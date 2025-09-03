Maruti Suzuki Victoris: దేశంలోని అతిపెద్ద కార్ల తయారీ సంస్థ మారుతీ సుజుకీ తన కొత్త మిడ్సైజ్ SUV "మారుతీ సుజుకీ విక్టోరిస్"ను మార్కెట్లో ప్రవేశపెట్టింది. దీని ప్రత్యేకత ఏంటంటే ADAS 2.0 ఫీచర్లతో మారుతీ తొలి కారు ఇదే. ఈ "మారుతీ విక్టోరిస్"ను కంపెనీ అరీనా డీలర్షిప్ నెట్వర్క్ నుంచి విక్రయించనున్నారు. అయితే దీని ధరలను ఇంకా వెల్లడించకపోవడం గమనార్హం.
వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ SUVని ఆరు ప్రధాన ట్రిమ్ స్థాయిలలో ప్రవేశపెట్టింది. అవి:
- LXI
- VXI
- ZXI
- ZXI(O)
- ZXI+
- ZXI+(O)
మారుతీ సుజుకి విక్టోరిస్ డిజైన్: కంపెనీ దీనిలో కొత్త డిజైన్ లాంగ్వేజ్ను ఉపయోగించింది. ఇది మారుతీ సుజుకీ "e-విటారా" ఎలక్ట్రిక్ SUV నుంచి ప్రేరణ పొందింది. ఇక మారుతీ విక్టోరిస్ ఫ్రంట్ ప్రొఫైల్ విషయానికి వస్తే ఇది క్రోమ్ స్ట్రిప్, మందపాటి ప్లాస్టిక్ క్లాడింగ్, సిల్వర్ స్కిడ్ ప్లేట్తో సన్నని గ్రిల్ కవర్కు అనుసంధానించిన పెద్ద LED హెడ్లైట్లను కలిగి ఉంది.
దీని సైడ్ ప్రొఫైల్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఈ SUVలో 18-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్, బ్లాక్ కలర్పిల్లర్లు, సిల్వర్ రూఫ్ రెయిల్స్, మోర్ స్క్వేర్ బాడీ క్లాడింగ్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు రియర్ ప్రొఫైల్ను పరిశీలిస్తే సెగ్మెంటెడ్ LED లైట్ బార్, 'విక్టోరిస్' లెటర్ కారు వెనక భాగంలో ప్రముఖంగా కన్పిస్తాయి.
మారుతీ సుజుకీ విక్టోరిస్ ఇంటీరియర్: ఈ SUV ఇంటీరియర్ కంపెనీ ప్రస్తుత మారుతీ గ్రాండ్ విటారాకు చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది. ఇది మరింత టెక్నాలజీ-కేంద్రీకృత డాష్బోర్డ్ డిజైన్తో ఉంటుంది. దీని డాష్బోర్డ్ పైన పెద్ద 10.25-అంగుళాల ఇన్ఫోటైన్మెంట్ టచ్స్క్రీన్, కుడి వైపున డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్ప్లే, త్రీ-స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్ ఉన్నాయి. కంపెనీ ఈ మారుతీ విక్టర్స్ను 5-సీట్ల కారుగా ప్రవేశపెట్టడం విశేషం.
మారుతీ సుజుకీ విక్టోరిస్ ఫీచర్లు: దీని ఫీచర్ల జాబితాను పరిశీలిస్తే "మారుతీ విక్టోరిస్" వైర్లెస్ యాపిల్ కార్ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, డాల్బీ అట్మాస్తో కూడిన 8-స్పీకర్ సౌండ్ సిస్టమ్, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, యాంబియంట్ లైటింగ్, కనెక్టెడ్ కార్ టెక్, లెథరెట్ అప్హోల్స్టరీ, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, పనోరమిక్ సన్రూఫ్, వైర్లెస్ ఛార్జర్, 8-వే ఎలక్ట్రికల్లీ అడ్జస్టబుల్ డ్రైవర్ సీటు, హెడ్-అప్ డిస్ప్లే, క్యాబిన్ ఎయిర్ ఫిల్టర్, పవర్డ్ టెయిల్గేట్తో పాటు ఇతర ఫీచర్లతో వస్తుంది.
మారుతీ సుజుకీ విక్టోరిస్లో ADAS 2.0: మారుతీ విక్టోరిస్ భద్రతా ప్యాకేజీ ఆరు ఎయిర్బ్యాగ్లు, EBDతో కూడిన ABS, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, బ్రేక్ అసిస్ట్, హిల్ హోల్డ్ కంట్రోల్, ISOFIX చైల్డ్ సీట్ యాంకరేజ్ వంటి ఫీచర్లతో స్టాండర్డ్గా వస్తుంది. వీటితోపాటు కంపెనీ తొలిసారిగా ఈ కారులో ADAS 2.0 సూట్ను అందిస్తోంది. అయితే ఇది దీని హైయర్ వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. దీనితోపాటు వీటిలో 360-డిగ్రీ కెమెరా, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ కూడా వస్తోంది. మరో ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఈ మారుతి విక్టోరిస్ భారత్ NCAP క్రాష్ టెస్ట్లో 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్ను సాధించింది.
మారుతీ సుజుకీ విక్టోరిస్ పవర్ట్రెయిన్ & గేర్బాక్స్: ఇది మారుతీ గ్రాండ్ విటారా మాదిరిగానే ఇంజిన్ ఆప్షన్లను కలిగి ఉంది. ఈ కారులో ప్రధానంగా మూడు పవర్ట్రెయిన్లు ఉన్నాయి.
- మొదటిది 102 bhp శక్తిని ఇచ్చే 1.5-లీటర్, 4-సిలిండర్ మైల్డ్ హైబ్రిడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్
- రెండవది 114 bhp శక్తిని ఇచ్చే 1.5-లీటర్, 3-సిలిండర్ స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ ఇంజిన్
- మూడవది 88 bhp శక్తిని ఇచ్చే 1.5-లీటర్ పెట్రోల్-CNG ఇంజిన్
మారుతీ సుజుకీ తన CNG ట్యాంక్ను అండర్బాడీకి మార్చిందని, తద్వారా బూట్ స్పేస్ ఖాళీ అవుతుందని గమనించాలి.
గేర్బాక్స్ ఆప్షన్స్: దీని గేర్బాక్స్ ఎంపికలు కింది విధంగా ఉన్నాయి. అవి:
- పెట్రోల్ ఇంజిన్ కోసం 5-స్పీడ్ మాన్యువల్, 6-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్
- స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ కోసం e-CVT
- CNG వేరియంట్ కోసం 5-స్పీడ్ మాన్యువల్
వీటితోపాటు మారుతీ విక్టోరిస్ పెట్రోల్-ఆటో కాన్ఫిగరేషన్తో ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ ఎంపికను కూడా కలిగి ఉంది.
మార్కెట్లో దీని ప్రత్యర్థులు: కంపెనీ 2023లో మిడ్సైజ్-SUV విభాగంలో తన మారుతి గ్రాండ్ విటారాను ప్రారంభించింది. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు కంపెనీ అదే విభాగంలో తన కొత్త "మారుతి విక్టోరిస్"ను ప్రవేశపెట్టింది. ఇది చాలా ప్రజాదరణ పొందిన విభాగం. ఇప్పుడు ఇది తన సిబ్లింగ్ "గ్రాండ్ విటారా"తో పాటు మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న ఇతర కంపెనీల హ్యుందాయ్ క్రెటా, కియా సెల్టోస్, టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్, ఎంజి ఆస్టర్, హోండా ఎలివేట్ వంటి మోడల్స్తో పోటీ పడనుంది.