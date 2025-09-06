ETV Bharat / technology

ఎంత విచిత్రం!- మెటాపై మార్క్ జుకర్‌బర్గ్ ఫిర్యాదు!!

వింత కేసులో చిక్కుకున్న మెటా- మార్క్ జుకర్‌బర్గ్​పై మార్క్​ జుకర్​బర్గ్ ఫిర్యాదు!

Mark Zuckerberg
Mark Zuckerberg (Photo Credit: IANS)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 6, 2025 at 1:16 PM IST

2 Min Read

Mark Zuckerberg vs Mark Zuckerberg: అమెరికన్ టెక్ కంపెనీ మెటా ఓ వింత సమస్యలో చిక్కుకుంది. ఈ వింత కేసుతో అంతా ఆశ్చర్యపోతున్నారు! అదేంటంటే మార్క్ జుకర్‌బర్గ్ మెటాపై దావా వేశారు. కంపెనీ సీవోవోనే ఈ పని చేయడం ఏంటి అని అనుకుంటున్నారా? అయితే పప్పులో కాలేసినట్లే! ఇది చేసింది మెటా CEO మార్క్ జుకర్‌బర్గ్ కాదు. మార్క్ జుకర్‌బర్గ్ అనే న్యాయవాది.

మెటా ఫేస్​బుక్​లో తన కమర్షియల్ పేజీని తొలగిస్తోందని న్యాయవాది ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ చర్యకు పాల్పడ్డారు. అయితే ఈ న్యాయవాది మెటా CEO మార్క్ జుకర్‌బర్గ్ పేరును ఉపయోగించి తన సొంత పేజీని సృష్టిస్తున్నారని కంపెనీ భావిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే పలుమార్లు ఆయన పేజీని తొలగిస్తూ వచ్చింది.

ఈ కేసు మార్క్ స్టీవెన్ జుకర్‌బర్గ్, మార్క్ ఎలియట్ జుకర్‌బర్గ్ మధ్య నడుస్తోంది. మెటా తన పేజీని పదే పదే తొలగిస్తోందంటూ మార్క్ స్టీవెన్ జుకర్‌బర్గ్ అనే న్యాయవాది ఇండియానాపోలిస్‌లోని మారియన్ సుపీరియర్ కోర్టులో కంపెనీపై పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. దీనివల్ల ఆయన భారీ ఆర్థిక నష్టాన్ని చవిచూడాల్సి వచ్చిందని, ఇది ఆయన పనిని కూడా ప్రభావితం చేసిందని కోర్టుకు వెల్లడించారు. గత ఎనిమిదేళ్లలో మెటా తన పేజీని 5 సార్లు తొలగించిందని పేర్కొన్నారు. అయితే ఇందుకు ప్రతిసారీ కంపెనీ మార్క్ జుకర్‌బర్గ్ పేరును డూప్లికేటింగ్ చేస్తున్నట్లుగా కారణం చూపిస్తోందని వివరించారు.

అడ్వర్టైజింగ్ కోసం రూ.10లక్షల ఖర్చు: న్యాయవాది జుకర్‌బర్గ్ తన న్యాయ సేవల అడ్వర్టైజింగ్ కోసం దాదాపు రూ. 10 లక్షలు ఖర్చు చేసినట్లుగా తెలిపారు. మెటా పొరపాటున తన అకౌంట్​ను తొలగిస్తూ వచ్చింది. అయితే దీనివల్ల ఆయన ఆర్థికంగా నష్టపోయినట్లు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ సమస్యపై 2017 నుంచీ కంపెనీని సంప్రదిస్తున్నట్లుగా వెల్లడించారు.

మెటా ఏం అంటోందంటే?: మెటా తన తప్పును అంగీకరించి న్యాయవాది ఖాతాను పునరుద్ధరించింది. న్యాయవాది అకౌంట్​ను పొరపాటున సస్పెండ్ చేసినట్లు, భవిష్యత్తులో ఇలా జరగదని కంపెనీ ప్రతినిధి ఒకరు తెలిపారు. దీని కోసం అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు వెల్లడించారు. అయితే న్యాయవాది దీనితో సంతృప్తి పొందలేదు. తన ఆర్థిక నష్టాలకు పరిహారం, చట్టపరమైన రుసుములు, కంపెనీ నుంచి క్షమాపణలు కోరుతున్నారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

META CEO MARK ZUCKERBERGLAWYER MARK ZUCKERBERGSOCIAL MEDIA PLATFORMFACEBOOK ACCOUNTMARK ZUCKERBERG VS MARK ZUCKERBERG

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

బండ్లగూడలో రూ.2.32 కోట్లు : ఈసారి అ'ధర'హో అనిపించిన లడ్డూల లిస్ట్​ ఇదే

ఆర్టీసీ ప్రయాణానికి స్మార్ట్‌కార్డు - ఉచిత ప్రయాణానికి ఆధార్​తో పని ఉండదిక!

శాంసంగ్ ఫస్ట్ ట్రై-ఫోల్డ్ స్మార్ట్​ఫోన్ వచ్చేస్తుందోచ్- ఎప్పుడంటే?

కోక్​తో ఛీర్స్​ కొడతారు - బిల్లుతో ఉన్నది ఊడ్చేస్తారు : నగరంలో కొత్త స్కామ్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.