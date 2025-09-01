OpenAI in Meta Apps: ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్, వాట్సాప్ వంటి ప్రముఖ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్ల మాతృసంస్థ మెటా మాస్టర్ ప్లాన్తో ముందుకొచ్చింది. కంపెనీ తమ యాప్స్లో "Meta AI"తో పాటు మరిన్ని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫీచర్లను అందించేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. ఇందుకోసం తన ప్రత్యర్థి గూగుల్, ఓపెన్ఏఐతో జతకట్టేందుకు రెడీ అయినట్లు సమాచారం. ఈ మేరకు మెటా తన యాప్లలో ఏఐ ఫీచర్లను పెంచేందుకు ఈ కంపెనీలతో చర్చలు జరుపుతున్నట్లు "ది ఇన్ఫర్మేషన్" నివేదించింది.
మెటా కొత్త AI సంస్థ అయిన "మెటా సూపర్ఇంటెలిజెన్స్ ల్యాబ్స్"లోని నేతలు.. తమ కంపెనీ ప్రాథమిక చాట్బాట్ అయిన "Meta AI"కు యూజర్లు పంపిన ప్రశ్నలకు ఇంటరాక్టివ్, టెక్స్ట్-ఆధారిత సమాధానాలను అందించేందుకు "గూగుల్ జెమిని" మోడల్ను ఏకీకృతం చేయడంపై యోచిస్తున్నారని ఈ నివేదిక తెలిపింది.
"Meta AI"తో పాటు మెటా సోషల్ మీడియా యాప్లలోని ఇతర AI ఫీచర్లను మరింత శక్తివంతం చేయడానికి "ఓపెన్ఏఐ" మోడల్లను ఉపయోగించే యత్నాలు కూడా చేస్తున్నారు. గూగుల్, ఓపెన్ఏఐ వంటి బాహ్య మోడల్ ప్రొవైడర్లతో ఏ ఒప్పందాలైనా "Meta AI" ఉత్పత్తులను మెరుగుపరచడానికి తాత్కాలిక చర్యలుగా ఉండే అవకాశం ఉంది. క్లియర్గా చెప్పాలంటే మెటా తమ సొంత మోడల్లను అభివృద్ధి చేయగలిగే వరకే ఈ సంస్థలతో భాగస్వామ్యాన్ని కొనసాగించొచ్చు. తమ తదుపరి తరం మోడల్ "Llama 5" ప్రత్యర్థులతో పోటీ పడగలదని నిర్ధారించడమే మెటా సూపర్ఇంటెలిజెన్స్ ల్యాబ్స్ లక్ష్యమని "ది ఇన్ఫర్మేషన్" నివేదించింది.
"ఉత్తమ AI ఉత్పత్తులను నిర్మించడానికి ఈ విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నాం. ప్రపంచంలోని ప్రముఖ మోడళ్లను స్వయంగా నిర్మించడం, కంపెనీలతో భాగస్వామ్యం చేసుకోవడం, ఓపెన్ సోర్సింగ్ టెక్నాలజీ ఇందులో ఉన్నాయి" అని మెటా ప్రతినిధి ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.