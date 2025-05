MG Windsor EV Pro Comparison: దేశీయ మార్కెట్​లో ఇటీవలే 'MG విండ్సర్ EV ప్రో' ఎలక్ట్రిక్ కారు లాంఛ్​ అయింది. JSW MG ఇండియా ఇందులో బిగ్ బ్యాటరీ, ఎక్కువ రేంజ్​తో పాటు అనేక కొత్త ఫీచర్లను అందించింది. ఇందులో 52.9 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్​ ఉంటుంది. ఈ కొత్త EV బ్యాటరీని ఒక్కసారి పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే 449 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించొచ్చని కంపెనీ చెబుతోంది. దీని పాత వేరియంట్​ సింగిల్​ ఛార్జ్​పై 331 కిలోమీటర్ల రేంజ్​ను అందిస్తుంది. అంటే ఇది ఈ కొత్త మోడల్​లో ఎంత పెద్ద అప్డేట్ అనేది అర్థం చేసుకోవచ్చు.

ఇక ధర విషయానికి వస్తే దేశీయ మార్కెట్​లో ఇది రూ. 17,49,800 (ఎక్స్-షోరూమ్)లకు లభిస్తుంది. కానీ ఇది మొదటి 8,000 బుకింగ్‌లకు మాత్రమే వర్తిస్తుందని కంపెనీ స్పష్టం చేసింది. అయితే దీన్ని BaaS ప్రోగ్రాం కింద ఇంతకన్నా తక్కువ ధరకే కొనుగోలు చేయొచ్చు. దీని ప్రకారం కస్టమర్లకు ఈ కారు రూ. 12.49 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరకే లభిస్తుంది. అయితే ప్రతి నెలా కారు ఎన్ని కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తుందో దాని ఆధారంగా బ్యాటరీకి అద్దె చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఒక్కో కిలోమీటర్​కు రూ. 4.5 చొప్పున బ్యాటరీ అద్దె చెల్లించాలి.

ఇకపోతే మార్కెట్​లో దీనికి ప్రత్యర్థులుగా ఉన్న 'టాటా కర్వ్ EV', 'మహింద్రా BE 6', 'హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్' కార్లు కూడా ఇదే ధరతో లభిస్తున్నాయి. అయితే వీటన్నింటిలో ఏది బెస్ట్? ఎందులో ఎక్కువ ఫీచర్లు ఉన్నాయి? ఏది వాల్యూ ఫర్ మనీ? వంటి వివరాల కోసం వీటి కంపారిజన్ మీకోసం.

'MG Windsor EV Pro' vs 'Tata Curvv EV' vs 'Mahindra BE 6' vs 'Hyundai Creta Electric':

1. ధరల కంపారిజన్:

మోడల్ ధర (ఎక్స్​-షోరూమ్​) MG Windsor EV Pro రూ. 12.49 లక్షలు (BaaS model), రూ.17.49 లక్షలు Tata Curvv EV రూ. 17.49 లక్షల నుంచి రూ. 21.99 లక్షలు Mahindra BE 6 రూ. 18.90 లక్షల నుంచి రూ. 26.90 లక్షలు Hyundai Creta Electric రూ. 17.99 లక్షల నుంచి రూ. 24.27 లక్షలు

ఈ ధరల పట్టికను పరిశీలిస్తే కొత్తగా రిలీజ్​ అయిన 'MG విండ్సర్ EV ప్రో' BaaS మోడల్ బడ్జెట్ ధరలో ఎలక్ట్రిక్ కారు కొనాలనుకునేవారికి బెస్ట్ ఆప్షన్​గా కన్పిస్తుంది. బడ్జెట్ సమస్య లేని వారు టాప్ వేరియంట్‌గా 'మహింద్రా BE 6'ని ఎంచుకోవచ్చు. దీని ప్యాక్ త్రీ ఆప్షన్​లో 79 kWh బ్యాటరీ లభిస్తుంది. ఇది సింగిల్​ ఛార్జ్‌పై 683 కిలోమీటర్ల రేంజ్​ను అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.

2. కొలతల కంపారిజన్:

మోడల్ పొడవు వెడల్పు హైట్ వీల్​బేస్ గ్రౌండ్​క్లియరెన్స్ బూట్​స్పేస్ MG Windsor EV Pro 4295mm 1850mm 1677mm 2700mm 186mm 579L Tata Curvv EV 4310mm 1810mm 1637mm 2560mm 186/190mm 500L Mahindra BE 6 4371mm 1907mm 1627mm 2775mm N/A N/A Hyundai Creta Electric 4340mm 1790mm 1655mm 2610mm N/A N/A

పైన ఉన్న పట్టిక ప్రకారం 'మహింద్రా BE 6' వీటన్నింటి కంటే ఎక్కువ పొడవుగా, వెడల్పుగా కూడా ఉంది. ఇది హ్యుందాయ్ క్రెటా కంటే 31mm పొడవుగా ఉంది. ఇది ఈ విభాగంలో రెండవ పొడవైన వాహనంగా నిలిచింది. అయితే 'విండ్సర్ EV ప్రో' ఎత్తైన వాహనంగా నిలుస్తుంది. ఇది 'క్రెటా ఎలక్ట్రిక్', 'కర్వ్ EV', 'BE 6 EV'ల కంటే 22mm, 40mm, 50mm ఎక్కువ హైట్​గా ఉంటుంది. వీల్‌బేస్‌ను పరిశీలిస్తే 'మహింద్రా BE 6' మోడల్ 'విండ్సర్ EV ప్రో' కంటే 75mm ఎక్కువ వీల్‌బేస్‌ను కలిగి ఉంది. హ్యుందాయ్, మహింద్రా సంస్థలు తమ కార్లకు సంబంధించిన గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్, బూట్ స్పేస్ గణాంకాలను ప్రస్తావించలేదు. 'విండ్సర్ EV ప్రో' బూట్ స్పేస్ 'టాటా కర్వ్ EV' కంటే 79L ఎక్కువ.

3. పవర్​ట్రెయిన్ కంపారిజన్:

మోడల్ మోటార్ టైప్ డ్రైవ్​ట్రెయిన్ పవర్​ అవుట్​పుట్ టార్క్ రేంజ్ బ్యాటరీ కెపాసిటీ MG Windsor EV Pro పర్మినెంట్ మాగ్నెట్ సింక్రోనస్ మోటార్ ఫ్రంట్ వీల్​డ్రైవ్​ 134.1bhp 200Nm 449km 52.9kWh Tata Curvv EV పర్మినెంట్ మాగ్నెట్ సింక్రోనస్ మోటార్ ఫ్రంట్ వీల్​డ్రైవ్​ 164.9bhp 215Nm 430/502km 45/55kWh Mahindra BE 6 పర్మినెంట్ మాగ్నెట్ సింక్రోనస్ మోటార్ రియర్ వీల్​డ్రైవ్ 378.1bhp 380Nm 683km 73kWh Hyundai Creta Electric పర్మినెంట్ మాగ్నెట్ సింక్రోనస్ మోటార్ ఫ్రంట్ వీల్​డ్రైవ్ 168.9bhp 255Nm 390/473km 42/51.4kWh

ఈ అన్ని ఎలక్ట్రిక్ కార్లు పర్మినెంట్ మాగ్నెట్ సింక్రోనస్ మోటారును కలిగి ఉంటాయి. కానీ 'BE 6' మాత్రమే రియర్ వీల్​డ్రైవ్ (RWD) కాన్ఫిగరేషన్‌తో కూడిన EV. ఇది 59 kWh, 79 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్‌లలో వస్తుంది. ఇది లాట్‌లో గరిష్ఠంగా పవర్​, టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. 'హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్' లాట్‌లో అతి తక్కువ బ్యాటరీ ప్యాక్‌ను కలిగి ఉంది. అయితే 'కొత్త విండ్సర్ EV ప్రో' ఈ పట్టిక ప్రకారం మధ్యలో ఉంది.

4. ఛార్జింగ్ కెపాసిటీ కంపారిజన్:

మోడల్ AC ఛార్జింగ్ టైమ్ DC ఛార్జింగ్ టైమ్ MG Windsor EV Pro 9.5 hours (7.4 kW) (10-100%) 50 min (60 kW) (20-80%) Tata Curvv EV 6.5 hours - 7.9 hours (7.2 kW) (10-100%) 40 min (60/70 kW) (10-80%) Mahindra BE 6 8.7 hours - 11.7 hours (7.2 kW) (10-100%) 20 min (140/ 180 kW) (20-80%) Hyundai Creta Electric 4 hours - 4.5 hours (11 kW) (10 - 100%) 58 min (50 kW) (10-80%)

'క్రెటా ఎలక్ట్రిక్' స్టాండర్డ్ AC ఛార్జర్ అన్నింటికంటే వేగవంతమైనది. అదే సమయంలో ఇది అధిక అవుట్‌పుట్ (11 kW) కూడా కలిగి ఉంటుంది. 'BE 6' కారులో కూడా 11.2 kW AC ఛార్జర్‌ను ఎంచుకునే అవకాశం ఉంది. ఇది 59 kWh, 79 kWh బ్యాటరీలను వరుసగా 6, 8 గంటల్లో 10-100 శాతం ఛార్జ్ చేస్తుంది. 'BE 6' అత్యధిక DC ఛార్జింగ్​ సపోర్ట్​ను కలిగి ఉంది. దీని 59 kWh బ్యాటరీ 140 kW, 79 kWh బ్యాటరీ 180 kW సపోర్ట్​తో వస్తుంది. 'విండ్సర్ EV ప్రో', 'కర్వ్ EV', 'క్రెటా ఎలక్ట్రిక్' వేర్వేరు DC ఛార్జింగ్ సపోర్ట్​తో వస్తున్నప్పటికీ ఛార్జింగ్ సమయాలు దాదాపు ఒకే విధంగా ఉన్నాయి.

