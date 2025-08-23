ETV Bharat / technology

ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో కొత్త ఫీచర్- ఇకపై 'పార్ట్ 2' రీల్స్ కోసం వెతకాల్సిన పనిలేదు - INSTA LINK A REEL FEATURE

ఇన్​స్టాగ్రామ్​ క్రియేటర్ల కోసం 'Link a Reel' ఫీచర్- ఉపయోగించడం ఎలాగంటే?

Meta Introduces New Feature to Link Reels Into a Series on Instagram
Meta Introduces New Feature to Link Reels Into a Series on Instagram (Photo Credit- Instagram for Creators)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 23, 2025 at 4:42 PM IST

2 Min Read

Insta Link a Reel Feature: మీరు ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో రీల్స్​ క్రియేట్ చేస్తారా? అయితే మీకో అదిరే అప్డేట్​. మెటా మీకోసం ఓ అద్భుతమైన ఫీచర్‌ను తీసుకొచ్చింది. దీని సహాయంతో ఇప్పుడు మీ వ్యూస్, ఎంగేజ్మెంట్ టైమ్​ను పెంచుకోవచ్చు. అదెలాగో తెలుసుకుందాం రండి.

ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో కొత్త ఫీచర్: ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో రీల్స్ క్రియేట్ వారికి ఉపయోగకరమైన 'Link a Reel' అనే కొత్త ఫీచర్​ను మెటా ప్రారంభించింది. ఈ ఫీచర్ ద్వారా ఇన్‌స్టా క్రియేటర్ తమ రీల్స్​ను సిరీస్‌గా తయారుచేసుకోవచ్చు. ఇది వీక్షకులకు ఒకేసారి సిరీస్‌ను ట్రాక్ చేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ఇందుకోసం కంటెంట్ క్రియేటర్ ఫీడ్‌ను మళ్లీ మళ్లీ స్క్రోల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే ఇన్​స్టాలో చూసిన పార్ట్​-1 రీల్స్​ నచ్చితే పార్ట్-2 కోసం వీక్షకులు కష్టపడి వెతుక్కోవాల్సిన పనిలేదు. తద్వారా ఇన్​స్టాలో మీ వ్యూస్, ఎంగేజ్మెంట్ టైమ్​ను పెంచుకునే అవకాశాన్ని మెటా కల్పించింది. ఈ కొత్త ఫీచర్‌ను ఎలా ఉపయోగించాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

రీల్స్‌ను సిరీస్​గా మార్చుకోవడం ఎలా?:

  • ఇందుకోసం ముందుగా మీ ఫోన్​లో ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఓపెన్ చేయండి.
  • అందులో కన్పిస్తున్న '+' బటన్‌పై క్లిక్ చేయండి.
  • ఇప్పుడు 'Post' విభాగానికి వెళ్లి మీరు అప్‌లోడ్ చేయాలనుకుంటున్న రీల్‌ను ఎంచుకోండి లేదా క్రియేట్ చేయండి.
  • రీల్‌ను సవరించిన తర్వాత డ్రాఫ్ట్ విభాగానికి వెళ్లేందుకు 'Next'పై క్లిక్ చేయండి.
  • ఇప్పుడు క్యాప్షన్ బాక్స్ కింద 'Link a reel' అనే ఆప్షన్ మీకు కనిపిస్తుంది. దానిపై క్లిక్ చేయండి.
  • మీరు లింక్ చేయాలనుకుంటున్న రీల్‌ను ఎంచుకోండి. ( గమనిక: ఒకేసారి ఒక రీల్‌ను మాత్రమే ఎంచుకోవచ్చు)
  • ఇప్పుడు లింక్ చేసిన రీల్స్‌కు టైటిల్‌ను అందించండి. లింక్ చేసిన రీల్స్ మాత్రమే ఈ టైటిల్‌ను ప్రదర్శిస్తాయి. దీనిని మీరు ఎప్పుడైనా మార్చుకోవచ్చు లేదా తీసివేయొచ్చు. టైటిల్ అందించకపోతే ఇన్‌స్టాగ్రామ్ దీనికి 'Linked reel' అని ఆటోమేటిక్‌గా పేరు పెడుతుంది. (రీల్ టైటిల్ 15 అక్షరాలకు మించి ఉండకూడదు.
  • ఫైనల్​గా 'Ok'పై క్లిక్ చేసి ఆపై 'Share' చేయండి.

అంతే ఇలా సింపుల్​గా మీరు ఒక్కొక్కటిగా రీల్స్​ను సిరీస్​గా జోడించవచ్చు. అయితే ఇప్పటికే పోస్ట్​ చేసిన రీల్స్​ను కూడా ఇలా జోడించి సిరీస్​గా అప్​లోడ్ చేయడం కుదరదా అంటే అది కూడా చేయొచ్చు. అదెలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఇప్పటికే పోస్ట్ చేసిన రీల్స్​ను సిరీస్​కు లింక్‌ చేయడం ఎలా?:

  • ఇందుకోసం మీ ఫోన్​లో ఇన్​స్టాగ్రామ్​ను ఓపెన్ చేయండి.
  • ఇప్పుడు మీ ఫీడ్​కి వెళ్లండి.
  • మీరు లింక్ చేయాలనుకుంటున్న రీల్‌ను ఎంచుకోండి.
  • ఎగువ కుడి వైపున ఎగువ మూలలో ఉన్న మూడు చుక్కలపై క్లిక్ చేయండి.
  • కిందికి స్క్రోల్ చేస్తే అక్కడ మీకు 'Link a reel' ఆప్షన్​ కన్పిస్తుంది. దాన్ని ఎంచుకోండి.

ఇలా సింపుల్​గా ఇప్పటికే పోస్ట్ చేసిన రీల్​ను ఇప్పుడు సిరీస్​గా లింక్ చేసుకోవచ్చు. అయితే మీరు లింక్ చేసిన రీల్​ను ఎడిట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. అదెలాగో కూడా చెప్తా రండి.

  • మీరు ఎడిట్ చేయాలనుకుంటున్న రీల్‌ను ఓపెన్​చేసి మూడు చుక్కలపై క్లిక్ చేయండి.
  • 'Edit linked reel' ఆప్షన్​ను ఎంచుకోండి.
  • అదే సమయంలో వేరే లింక్డ్ రీల్​ను ఎంచుకోవటానికి అయితే 'Change reel below'పై క్లిక్ చేయండి.
  • మీరు లింక్‌ను తీసివేయాలనుకుంటే 'Unlink'పై క్లిక్ చేయండి.
  • కొత్త రీల్‌ను మళ్లీ లింక్ చేయడానికి పైన పేర్కొన్న దశలను అనుసరించండి.

Insta Link a Reel Feature: మీరు ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో రీల్స్​ క్రియేట్ చేస్తారా? అయితే మీకో అదిరే అప్డేట్​. మెటా మీకోసం ఓ అద్భుతమైన ఫీచర్‌ను తీసుకొచ్చింది. దీని సహాయంతో ఇప్పుడు మీ వ్యూస్, ఎంగేజ్మెంట్ టైమ్​ను పెంచుకోవచ్చు. అదెలాగో తెలుసుకుందాం రండి.

ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో కొత్త ఫీచర్: ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో రీల్స్ క్రియేట్ వారికి ఉపయోగకరమైన 'Link a Reel' అనే కొత్త ఫీచర్​ను మెటా ప్రారంభించింది. ఈ ఫీచర్ ద్వారా ఇన్‌స్టా క్రియేటర్ తమ రీల్స్​ను సిరీస్‌గా తయారుచేసుకోవచ్చు. ఇది వీక్షకులకు ఒకేసారి సిరీస్‌ను ట్రాక్ చేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ఇందుకోసం కంటెంట్ క్రియేటర్ ఫీడ్‌ను మళ్లీ మళ్లీ స్క్రోల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే ఇన్​స్టాలో చూసిన పార్ట్​-1 రీల్స్​ నచ్చితే పార్ట్-2 కోసం వీక్షకులు కష్టపడి వెతుక్కోవాల్సిన పనిలేదు. తద్వారా ఇన్​స్టాలో మీ వ్యూస్, ఎంగేజ్మెంట్ టైమ్​ను పెంచుకునే అవకాశాన్ని మెటా కల్పించింది. ఈ కొత్త ఫీచర్‌ను ఎలా ఉపయోగించాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

రీల్స్‌ను సిరీస్​గా మార్చుకోవడం ఎలా?:

  • ఇందుకోసం ముందుగా మీ ఫోన్​లో ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఓపెన్ చేయండి.
  • అందులో కన్పిస్తున్న '+' బటన్‌పై క్లిక్ చేయండి.
  • ఇప్పుడు 'Post' విభాగానికి వెళ్లి మీరు అప్‌లోడ్ చేయాలనుకుంటున్న రీల్‌ను ఎంచుకోండి లేదా క్రియేట్ చేయండి.
  • రీల్‌ను సవరించిన తర్వాత డ్రాఫ్ట్ విభాగానికి వెళ్లేందుకు 'Next'పై క్లిక్ చేయండి.
  • ఇప్పుడు క్యాప్షన్ బాక్స్ కింద 'Link a reel' అనే ఆప్షన్ మీకు కనిపిస్తుంది. దానిపై క్లిక్ చేయండి.
  • మీరు లింక్ చేయాలనుకుంటున్న రీల్‌ను ఎంచుకోండి. ( గమనిక: ఒకేసారి ఒక రీల్‌ను మాత్రమే ఎంచుకోవచ్చు)
  • ఇప్పుడు లింక్ చేసిన రీల్స్‌కు టైటిల్‌ను అందించండి. లింక్ చేసిన రీల్స్ మాత్రమే ఈ టైటిల్‌ను ప్రదర్శిస్తాయి. దీనిని మీరు ఎప్పుడైనా మార్చుకోవచ్చు లేదా తీసివేయొచ్చు. టైటిల్ అందించకపోతే ఇన్‌స్టాగ్రామ్ దీనికి 'Linked reel' అని ఆటోమేటిక్‌గా పేరు పెడుతుంది. (రీల్ టైటిల్ 15 అక్షరాలకు మించి ఉండకూడదు.
  • ఫైనల్​గా 'Ok'పై క్లిక్ చేసి ఆపై 'Share' చేయండి.

అంతే ఇలా సింపుల్​గా మీరు ఒక్కొక్కటిగా రీల్స్​ను సిరీస్​గా జోడించవచ్చు. అయితే ఇప్పటికే పోస్ట్​ చేసిన రీల్స్​ను కూడా ఇలా జోడించి సిరీస్​గా అప్​లోడ్ చేయడం కుదరదా అంటే అది కూడా చేయొచ్చు. అదెలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఇప్పటికే పోస్ట్ చేసిన రీల్స్​ను సిరీస్​కు లింక్‌ చేయడం ఎలా?:

  • ఇందుకోసం మీ ఫోన్​లో ఇన్​స్టాగ్రామ్​ను ఓపెన్ చేయండి.
  • ఇప్పుడు మీ ఫీడ్​కి వెళ్లండి.
  • మీరు లింక్ చేయాలనుకుంటున్న రీల్‌ను ఎంచుకోండి.
  • ఎగువ కుడి వైపున ఎగువ మూలలో ఉన్న మూడు చుక్కలపై క్లిక్ చేయండి.
  • కిందికి స్క్రోల్ చేస్తే అక్కడ మీకు 'Link a reel' ఆప్షన్​ కన్పిస్తుంది. దాన్ని ఎంచుకోండి.

ఇలా సింపుల్​గా ఇప్పటికే పోస్ట్ చేసిన రీల్​ను ఇప్పుడు సిరీస్​గా లింక్ చేసుకోవచ్చు. అయితే మీరు లింక్ చేసిన రీల్​ను ఎడిట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. అదెలాగో కూడా చెప్తా రండి.

  • మీరు ఎడిట్ చేయాలనుకుంటున్న రీల్‌ను ఓపెన్​చేసి మూడు చుక్కలపై క్లిక్ చేయండి.
  • 'Edit linked reel' ఆప్షన్​ను ఎంచుకోండి.
  • అదే సమయంలో వేరే లింక్డ్ రీల్​ను ఎంచుకోవటానికి అయితే 'Change reel below'పై క్లిక్ చేయండి.
  • మీరు లింక్‌ను తీసివేయాలనుకుంటే 'Unlink'పై క్లిక్ చేయండి.
  • కొత్త రీల్‌ను మళ్లీ లింక్ చేయడానికి పైన పేర్కొన్న దశలను అనుసరించండి.

For All Latest Updates

TAGGED:

HOW TO USE INSTA LINK A REELHOW TO LINK A REEL INTO A SERIESHOW TO EDIT LINKED REELSINSTAGRAM LINK A REELINSTA LINK A REEL FEATURE

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

మందులు కొనేముందు వీటిని చెక్​ చేయండి - లేదంటే అవి ప్రాణాంతకంగా మారొచ్చు!

ఆ ప్లాట్​ఫాం వద్ద బండి పార్క్​ చేస్తే ఇక మర్చిపోవడమే! - లోపలికి వెళ్లొచ్చేలోపు మాయం ఖాయం!!

మీ బండిని వర్షంలోనే వదిలేస్తున్నారా? - కేర్​ తీసుకోకపోతే డైరెక్టుగా షెడ్డుకే!

'ట్రాఫిక్ మ్యాన్' ప్రయత్నంతో తగ్గిన రోడ్డు ప్రమాదాలు- 4 లక్షల మందికి రూల్స్ పై అవగాహన

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.