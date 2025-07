ETV Bharat / technology

మహింద్రా కొత్త ఎలక్ట్రిక్ కార్లలో నయా వేరియంట్​- ఇప్పుడు లో-ట్రిమ్​ స్థాయిలోనూ హై-రేంజ్ బ్యాటరీ! - MAHINDRA XEV 9E NEW VARIANT

Mahindra XEV 9e and BE 6 New Variant launched ( Photo Credit- Mahindra & Mahindra )

Mahindra XEV 9e and BE 6 New Variant Launched: దేశీయ SUV తయారీ సంస్థ మహింద్రా & మహింద్రా తన 'XEV 9e', 'BE 6' ఎలక్ట్రిక్ SUVల కోసం కొత్త వేరియంట్​ను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ రెండింటి 'ప్యాక్ టూ' వేరియంట్​లో పెద్ద 79kWh బ్యాటరీ జోడించింది. ఇప్పటి వరకు 79kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ 'XEV 9e', 'BE 6' రెండింటిలోనూ టాప్-స్పెక్ 'ప్యాక్ త్రీ' వేరియంట్‌లకు మాత్రమే ప్రత్యేకంగా ఉండేది.

ఈ రెండు ఎలక్ట్రిక్ SUVలలో 'ప్యాక్ టూ' గతంలో కేవలం 59 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్‌తో మాత్రమే లభించేంది. అయితే ఇప్పుడు కొత్త వేరియంట్ ఈ ట్రిమ్ స్థాయిలో పెద్ద 79 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ ఎంపికను పొందుతుంది. దీంతో ఇప్పుడు మరింత సరసమైన ధరకే అధిక రేంజ్​ను పొందొచ్చు. రెండు SUVలలో ఈ కొత్త 'ప్యాక్​ టూ' ట్రిమ్స్ డెలివరీలు​ జులై చివరి నుంచి ప్రారంభిస్తామని కంపెనీ తెలిపింది.

Mahindra XEV 9e Front Profile (Photo Credit- Mahindra & Mahindra)

కొత్త వేరియంట్​తో వీటి ధరలు: కంపెనీ 'ప్యాక్ టూ 79 kWh' వేరియంట్​తో 'మహింద్రా XEV 9e' ధరను రూ. 26.50 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది. అదే సమయంలో 'మహింద్రా BE 6'లో ఈ వేరియంట్​ను రూ. 23.50 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరతో తీసుకొచ్చింది.