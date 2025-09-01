ETV Bharat / technology

Meta is considering using OpenAI in its apps
Meta is considering using OpenAI in its apps (Photo Credit- IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 1, 2025 at 10:44 AM IST

OpenAI in Meta Apps: ఫేస్‌బుక్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్, వాట్సాప్ వంటి ప్రముఖ సోషల్ మీడియా ప్లాట్​ఫారమ్​ల మాతృసంస్థ మెటా మాస్టర్ ప్లాన్​తో ముందుకొచ్చింది. కంపెనీ తమ యాప్స్​లో "Meta AI"తో పాటు మరిన్ని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫీచర్లను అందించేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. ఇందుకోసం తన ప్రత్యర్థి గూగుల్, ఓపెన్​ఏఐతో జతకట్టేందుకు రెడీ అయినట్లు సమాచారం. ఈ మేరకు మెటా తన యాప్‌లలో ఏఐ ఫీచర్లను పెంచేందుకు ఈ కంపెనీలతో చర్చలు జరుపుతున్నట్లు "ది ఇన్ఫర్మేషన్" నివేదించింది.

మెటా కొత్త AI సంస్థ అయిన "మెటా సూపర్‌ఇంటెలిజెన్స్ ల్యాబ్స్‌"లోని నేతలు.. తమ కంపెనీ ప్రాథమిక చాట్‌బాట్ అయిన "Meta AI"కు యూజర్లు పంపిన ప్రశ్నలకు ఇంటరాక్టివ్, టెక్స్ట్-ఆధారిత సమాధానాలను అందించేందుకు "గూగుల్ జెమిని" మోడల్‌ను ఏకీకృతం చేయడంపై యోచిస్తున్నారని ఈ నివేదిక తెలిపింది.

"Meta AI"తో పాటు మెటా సోషల్ మీడియా యాప్‌లలోని ఇతర AI ఫీచర్‌లను మరింత శక్తివంతం చేయడానికి "ఓపెన్‌ఏఐ" మోడల్‌లను ఉపయోగించే యత్నాలు కూడా చేస్తున్నారు. గూగుల్, ఓపెన్‌ఏఐ వంటి బాహ్య మోడల్ ప్రొవైడర్లతో ఏ ఒప్పందాలైనా "Meta AI" ఉత్పత్తులను మెరుగుపరచడానికి తాత్కాలిక చర్యలుగా ఉండే అవకాశం ఉంది. క్లియర్​గా చెప్పాలంటే మెటా తమ సొంత మోడల్‌లను అభివృద్ధి చేయగలిగే వరకే ఈ సంస్థలతో భాగస్వామ్యాన్ని కొనసాగించొచ్చు. తమ తదుపరి తరం మోడల్ "Llama 5" ప్రత్యర్థులతో పోటీ పడగలదని నిర్ధారించడమే మెటా సూపర్‌ఇంటెలిజెన్స్ ల్యాబ్స్‌ లక్ష్యమని "ది ఇన్ఫర్మేషన్" నివేదించింది.

"ఉత్తమ AI ఉత్పత్తులను నిర్మించడానికి ఈ విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నాం. ప్రపంచంలోని ప్రముఖ మోడళ్లను స్వయంగా నిర్మించడం, కంపెనీలతో భాగస్వామ్యం చేసుకోవడం, ఓపెన్ సోర్సింగ్ టెక్నాలజీ ఇందులో ఉన్నాయి" అని మెటా ప్రతినిధి ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.

