మునుపెన్నడూ లేనంత పెద్ద స్క్రీన్తో కొత్త బెంజ్!- 735km రేంజ్, 800V ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీతో కేక!!
మెర్సిడెస్ GLC EV ఆవిష్కారం- "BMW iX3", "టెస్లా మోడల్ Y"తో పోటీ!
Published : September 8, 2025 at 4:27 PM IST
Mercedes GLC EV Unveiled: మెర్సిడెస్-బెంజ్ తన కొత్త ఆల్-ఎలక్ట్రిక్ SUV "GLC EV"ని జర్మనీలోని మ్యూనిచ్ మోటార్ షోలో ఆవిష్కరించింది. కంపెనీ దీన్ని "మెర్సిడెస్ GLC విత్ EQ టెక్నాలజీ" పేరుతో తీసుకొచ్చింది. ఇది మ్యూనిచ్ మోటార్ షోలో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఈ కారు లగ్జరీ, టెక్ అండ్ పెర్ఫార్మెన్స్ కంప్లీట్ కాంబో అని మెర్సిడెస్ చెబుతోంది. ఇప్పుడు ఇది EQC స్థానంలోకి రాబోతోంది. దీని ఉత్పత్తి 2026లో ఆగిపోతుంది. మెర్సిడెస్ నుంచి వచ్చిన ఈ కొత్త ఎలక్ట్రిక్ వాహన SUV "BMW iX3"తో నేరుగా పోటీ పడబోతోందని కొన్ని నివేదికలు చెబుతున్నాయి.
వేరియంట్లు: ఇది మార్కెట్లో రెండు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. అవి:
- GLC 300+ (RWD)
- GLC 400 4Matic (AWD)
వీటిలో మొదటి "GLC 300+" (RWD) వేరియంట్ 374hp వరకు శక్తినిచ్చే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అదే సమయంలో దీని రెండవ వేరియంట్ "GLC 400 4Matic" (AWD) 490hp వరకు పవర్ను ఉత్పత్తి చేయగలదు.
The all-new electric Mercedes-Benz GLC is here: proof that the most effortless ride not only exists but excels.— Mercedes-Benz (@MercedesBenz) September 7, 2025
Iconic lines and lights that catch the eye. An interior that feels personal the second you step in. Technology that moves not ahead, not behind, but with you.… pic.twitter.com/P2Rr8InwZK
ఈ రెండు వాహనాలు 94kWh బ్యాటరీని కలిగి ఉన్నాయి. ఇది 800V ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీకి సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ వాహనాన్ని కేవలం 10 నిమిషాలు ఛార్జ్ చేయడం ద్వారా 300km వరకు ప్రయాణించవచ్చు. అంతేకాకుండా దీన్ని కేవలం 24 నిమిషాల్లోనే 10 నుంచి 80% వరకు ఛార్జ్ చేయొచ్చు. అదే సమయంలో ఈ వాహనాన్ని ఒక్కసారి పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే 735km వరకు ప్రయాణించవచ్చు. ఈ కారణంగా తరచుగా రోడ్ ట్రిప్స్కు వెళ్లే వారికి ఇది మంచి ఆప్షన్ అని చెప్పొచ్చు.
మెర్సిడెస్-బెంజ్ GLC EV డిజైన్: ఈ కారు లుక్స్, డిజైన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే దీని అత్యంత ప్రత్యేకత దాని ఫ్రంట్ డిజైన్లో ఉంది. ఈ కారు ముందు భాగంలో పెద్ద గ్రిల్ ఉంది. దీనికి 942 బ్యాక్లిట్ డాట్స్ ఉన్నాయి. మధ్యలో మెర్సిడెస్ గ్లోయింగ్ లోగో ఉంది. ఈ డిజైన్ చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంది. దీని హెడ్లైట్లు స్టార్ ఆకారపు రన్నింగ్ లైట్లు కలిగి ఉంటాయి. టెయిల్లైట్లు కూడా చిన్న నక్షత్ర ఆకారపు LEDలను కలిగి ఉన్నాయి.
ఇది వాలుగా ఉండే రూఫ్లైన్తో కూడిన సూక్ష్మమైన రూఫ్ స్పాయిలర్ను కలిగి ఉంది. ఇది ఈ కారుకు మెరుగైన ఏరోడైనమిక్స్ను ఇస్తుంది. దీని డ్రాగ్ కోఎఫీషియంట్ 0.26. ఈ కారు స్టాండర్డ్ వీల్ సైజు 20-అంగుళాలు, కానీ దీనిలో 21-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్ ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది.
ఇంటీరియర్: ఈ కారు ఇంటీరియర్ డిజైన్ విషయానికి వస్తే.. మీరు దీని లోపల కూర్చున్న సమయంలో మీకు మొదట 39.1-అంగుళాల MBUX హైపర్స్క్రీన్ కన్పిస్తుంది. ఇది ఏ మెర్సిడెస్ కారులోనూ కనిపించనంత అతిపెద్ద స్క్రీన్. ఈ స్క్రీన్ మొత్తం డాష్బోర్డ్ అంతటా విస్తరించి ఉంది. ఇది డ్రైవర్ డిస్ప్లే, టచ్స్క్రీన్, ప్యాసింజర్ స్క్రీన్ ఫీచర్లను కలిగి ఉంది.
వీటితో పాటు దీని కొత్త MBUX సిస్టమ్ క్లీనర్ ఇంటర్ఫేస్ అండ్ బిల్ట్-ఇన్ AI అసిస్టెంట్తో వస్తుంది. ఈ కారు మరో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే కంపెనీ దీని స్టీరింగ్ వీల్, సెంటర్ కన్సోల్పై ఫిజికల్ బటన్స్ అండ్ నాబ్స్ను తిరిగి తీసుకువచ్చింది. ఇవి సాధారణంగా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలలో టచ్-సెన్సిటివ్గా ఉంటాయి.
ధర ఎంతంటే?: మెర్సిడెస్ దీని ధరపై ఇంకా ఎటువంటి సమాచారం అందించలేదు. అయితే ఈ కొత్త "మెర్సిడెస్-బెంజ్ GLC EV".. "BMW iX3", "టెస్లా మోడల్ Y" వంటి వాహనాలతో పోటీ పడగలదని నివేదికలు చెబుతున్నాయి.