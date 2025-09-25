GST 2.0: భారత్లో ఇప్పుడు చౌకైన కారు ఇదే- ధర ఎంతో తెలుసా?
దేశంలో చౌకైన కారుగా "మారుతి ఎస్-ప్రెస్సో"- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!
Published : September 25, 2025 at 1:45 PM IST
Hyderabad: మారుతి సుజుకి ఎంట్రీ లెవల్ హ్యాచ్బ్యాక్ "మారుతి ఎస్-ప్రెస్సో" ఇప్పుడు భారత మార్కెట్లో అత్యంత సరసమైన కారుగా మారింది. దీని ధరలు రూ. 3.50 లక్షల నుంచే ప్రారంభమవుతాయి. వివరాల్లోకి వెళ్తే..
భారత్లో GST 2.0 అమలు తర్వాత అన్ని బ్రాండ్ కార్లు చౌకగా మారాయి. దేశంలో అతిపెద్ద కార్ల తయారీ సంస్థ మారుతి సుజుకి కూడా తన కార్ల ధరలను తగ్గించింది. ఈ తగ్గింపు తర్వాత ధర పరంగా "ఆల్టో K10"ని అధిగమించి "మారుతి సుజుకి ఎస్-ప్రెస్సో" ఇప్పుడు భారత మార్కెట్లో అత్యంత చౌకైన కారుగా అవతరించింది.
ధర విషయానికొస్తే ఈ కారు ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర ఇప్పుడు రూ. 3.50 లక్షలు మాత్రమే. అయితే మారుతి సుజుకి ఇటీవల తన ఎంట్రీ-లెవల్ కార్లలో ఇంప్లిమెంట్ చేసిన సేఫ్టీ ఫీచర్ అప్డేట్లు దీనికి అందించకపోవచ్చని భావిస్తున్నారు. అంటే ఇది రెండు ఎయిర్బ్యాగ్లతో మాత్రమే రావచ్చు. కానీ "మారుతి ఆల్టో K10", "సెలెరియో" ఇప్పుడు ఆరు ఎయిర్బ్యాగ్లను స్టాండర్డ్గా అందిస్తున్నాయి.
|Maruti Suzuki S-Presso Price (Ex-Showroom)
|Model
|old price
|New price
|The difference in price
|Maruti S-Presso STD
|Rs. 4.27 lakhs
|Rs. 3.50 lakhs
|Rs. 77,000
|Maruti S-Presso LXI
|Rs. 5.00 lakhs
|Rs. 3.80 lakhs
|Rs. 1,20,000
జీఎస్టీ అమలు తర్వాత మారుతి ఎస్-ప్రెస్సో కారు భారీ ధర తగ్గింపును పొందింది. ఎంపిక చేసిన వేరియంట్లపై కంపెనీ రూ. 1.2 లక్షల వరకు ధరలను తగ్గించింది. దీంతో దీని ప్రారంభ ధర రూ. 3.50 లక్షలకు చేరుకుంది. దశాబ్ద కాలంగా అదే స్థానంలో ఉన్న "మారుతి ఆల్టో K10" ధర ఇప్పుడు రూ. 3.70 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
ఆశ్చర్యకరంగా చౌకైన కారు ఇప్పుడు హై-రైడింగ్ క్రాస్ఓవర్/SUV లుక్ను కలిగి ఉంది. ఇది కొనుగోలుదారుల ప్రాధాన్యతలలో మార్పును సూచిస్తుంది. అయితే ఈ "మారుతి S-ప్రెస్సో" ఆర్కిటెక్చర్, ఇంజనీరింగ్ SUV లాగా కాకుండా హ్యాచ్బ్యాక్ మాదిరిగా ఉంటాయి. ప్రైస్-సెన్సిటివ్, రోడ్-స్మార్ట్ రెండింటినీ కలిగి ఉన్న ద్విచక్ర వాహన అప్గ్రేడర్లను, యువ కొనుగోలుదారులను ఆకర్షించడానికి మారుతి సుజుకి ఈ విధానాన్ని ఉపయోగించుకుంటోంది.