GST 2.0: భారత్​లో ఇప్పుడు చౌకైన కారు ఇదే- ధర ఎంతో తెలుసా?

దేశంలో చౌకైన కారుగా "మారుతి ఎస్-ప్రెస్సో"- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!

Maruti Suzuki S Presso Now Become Cheapest Car of India New Price List
Maruti Suzuki S Presso Now Become Cheapest Car of India New Price List (Photo Credit- Maruti Suzuki)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 25, 2025 at 1:45 PM IST

2 Min Read
Hyderabad: మారుతి సుజుకి ఎంట్రీ లెవల్ హ్యాచ్‌బ్యాక్ "మారుతి ఎస్-ప్రెస్సో" ఇప్పుడు భారత మార్కెట్లో అత్యంత సరసమైన కారుగా మారింది. దీని ధరలు రూ. 3.50 లక్షల నుంచే ప్రారంభమవుతాయి. వివరాల్లోకి వెళ్తే..

భారత్​లో GST 2.0 అమలు తర్వాత అన్ని బ్రాండ్ కార్లు చౌకగా మారాయి. దేశంలో అతిపెద్ద కార్ల తయారీ సంస్థ మారుతి సుజుకి కూడా తన కార్ల ధరలను తగ్గించింది. ఈ తగ్గింపు తర్వాత ధర పరంగా "ఆల్టో K10"ని అధిగమించి "మారుతి సుజుకి ఎస్-ప్రెస్సో" ఇప్పుడు భారత మార్కెట్లో అత్యంత చౌకైన కారుగా అవతరించింది.

Maruti Suzuki S-Presso Front Profile
Maruti Suzuki S-Presso Front Profile (Photo Credit- Maruti Suzuki)

ధర విషయానికొస్తే ఈ కారు ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర ఇప్పుడు రూ. 3.50 లక్షలు మాత్రమే. అయితే మారుతి సుజుకి ఇటీవల తన ఎంట్రీ-లెవల్ కార్లలో ఇంప్లిమెంట్ చేసిన సేఫ్టీ ఫీచర్ అప్డేట్లు దీనికి అందించకపోవచ్చని భావిస్తున్నారు. అంటే ఇది రెండు ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లతో మాత్రమే రావచ్చు. కానీ "మారుతి ఆల్టో K10", "సెలెరియో" ఇప్పుడు ఆరు ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లను స్టాండర్డ్​గా అందిస్తున్నాయి.

Maruti Suzuki S-Presso Interior
Maruti Suzuki S-Presso Interior (Photo Credit- Maruti Suzuki)
Maruti Suzuki S-Presso Price (Ex-Showroom)
Modelold priceNew priceThe difference in price
Maruti S-Presso STDRs. 4.27 lakhsRs. 3.50 lakhs Rs. 77,000
Maruti S-Presso LXIRs. 5.00 lakhs Rs. 3.80 lakhs Rs. 1,20,000

జీఎస్టీ అమలు తర్వాత మారుతి ఎస్-ప్రెస్సో కారు భారీ ధర తగ్గింపును పొందింది. ఎంపిక చేసిన వేరియంట్లపై కంపెనీ రూ. 1.2 లక్షల వరకు ధరలను తగ్గించింది. దీంతో దీని ప్రారంభ ధర రూ. 3.50 లక్షలకు చేరుకుంది. దశాబ్ద కాలంగా అదే స్థానంలో ఉన్న "మారుతి ఆల్టో K10" ధర ఇప్పుడు రూ. 3.70 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.

Maruti Suzuki S-Presso Rear Profile
Maruti Suzuki S-Presso Rear Profile (Photo Credit- Maruti Suzuki)

ఆశ్చర్యకరంగా చౌకైన కారు ఇప్పుడు హై-రైడింగ్ క్రాస్ఓవర్/SUV లుక్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది కొనుగోలుదారుల ప్రాధాన్యతలలో మార్పును సూచిస్తుంది. అయితే ఈ "మారుతి S-ప్రెస్సో" ఆర్కిటెక్చర్, ఇంజనీరింగ్ SUV లాగా కాకుండా హ్యాచ్‌బ్యాక్ మాదిరిగా ఉంటాయి. ప్రైస్-సెన్సిటివ్, రోడ్-స్మార్ట్ రెండింటినీ కలిగి ఉన్న ద్విచక్ర వాహన అప్‌గ్రేడర్‌లను, యువ కొనుగోలుదారులను ఆకర్షించడానికి మారుతి సుజుకి ఈ విధానాన్ని ఉపయోగించుకుంటోంది.

Maruti Suzuki S-Presso Side Profile
Maruti Suzuki S-Presso Side Profile (Photo Credit- Maruti Suzuki)

