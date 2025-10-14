ఫేస్బుక్లో లింక్డ్ఇన్ ఫీచర్!- ఇకపై ఉద్యోగాల వేట ఈజీ!!
ఫేస్బుక్లో మళ్లీ వచ్చిన జాబ్ పోస్టింగ్ ఫీచర్- వివరాలు ఇవే!
Published : October 14, 2025 at 1:52 PM IST
Hyderabad: ఫేస్బుక్ మరోసారి లింక్డ్ఇన్ తరహా ఫీచర్ను తిరిగి ప్రవేశపెట్టింది. ఇది వినియోగదారులకు ఉద్యోగాలను వెతకడంలో గణనీయంగా సహాయపడుతుంది. మెటా 2017లో ఫేస్బుక్లో జాబ్స్ ఫీచర్ను ప్రారంభించింది. కానీ దాన్ని 2023లో నిలిపివేసింది. ఇప్పుడు మెటా ఈ ఫీచర్ను ఫేస్బుక్లో తిరిగి ప్రవేశపెట్టాలని నిర్ణయించింది. ఈసారి స్థానికంగా ఎంట్రీ-లెవల్, సర్వీస్, ట్రేడ్ ఉద్యోగాల ప్రకటన కోసం ఫేస్బుక్ దీనిని ఉపయోగిస్తోంది.
కంపెనీ బ్లాగ్ పోస్ట్ ప్రకారం, మీకు ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ మార్కెట్ప్లేస్ విభాగంలో "Jobs" అనే కొత్త ట్యాబ్ కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ మీరు లోకల్ రెస్టారెంట్లు, షాప్లు లేదా సేవా ఆధారిత వ్యాపారాలలో ఉద్యోగాలను కనుగొంటారు. మీరు ఏదైనా గ్రూప్లో ఉంటే, అక్కడా జాబ్ పోస్టింగ్లను చూడొచ్చు. అయితే 18 ఏళ్లు పైబడిన వ్యక్తులు మాత్రమే ఈ విభాగాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని, అన్ని జాబితాలను ఫేస్బుక్ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం పోస్ట్ చేయాలని మెటా చెబుతోంది. దీని అర్థం వయోజన సేవలు, మాదకద్రవ్యాలు, వ్యక్తిగత పిల్లల సంరక్షణ వంటి ఇతర విషయాలకు సంబంధించినవి ఇకపై ఫేస్బుక్లో జాబ్ పోస్టింగ్లుగా పోస్ట్ కావు. మరి ఈ ఫీచర్ ఎందుకు అంటే.. ఇది ఫేస్బుక్ ద్వారా స్థానిక ఉద్యోగాలను కనుగొనడాన్ని సులభతరం చేస్తుంది.
Facebook is going for LinkedIn.— Saadh Jawwadh (@SaadhJawwadh) October 14, 2025
Local Jobs on Facebook: users can now apply for jobs directly from Facebook.
Availability: Only in the US for now. pic.twitter.com/LVwWReH4Ya
ఫేస్బుక్లో మళ్లీ జాబ్ పోస్టింగ్ ఫీచర్: ఈ ఫీచర్ను 2017లో ప్రారంభించారు. కానీ ఆ సమయంలో ఇది US, కెనడాలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉండేది. ఆ తర్వాత దీన్ని 40 కంటే ఎక్కువ దేశాలకు విస్తరించారు. అయితే 2022లో దీన్ని US, కెనడాకు మాత్రమే పరిమితం చేశారు. ఆ తర్వాత 2023లో పూర్తిగా నిలిపివేశారు.
ఆ సమయంలో కొన్ని కంపెనీలు లింగం లేదా మతం ఆధారంగా ప్రకటనల నుంచి వ్యక్తులను మినహాయించాయని ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఇది మెటా నియమాలకు విరుద్ధం. ఇప్పుడు మెటా ఇలాంటి వివక్షతను పూర్తిగా నిరోధించడానికి ఒక కొత్త సాధనాన్ని అభివృద్ధి చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ ఫీచర్ అమెరికన్ వినియోగదారులకు మాత్రమే అందుబాటులోకి వచ్చింది. కానీ మెటా ఈ ఫీచర్తో అమెరికాలో విజయం సాధిస్తే దీనిని ఇతర దేశాలకు కూడా విస్తరించాలని భావిస్తున్నారు. అంటే దీన్ని సమీప భవిష్యత్తులో భారతదేశంలోనూ ప్రారంభించవచ్చు.