స్?: కోపైలట్ ల్యాబ్స్ గురించి చెప్పాలంటే మీరు ఇందులో కొత్త ఐడియాలను ట్రై చేయొచ్చు. ఏదైనా కాన్సెప్ట్​ను ఇందులో పరీక్షించవచ్చు. దీంతోపాటు ఈ కోపైలట్ ల్యాబ్స్‌లో 3D డిజైనింగ్‌ను కూడా నేర్చుకోవచ్చు. దీనిలో మరో ప్రత్యేకత ఏంటంటే దీని సాఫ్ట్‌వేర్​ ఉపయోగించడానికి చాలా సులభంగా ఉంటుంది.

ఇప్పుడు కంపెనీ ఈ టూల్‌లోనే 'కోపైలట్ 3D'ని ప్రారంభించింది. అది కూడా ఉచితంగానే అందిస్తోంది. అంటే ఇందుకోసం వినియోగదారులు ఎటువంటి నగదు చెల్లించాల్సిన పని లేదు. మైక్రోసాఫ్ట్ ఇటీవలే కొన్ని రోజుల క్రితం కోపైలట్‌లో 'GPT-5'ను జోడిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ 'GPT-5' అనేది OpenAI ప్రారంభించిన ChatGPT లేటెస్ట్ వెర్షన్. దీనితో పాటు మైక్రోసాఫ్ట్ కోపైలట్‌లోనే కొత్త స్మార్ట్ మోడ్‌ను కూడా ప్రారంభించింది.

ఇకపోతే ఇప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ తీసుకొచ్చిన 'కోపైలట్ 3D'ని ఉపయోగించడం కోసం యూజర్లు తమ మైక్రోసాఫ్ట్ లేదా గూగుల్ అకౌంట్​లోకి సైన్ ఇన్ చేస్తే సరిపోతుంది. మొబైల్ బ్రౌజర్‌లో ఉపయోగించడం వల్ల దాని ఫీచర్లను సద్వినియోగం చేసుకోవడంలో సమస్యలు తలెత్తవచ్చు కాబట్టి డెస్క్‌టాప్ కంప్యూటర్లలో మాత్రమే కోపైలట్ 3Dని ఉపయోగించడమే బెస్ట్ అని కంపెనీ తన వినియోగదారులకు సూచించింది.

కోపైలట్ 3Dని ఎలా ఉపయోగించాలి?:

  • ఈ కొత్త ఫీచర్‌ని ఉపయోగించడానికి వినియోగదారులు ముందుగా తమకు నచ్చిన బ్రౌజర్‌ని ఓపెన్ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత "Copilot.com"ని తెరవండి.
Microsoft Launches Copilot 3D to Turn 2D Images into 3D Models
Microsoft Launches Copilot 3D to Turn 2D Images into 3D Models (Photo Credit- ETV Bharat via Copilot)
  • ఇప్పుడు ఎగువ ఎడమ వైపున ఉన్న సైడ్‌బార్ బటన్‌పై క్లిక్ చేయండి.
  • ఆ తర్వాత "Labs" విభాగానికి వెళ్లండి.
Microsoft Launches Copilot 3D to Turn 2D Images into 3D Models
Microsoft Launches Copilot 3D to Turn 2D Images into 3D Models (Photo Credit- ETV Bharat via Copilot)
  • ఇప్పుడు మీకు స్క్రీన్ మధ్యలో "Copilot 3D" టూల్ కన్పిస్తుంది. అక్కడ ఉన్న "Try now" ఆప్షన్​పై క్లిక్ చేయండి.
Microsoft Launches Copilot 3D to Turn 2D Images into 3D Models
Microsoft Launches Copilot 3D to Turn 2D Images into 3D Models (Photo Credit- ETV Bharat via Copilot)
  • ఆ తర్వాత క్లీన్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ (PNG or JPG, size less than 10MB) ఉన్న ఇమేజ్​ను అప్లోడ్ చేయండి.
  • ఇప్పుడు ప్రాసెస్ పూర్తయ్యే వరకు వేచి ఉంటే మీరు అప్లోడ్ చేసిన ఇమేజ్​ 3D రూపంలో వస్తుంది. ఆపై మీరు ఆ 3D మోడల్‌ను GLB ఫార్మాట్‌లో డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

ఈ విషయాలను గుర్తుంచుకోండి!:

  • పైన పేర్కొన్న విధంగా దీన్ని వినియోగించేందుకు మొబైల్ బ్రౌజర్‌లో అయితే సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి దీన్ని డెస్క్‌టాప్‌లో ఉపయోగించమని మైక్రోసాఫ్ట్ సూచించింది.
  • మరొక విషయం ఏంటంటే మీరు దీనిలో అప్లోడ్ చేస్తున్న ఇమేజ్ మీ సొంతది అయి ఉండాలి. ఇతరులకు చెందిన చిత్రాన్ని ఉపయోగిస్తే మీ అకౌంట్​ను వెంటనే తొలగిస్తామని కంపెనీ చెబుతోంది.
  • ఇకపోతే మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రస్తుతం 'కోపైలట్ 3D'లో PNG, JPG సపోర్ట్​ను మాత్రమే అందించింది. అయితే భవిష్యత్తులో ఈ ఫార్మాట్, పరిమాణ పరిమితిని పెంచవచ్చు.
  • మీరు సృష్టించే 3D మోడల్ మీ కోపైలట్ 3D అకౌంట్​లోని "My Creations" విభాగంలో 28 రోజుల పాటు సేవ్ అయి ఉంటుంది.
  • ఇదికాకుండా మీరు బ్లెండర్, అడోబ్ డైమెన్షన్, మాయ వంటి 3D టూల్స్​లో లేదా గేమ్ ఇంజిన్స్​లో GLB ఫైల్స్​ను ఉపయోగించవచ్చు.

